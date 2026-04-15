Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-COMO-INTERAFP
GOAL

Chivu rinnova con l'Inter, nuovo contratti e pieni poteri sul mercato: quanto guadagnerà e nuova scadenza, tutti gli obiettivi per il nuovo ciclo

Calciomercato
Serie A
Inter

Il tecnico verso il rinnovo con stipendio fino a 5 milioni e ruolo da manager: obiettivo Scudetto e nuova era nerazzurra.

Pubblicità

L’Inter ha scelto la continuità e il silenzio operativo nel momento più delicato della stagione, blindando il proprio futuro tecnico attorno a Cristian Chivu.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo mesi turbolenti tra le pressioni esterne e l’addio di Simone Inzaghi, il club ha deciso di proseguire con convinzione il progetto avviato dieci mesi fa.

Ora, con lo Scudetto sempre più vicino, il rinnovo del tecnico romeno è pronto a trasformarsi in un accordo di lungo periodo con cifre da allenatore di prima fascia.

  • RINNOVO E CIFRE: INGAGGIO DA BIG E NUOVA SCADENZA

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il contratto attuale di Chivu, in scadenza nel 2027, verrà esteso fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno, portando quindi l’orizzonte fino al 2029.

    L’adeguamento economico sarà significativo: dai 2,5 milioni iniziali si passerà a una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni a stagione, in linea con i principali tecnici della Serie A.

    Sempre la Rosea sottolinea come la società non abbia alcuna preclusione a raddoppiare l’ingaggio, riconoscendo il valore di un allenatore che potrebbe entrare nella storia del club vincendo lo scudetto al primo tentativo, impresa riuscita solo cinque volte in 118 anni.

    Il nuovo accordo rappresenterà anche un cambio di status, con Chivu destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle strategie del club.

    • Pubblicità

  • CONTINUITÀ E GESTIONE DEL GRUPPO

    La decisione di puntare ancora su Chivu nasce dalla fiducia costruita sul campo e nella gestione dello spogliatoio.

    Il tecnico ha saputo ricostruire l’autostima di un gruppo reduce da una stagione conclusa senza titoli nonostante le ambizioni di Triplete.

    I 75 punti raccolti finora hanno rafforzato la posizione dell’allenatore, ma è stata soprattutto la sua capacità di reagire ai momenti difficili a convincere la dirigenza guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio.

    Dopo le sconfitte iniziali e la delusione europea, Chivu ha trasformato le difficoltà in una spinta decisiva verso il tricolore.

    Il rinnovo verrà formalizzato solo quando lo scudetto sarà matematico, scelta condivisa per mantenere la concentrazione sul campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PIÙ POTERE SUL MERCATO E NUOVO CICLO

    Il futuro dell’Inter sarà sempre più costruito attorno alle idee di Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrà maggiore voce in capitolo sul mercato, assumendo un ruolo da manager oltre che da allenatore.

    La scorsa estate alcuni acquisti, come Luis Henrique e Sucic, erano stati impostati prima del suo arrivo, mentre altri giovani come Bonny o Pio Esposito sono stati inseriti in prospettiva. Akanji si è invece affermato subito come leader difensivo.

    Per il futuro, il club proverà nuovamente a soddisfare le richieste tecniche dell’allenatore: un attaccante con caratteristiche simili a Lookman e un centrocampista di struttura come Manu Koné, operazioni già tentate senza successo la scorsa estate.

    L’identikit della nuova Inter è chiaro: fisicità, corsa e imprevedibilità offensiva.

  • OBIETTIVI E STORIA: CHIVU VERSO UN RECORD NERAZZURRO

    L’eventuale scudetto renderebbe Chivu il terzo nella storia dell’Inter a vincere il titolo sia da giocatore sia da allenatore, dopo Armando Castellazzi e Virgilio Fossati.

    Un traguardo che rafforzerebbe ulteriormente la scelta del club di costruire un nuovo ciclo tecnico e sportivo attorno al romeno, con una squadra sempre più modellata a sua immagine e una programmazione orientata al lungo periodo.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Cagliari crest
Cagliari
CGL