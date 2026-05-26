Chivu rinnova con l’Inter, accordo totale per il prolungamento del contratto: firma imminente dopo il Doblete, quanto guadagna e la nuova scadenza

Il campo, però, ha ribaltato ogni giudizio. L’Inter di Chivu ha chiuso la stagione con 36 vittorie in 54 partite, 7 pareggi e 11 sconfitte, con una media di 2,12 punti a gara e 119 reti segnate complessivamente.

In campionato i goal realizzati sono stati 89 in 38 giornate, dato che ha eguagliato le migliori stagioni offensive dell’Inter guidata da Antonio Conte e Simone Inzaghi.

A coronare l’annata è arrivato anche il riconoscimento individuale come miglior allenatore della Serie A 2025/2026, premio assegnato valutando risultati tecnico-sportivi, qualità del gioco espresso e fair play mostrato durante la stagione.