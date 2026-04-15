Chivu rinnova con l'Inter, nuovo contratti e pieni poteri sul mercato: quanto guadagnerà e nuova scadenza, tutti gli obiettivi per il nuovo ciclo

L’Inter ha scelto la continuità e il silenzio operativo nel momento più delicato della stagione, blindando il proprio futuro tecnico attorno a Cristian Chivu.
Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo mesi turbolenti tra le pressioni esterne e l’addio di Simone Inzaghi, il club ha deciso di proseguire con convinzione il progetto avviato dieci mesi fa.
Ora, con lo Scudetto sempre più vicino, il rinnovo del tecnico romeno è pronto a trasformarsi in un accordo di lungo periodo con cifre da allenatore di prima fascia.