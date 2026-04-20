Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-COMO-INTERAFP
Andrea Ajello

Chivu può superare Conte e Inzaghi all'Inter: Scudetto più Coppa Italia al primo anno, neanche Mourinho ci riuscì

Coppa Italia
Serie A
Inter
C. Chivu

Lo scudetto è ormai solo questione di tempo, Chivu ora vuole la Coppa Italia: due ostacoli ancora per fare la storia.

Pubblicità

L'Inter si prepara al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como dopo lo 0-0 nella gara di andata che si è disputata al Sinigaglia. I nerazzurri quindi avranno davanti ai propri tifosi la chance di conquistare l'accesso in finale.


E la squadra di Cristian Chivu ci arriva con il morale a mille visto che nelle ultime due giornate di campionato ha chiuso il discorso scudetto portandosi ormai ad una distanza troppo ampia da poter colmare in sole cinque giornate.

Niente pressioni quindi per l'Inter che sa già comunque di festeggiare a fine anno un campionato che la vede in testa da mesi ma l'occasione di rendere la stagione ancora più bella. E soprattutto Chivu può fare meglio di quanto hanno fatto gli altri tecnici nerazzurri negli ultimi anni, ovvero Antonio Conte e Simone Inzaghi.

  • SCUDETTO GIÀ IN TASCA

    Quando l'Inter ha affrontato l'andata di Coppa Italia, a inizio marzo, era già messa bene per lo scudetto ma ancora c'erano troppi punti in palio, compreso lo scontro diretto con il Milan, per essere eccessivamente tranquilli di come sarebbe andata a finire.


    Adesso invece affronterà il ritorno contro il Como con lo scudetto che è già praticamente cucito sul petto. Dodici punti di vantaggio su Napoli e Milan a cinque giornate dalla fine. Ormai ai nerazzurri manca solo l'aritmetica per poter festeggiare la vittoria del campionato. Scenario possibile già nel prossimo turno di campionato.


    Questo permetterà alla squadra di vivere il secondo round della semifinale di Coppa Italia senza dover pensare alla lotta scudetto, che non c'è più, e quindi con la testa solamente sull'obiettivo di andare all'Olimpico il 13 maggio.

    • Pubblicità

  • GLI OSTACOLI PER LA COPPA ITALIA

    A San Siro martedì sera si riparte dal pareggio nella gara di andata e quindi con ancora tutto aperto. L'Inter non può che essere favorita visto anche i precedenti contro la squadra di Fabregas che non ha mai sconfitto i nerazzurri in cinque gare disputate (4 sconfitte, 1 pareggio).


    Poi eventualmente, l'Inter in finale incontrerebbe la vincente tra Atalanta e Lazio; in ogni caso quindi anche nell'ultimo atto i nerazzurri sarebbero largamente i favoriti per portare a casa il trofeo, il secondo stagionale.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOUBLE...PER SUPERARE CONTE E INZAGHI

    Quello che l'Inter si appresta a vincere sarà il terzo campionato negli ultimi 6 anni, uno ogni due quindi. Gli altri due scudetti quando in panchina c'erano Conte (2020/2021) e Inzaghi (2023/2024).


    A differenza dei due predecessori però, Chivu ci riuscirà al primo anno sulla panchina nerazzurra (Conte ci è riuscito al secondo, Inzaghi al terzo). Ma in più, il tecnico rumeno può riuscire in ciò che non hanno fatto né Conte né Inzaghi, ovvero conquistare nella stessa stagione oltre al campionato anche la Coppa Italia.


  • L'ULTIMA VOLTA CON MOURINHO...MA NON SUBITO

    L'ultima volta che l'Inter ha centrato Scudetto e Coppa Italia è stato 16 anni fa, nella gloriosa annata del triplete che ha visto i nerazzurri trionfare anche in Europa.


    In panchina ovviamente c'era Mourinho che però al suo primo anno a Milano vinse "solamente" il campionato e non la Coppa Italia. Da questo punto di vista Chivu può quindi superare anche il suo maestro ed ex allenatore, facendo l'accoppiata al primo tentativo. Stimolo non da poco per il tecnico nerazzurro, sempre più vicino a scrivere una pagina di storia del club.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM