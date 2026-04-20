Chivu può superare Conte e Inzaghi all'Inter: Scudetto più Coppa Italia al primo anno, neanche Mourinho ci riuscì

L'Inter si prepara al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como dopo lo 0-0 nella gara di andata che si è disputata al Sinigaglia. I nerazzurri quindi avranno davanti ai propri tifosi la chance di conquistare l'accesso in finale.
E la squadra di Cristian Chivu ci arriva con il morale a mille visto che nelle ultime due giornate di campionato ha chiuso il discorso scudetto portandosi ormai ad una distanza troppo ampia da poter colmare in sole cinque giornate.
Niente pressioni quindi per l'Inter che sa già comunque di festeggiare a fine anno un campionato che la vede in testa da mesi ma l'occasione di rendere la stagione ancora più bella. E soprattutto Chivu può fare meglio di quanto hanno fatto gli altri tecnici nerazzurri negli ultimi anni, ovvero Antonio Conte e Simone Inzaghi.