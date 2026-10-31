Chivu spiega cosa non sta funzionando all'Inter: "Non è facile avere la fame giusta dopo aver vinto, bisogna tornare con i piedi per terra"

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
La prima sconfitta dell'Inter in campionato è particolarmente dolorosa perché arrivata proprio nel derby.
I nerazzurri hanno sbagliato ancora una volta l'approccio alla partita, andando sotto di due reti dopo appena dieci minuti.
Ma stavolta non sono riusciti a ribaltare il risultato anche a causa di alcuni problemi di formazione, che hanno costretto Chivu a cambiare assetto tattico.
L'allenatore però non ha nascosto che qualcosa in questo inizio di stagione non sta girando nel verso giusto.