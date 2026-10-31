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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Chivu spiega cosa non sta funzionando all'Inter: "Non è facile avere la fame giusta dopo aver vinto, bisogna tornare con i piedi per terra"

Serie A
Inter
Milan vs Inter
Milan

L'allenatore dell'Inter analizza la sconfitta nel derby contro il Milan e chiede alla sua squadra di ritrovare la fame dell'anno scorso.

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La prima sconfitta dell'Inter in campionato è particolarmente dolorosa perché arrivata proprio nel derby.

I nerazzurri hanno sbagliato ancora una volta l'approccio alla partita, andando sotto di due reti dopo appena dieci minuti.

Ma stavolta non sono riusciti a ribaltare il risultato anche a causa di alcuni problemi di formazione, che hanno costretto Chivu a cambiare assetto tattico.

L'allenatore però non ha nascosto che qualcosa in questo inizio di stagione non sta girando nel verso giusto.

  • IL DERBY PERSO

    "Fa male perdere un derby perché le aspettative erano alte. Per quello che è la stagione, quello che dobbiamo difendere. Oggi abbiamo dovuto trovare soluzioni visto l'emergenza che è venuta fuori negli ultimi due giorni. Abbiamo avuto un approccio sbagliato. Non è tutto da buttare, potevamo anche pareggiarla. Ma prima dell'intervallo abbiamo regalato un altro goal. Ci dispiace, ci aspettavamo di fare meglio. Dobbiamo migliorare sull'approccio, sugli atteggiamenti, sulla determinazione" ha dichiarato Chivu a 'Sky Sport'.

  • L'EMERGENZA IN ATTACCO

    L'allenatore dell'Inter ha poi spiegato perché ha cambiato assetto: "Siamo stati costretti a cambiare per Pio non è stato bene in questi giorni. Bonny aveva la febbre e ha vomitato tutta la notte. Diouf doveva attaccare di più lo spazio, pensavamo che fosse la soluzione migliore, abbiamo dovuto adattarci alle emergenze. Ma io non butterei tutto, abbiamo messo in difficoltà nel primo tempo il Milan, per un pelo non siamo andati sul 2-2. Ma abbiamo le nostre colpe per l'atteggiamento, per la leggerezza quando difendiamo. L'anno scorso avevamo più cattiveria, bisogna ritrovarla".

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  • COSA MANCA ALL'INTER

    Chivu infine spiega cosa sta mancando all'Inter: "Non è mai semplice giocare ogni tre giorni e fare una stagione con la fame e la determinazione giusta dopo aver vinto. Dobbiamo ritrovare i piedi per terra, più determinazione. Non è tutto da buttare ma a volte ci specchiamo troppo nel passato, in quello che abbiamo costruito. Dobbiamo trovare fame e cattiveria in certi momenti, bisogna alzare il livello di attenzione e determinazione, di atteggiamento e di quello che comporta una partita di calcio"

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