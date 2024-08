Chukwueze può diventare un titolarissimo: Fonseca studia un nuovo Milan

Chukwueze sta convincendo Fonseca in questo precampionato: l’allenatore studia un nuovo Milan con il nigeriano e Pulisic insieme dal 1’.

Due assist e un goal (decisivo) nelle partite amichevoli contro Manchester City e Real Madrid, ma soprattutto sprazzi di vero Samuel Chukwueze.

Arrivato lo scorso anno per quasi 30 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) dal Villarreal, l’esterno nigeriano non ha reso secondo le aspettative nella sua prima stagione in Italia, ma in questo precampionato è stato uno dei migliori in assoluto in casa Milan.

Tanto che Paulo Fonseca sta pensando a nuove soluzioni tattiche per garantire una maglia da titolare e un ruolo da protagonista all’esterno classe 1999. Ma come potrebbe cambiare il Milan con Chukwueze titolare?