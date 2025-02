Chukwueze può ancora lasciare il Milan: dove può trasferirsi l’esterno nigeriano

L’esterno offensivo nigeriano è finito ai margini del Milan che era pronto a cederlo al Fulham: ma Chukwueze può ancora lasciare l’Italia.

Samuel Chukwueze è stato uno dei calciatori finiti nel vortice dell’incredibile ultimo giorno di mercato del Milan. Nelle idee del club rossonero, il derby contro l’Inter sarebbe dovuta essere l’ultima partita disputata dall’esterno nigeriano in Serie A almeno in questa stagione, ma così non è stato.

Il Fulham ha lavorato fino all’ultimo momento utile per portarlo in Premier League ma l’affare – impostato con la formula del prestito – non è andato in porto per via del poco tempo a disposizione.

Trasferimento in Inghilterra dunque sfumato, ma il futuro dell’esterno nigeriano potrebbe comunque essere ancora lontano dal Milan, club che gli ha chiaramente fatto capire che non c’è più spazio per lui in rosa. Ma in quale campionato può trasferirsi Chukwueze?