Christian Eriksen lascia il Wolfsburg, risoluzione consensuale dopo l'ultimo malore in campo: "Devo stare vicino alla mia famiglia"

In una nota, il Wolfsburg ha dichiarato di aver concordato la risoluzione consensuale del contratto di Eriksen, che era valido fino al 30 giugno 2027.

"L'avventura di Christian Eriksen al VfL Wolfsburg si è conclusa. Il giocatore, detentore del record di presenze con la nazionale danese, e i Lupi hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione anticipata del suo contratto, che originariamente sarebbe scaduto il 30 giugno 2027.

“Per noi era chiaro che la decisione sul suo futuro dovesse spettare a Christian. Volevamo dargli questa libertà in questa particolare situazione e ora abbiamo accettato la sua richiesta di rescindere il contratto”, afferma il direttore sportivo Dieter Hecking. “Ha già vissuto e raggiunto molti traguardi durante la sua straordinaria carriera. Questo rende ancora più notevole la sua disponibilità e la sua umiltà che abbiamo conosciuto al VfL. Nonostante il breve periodo trascorso qui, ha lasciato un'impressione duratura sui suoi compagni di squadra, sul nostro staff e sui tifosi. Desideriamo ringraziare Christian e augurare a lui e alla sua famiglia tutto il meglio.”