Chivu può superare Conte e Inzaghi all'Inter: Scudetto più Coppa Italia al primo anno, neanche Mourinho ci riuscì

L'ultima volta che l'Inter ha centrato Scudetto e Coppa Italia è stato 16 anni fa, nella gloriosa annata del triplete che ha visto i nerazzurri trionfare anche in Europa.





In panchina ovviamente c'era Mourinho che però al suo primo anno a Milano vinse "solamente" il campionato e non la Coppa Italia. Da questo punto di vista Chivu può quindi superare anche il suo maestro ed ex allenatore, facendo l'accoppiata al primo tentativo. Stimolo non da poco per il tecnico nerazzurro, sempre più vicino a scrivere una pagina di storia del club.