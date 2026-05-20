Chivu rinnova con l'Inter: quando scade il nuovo contratto, quanto guadagna l'allenatore e quando arriva l'annuncio del club nerazzurro

Cristian Chivu e l’Inter sono pronti a proseguire insieme. Dopo il vertice andato in scena ieri nella sede nerazzurra, il rinnovo dell’allenatore romeno è ormai definito e la firma è attesa nei prossimi giorni.
L’accordo totale è stato raggiunto nel corso del meeting con la società: la base dell’intesa prevede un nuovo contratto fino al giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029.
L’incontro, durato circa tre ore, è servito per affrontare sia il tema del prolungamento sia quello della programmazione tecnica della prossima stagione.
Attorno al tavolo, insieme a Chivu, erano presenti il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, il vice direttore sportivo Dario Baccin e i rappresentanti della proprietà Oaktree.
Il summit era stato pianificato subito dopo i festeggiamenti per lo scudetto e la Coppa Italia, con l’obiettivo di definire le linee guida del nuovo corso nerazzurro.