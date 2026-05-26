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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Chivu rinnova con l’Inter, accordo totale per il prolungamento del contratto: firma imminente dopo il Doblete, quanto guadagna e la nuova scadenza

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Inter
Calciomercato

Dopo il 'Doblete' conquistato, il club nerazzurro e il tecnico nerazzurro hanno trovato l’intesa per il prolungamento del contratto fino al 2028 con opzione: i dettgli del nuovo accordo.

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Sono giorni decisivi in casa Inter per definire gli ultimi tasselli prima della pausa estiva e una delle priorità riguarda il rinnovo di Cristian Chivu.

Dopo la vittoria del campionato di Serie A e della Coppa Italia nella sua prima stagione completa in panchina, il club ha deciso di blindare il tecnico rumeno con un nuovo accordo pluriennale.

Le parti hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto, come riferisce Sky Sport: nei prossimi giorni verrà rettificato l'accordo con le firme.

  • CHIVU-INTER, I DETTAGLI DEL RINNOVO

    Nei giorni scorsi si è svolto un incontro in viale della Liberazione tra la dirigenza interista, Chivu e il suo agente Pietro Chiodi.

    Le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per proseguire insieme. Il nuovo contratto sarà valido fino al 2028 con opzione in favore del club per un’ulteriore stagione.

    Gli avvocati sono già al lavoro per la stesura dei documenti ed entro una settimana è previsto un nuovo incontro che servirà esclusivamente per ratificare l’accordo già definito.

    Sul tavolo anche l’adeguamento economico: l’ingaggio dell’allenatore arriverà a sfiorare i 4 milionidi euro complessivi grazie ai bonus.


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  • DAL PARMA AL DOBLETE: LA STAGIONE DELLA CONSACRAZIONE

    Dodici mesi fa, Chivu festeggiava la salvezza ottenuta con il Parma dopo appena tredici panchine in Serie A, le prime della sua carriera da allenatore nel massimo campionato. Un anno dopo, il tecnico rumeno ha portato l’Inter sul tetto d’Italia conquistando il ‘Doblete’.

    L’ex difensore del Triplete nerazzurro era stato scelto da Marotta il 9 giugno 2025 come successore di Simone Inzaghi, raccogliendo l’eredità lasciata dopo la finale persa a Monaco di Baviera contro il PSG.

    Una decisione che aveva generato molte perplessità, soprattutto per la scarsa esperienza dell’allenatore.

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  • I NUMERI DI CHIVU ALL’INTER

    Il campo, però, ha ribaltato ogni giudizio. L’Inter di Chivu ha chiuso la stagione con 36 vittorie in 54 partite, 7 pareggi e 11 sconfitte, con una media di 2,12 punti a gara e 119 reti segnate complessivamente.

    In campionato i goal realizzati sono stati 89 in 38 giornate, dato che ha eguagliato le migliori stagioni offensive dell’Inter guidata da Antonio Conte e Simone Inzaghi.

    A coronare l’annata è arrivato anche il riconoscimento individuale come miglior allenatore della Serie A 2025/2026, premio assegnato valutando risultati tecnico-sportivi, qualità del gioco espresso e fair play mostrato durante la stagione.

  • LE POLEMICHE E LA RISPOSTA DI CHIVU

    Nel corso della stagione non sono mancate critiche e polemiche. Dopo la nomina in panchina, sui social e tra gli addetti ai lavori erano comparsi giudizi severi sull’allenatore rumeno, definito “inesperto” e “inadatto” al ruolo.

    Dopo la vittoria della Coppa Italia all’Olimpico, Chivu aveva replicato pubblicamente:

    “Sono stato ferito da ciò che i miei figli hanno dovuto leggere su di me all’inizio della stagione. Chiedo scusa io per qualcun altro”.

    Chivu aveva risposto sottolineando il valore del gruppo e rifiutando paragoni tra epoche differenti: “Io mi godo questo gruppo. Non si possono mai fare paragoni fra squadre di generazioni diverse”.

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