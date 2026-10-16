Chivu fa mea culpa: "Sono il primo responsabile, contro il Club Brugge è crollato il castello". E sull'ipotesi Provedel: "Ha la mia stima, ci darà una mano importante"

"Non dobbiamo fare drammi, anche se fa male viste le aspettative alte. Potevamo vincere, e lo dico con rispetto dell'avversario. Sono stati organizzati, ci hanno messo in difficoltà quando dal punto di vista mentale siamo calati. Abbiamo perso le certezze e fatto confusione. Abbiamo reagito di pancia e di orgoglio anziché mantenere quell'organizzazione che avevamo preparato. Ci sta perché anche noi siamo consapevoli della nostra forza. La prendiamo come un episodio, non bisogna fare drammi anche se questa sconfitta crea tanto rumore".