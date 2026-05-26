Chivu rinnova con l’Inter, accordo totale per il prolungamento del contratto: firma imminente dopo il Doblete, quanto guadagna e la nuova scadenza

Sono giorni decisivi in casa Inter per definire gli ultimi tasselli prima della pausa estiva e una delle priorità riguarda il rinnovo di Cristian Chivu.
Dopo la vittoria del campionato di Serie A e della Coppa Italia nella sua prima stagione completa in panchina, il club ha deciso di blindare il tecnico rumeno con un nuovo accordo pluriennale.
Le parti hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto, come riferisce Sky Sport: nei prossimi giorni verrà rettificato l'accordo con le firme.