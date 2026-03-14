Chivu non parla dopo Inter-Atalanta: nerazzurri in silenzio stampa, nessun tesserato si presenta davanti alle telecamere

Cristian Chivu non parla. E come lui non parla nessun tesserato dell'Inter: dunque né il suo vice Aleksandar Kolarov né tantomeno il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Ad annunciarlo è stata DAZN, al termine di una lunga attesa post partita.

Il club ha dunque deciso di non mandare nessuno davanti a microfoni e telecamere delle televisioni al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: il motivo è legato a quanto accaduto dopo il goal bergamasco, firmato da Krstovic a pochi minuti dalla fine.

Goal contestatissimo dall'Inter, che ha protestato invano per un possibile fallo di Sulemana su Dumfries, non sanzionato da arbitro e VAR. Chivu è stato espulso e in campo si è scatenato il putiferio. Con i nerazzurri milanesi che alla fine hanno scelto la strada del silenzio stampa.

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