Chivu spiega cosa non sta funzionando all'Inter: "Non è facile avere la fame giusta dopo aver vinto, bisogna tornare con i piedi per terra"

L'allenatore dell'Inter ha poi spiegato perché ha cambiato assetto: "Siamo stati costretti a cambiare per Pio non è stato bene in questi giorni. Bonny aveva la febbre e ha vomitato tutta la notte. Diouf doveva attaccare di più lo spazio, pensavamo che fosse la soluzione migliore, abbiamo dovuto adattarci alle emergenze. Ma io non butterei tutto, abbiamo messo in difficoltà nel primo tempo il Milan, per un pelo non siamo andati sul 2-2. Ma abbiamo le nostre colpe per l'atteggiamento, per la leggerezza quando difendiamo. L'anno scorso avevamo più cattiveria, bisogna ritrovarla".