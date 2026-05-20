Chivu rinnova con l'Inter: quando scade il nuovo contratto, quanto guadagna l'allenatore e quando arriva l'annuncio del club nerazzurro

Nel lungo confronto con la dirigenza si è parlato anche di mercato e di strategie future. Chivu avrebbe chiesto garanzie soprattutto sul piano progettuale più che economico, con l’intenzione di incidere sulle scelte della rosa per costruire una squadra più adatta al suo calcio rapido e verticale.

L’Inter starebbe valutando interventi mirati per aumentare intensità, accelerazione e resistenza della squadra, pur mantenendo flessibilità tattica tra difesa a tre e difesa a quattro. I contatti tra allenatore e società sono quotidiani e il clima all’interno del club appare di totale sintonia.

Dopo aver archiviato i festeggiamenti per i trofei conquistati, il club nerazzurro considera il rinnovo di Chivu uno dei primi tasselli della programmazione futura, con l’obiettivo di consolidare il dominio in Italia e tornare competitivo anche in Europa.