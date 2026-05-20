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Alessandro De Felice

Chivu rinnova con l'Inter: quando scade il nuovo contratto, quanto guadagna l'allenatore e quando arriva l'annuncio del club nerazzurro

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Dopo Scudetto e Coppa Italia il club nerazzurro accelera sul futuro: firma attesa dopo la partita contro il Bologna, stipendio vicino al raddoppio.

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Cristian Chivu e l’Inter sono pronti a proseguire insieme. Dopo il vertice andato in scena ieri nella sede nerazzurra, il rinnovo dell’allenatore romeno è ormai definito e la firma è attesa nei prossimi giorni.

L’accordo totale è stato raggiunto nel corso del meeting con la società: la base dell’intesa prevede un nuovo contratto fino al giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029.

L’incontro, durato circa tre ore, è servito per affrontare sia il tema del prolungamento sia quello della programmazione tecnica della prossima stagione.

Attorno al tavolo, insieme a Chivu, erano presenti il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, il vice direttore sportivo Dario Baccin e i rappresentanti della proprietà Oaktree.

Il summit era stato pianificato subito dopo i festeggiamenti per lo scudetto e la Coppa Italia, con l’obiettivo di definire le linee guida del nuovo corso nerazzurro.

  • QUANDO ARRIVA L’ANNUNCIO UFFICIALE

    L’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare soltanto al termine della stagione. L’annuncio è previsto probabilmente per lunedì, una volta conclusi gli ultimi impegni ufficiali dell’Inter.

    Il nuovo contratto sarebbe già stato impostato in larga parte, mentre restano da sistemare gli ultimi dettagli legati all’adeguamento economico.

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  • IL NUOVO CONTRATTO DI CHIVU: I DETTAGLI

    Il rinnovo di Cristian Chivu sarà accompagnato anche da un importante adeguamento dello stipendio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu percepisce attualmente circa 2 milioni di euro a stagione, ma il nuovo accordo potrebbe avvicinarsi al raddoppio dell’ingaggio.

    Come riferisce Fabrizio Romano, ormai non ci sono dubbi: il tecnico firmerà un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione, ovvero fino all’estate 2029.

    La scelta della società nasce dalla volontà di dare continuità al progetto tecnico dopo una stagione chiusa con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia.

    In casa Inter il lavoro svolto da Chivu è stato valutato positivamente sia dal punto di vista dei risultati sia sotto l’aspetto della gestione dello spogliatoio.

    La dirigenza nerazzurra aveva deciso di puntare sull’ex tecnico del Parma un anno fa, dopo le 13 partite alla guida degli emiliani, ritenendolo la figura giusta per guidare una fase di transizione delicata.

    L’allenatore romeno ha gestito senza scossoni il cambio di ciclo successivo alla finale persa contro il Paris Saint-Germain, mantenendo equilibrio all’interno dello spogliatoio.


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  • MERCATO E PROGETTO TECNICO LE RICHIESTE DI CHIVU

    Nel lungo confronto con la dirigenza si è parlato anche di mercato e di strategie future. Chivu avrebbe chiesto garanzie soprattutto sul piano progettuale più che economico, con l’intenzione di incidere sulle scelte della rosa per costruire una squadra più adatta al suo calcio rapido e verticale.

    L’Inter starebbe valutando interventi mirati per aumentare intensità, accelerazione e resistenza della squadra, pur mantenendo flessibilità tattica tra difesa a tre e difesa a quattro. I contatti tra allenatore e società sono quotidiani e il clima all’interno del club appare di totale sintonia.

    Dopo aver archiviato i festeggiamenti per i trofei conquistati, il club nerazzurro considera il rinnovo di Chivu uno dei primi tasselli della programmazione futura, con l’obiettivo di consolidare il dominio in Italia e tornare competitivo anche in Europa.

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