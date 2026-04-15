Chivu rinnova con l'Inter, nuovo contratti e pieni poteri sul mercato: quanto guadagnerà e nuova scadenza, tutti gli obiettivi per il nuovo ciclo

Il futuro dell’Inter sarà sempre più costruito attorno alle idee di Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrà maggiore voce in capitolo sul mercato, assumendo un ruolo da manager oltre che da allenatore.

La scorsa estate alcuni acquisti, come Luis Henrique e Sucic, erano stati impostati prima del suo arrivo, mentre altri giovani come Bonny o Pio Esposito sono stati inseriti in prospettiva. Akanji si è invece affermato subito come leader difensivo.

Per il futuro, il club proverà nuovamente a soddisfare le richieste tecniche dell’allenatore: un attaccante con caratteristiche simili a Lookman e un centrocampista di struttura come Manu Koné, operazioni già tentate senza successo la scorsa estate.

L’identikit della nuova Inter è chiaro: fisicità, corsa e imprevedibilità offensiva.