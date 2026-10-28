Chivu sincero dopo Venezia-Inter: "A fine primo tempo li avrei cambiati tutti tranne Provedel, abbiamo giocato male"

"Poca energia, lenti nel fare determinate cose, un po' sorpresi dal blocco basso anche se ce lo aspettavamo. Lenti nel manovrare ma ci sta, giochi ogni tre giorni. Ricordavo Catania-Inter 3-1 in cui entri in campo e pensi di fare quello che non sei in quella giornata specifica, siamo stati fortunati oggi nel portarla a casa. Non so se conta quello, conta essere rimasti in partita e averci creduto, conta averla portata a casa ma siamo stati anche fortunati. Sono le classiche partite che capitano in stagione, sono due-tre all'anno e ci arrivi con poca convinzione pensando che basti il minimo sindacale. Merito all'avversario che non ci ha fatto fare quello che avevamo preparato, non ci ha fatto trovare le corse giuste o l'uno contro uno. Abbiamo anche rischiato, Provedel ci ha tenuti in partita e con l'esperienza e la nostra forza siamo riusciti a vincere".