Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

Chivu fa mea culpa: "Sono il primo responsabile, contro il Club Brugge è crollato il castello". E sull'ipotesi Provedel: "Ha la mia stima, ci darà una mano importante"

Inter
Serie A
C. Chivu
Bologna vs Inter

Le parole di Chivu alla vigilia di Bologna-Inter.

Pubblicità

L'Inter vuole ripartire in campionato per lasciarsi alle spalle la sconfitta interna contro il Club Brugge in Champions League.


I nerazzurri rimettono la testa sulla Serie A e nella 7ª giornata affronta il Bologna allo Stadio Dall'Ara.


Alla vigilia del match, il tecnico interista Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.


  • COME STA LA SQUADRA

    "E' un'altra competizione rispetto alla Champions League, giochiamo dopo quattro giorni. La squadra ha avuto due giorni per recuperare, oggi abbiamo fatto un buon allenamento tutti insieme. Abbiamo il problema di Lautaro Martinez, scoperto dopo la partita. Starà fuori".

  • L'UMORE DELLA SQUADRA

    "Accettiamo le nostre responsabilità. Negli ultimi 30' con il Club Brugge qualcosa non ha funzionato, ma non dobbiamo perdere di vista le cose buone fatte in un'ora di gioco fino al 2-1. Abbiamo creato tanto, entrando nel secondo tempo con il piglio giusto creando due grandi occasioni. Poi è crollato il castello dopo il secondo goal. Dobbiamo analizzare due partite in una. Dobbiamo reagire e trovare energie il prima possibile: non dobbiamo piangerci addosso, ma reagire".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA FARE PER TORNARE SOLIDI IN DIFESA

    "Che switch fare? Deve partire da me, sono io il primo responsabile. Dobbiamo trovare il pensiero comune prendendoci tutte le responsabilità. Il gruppo è composto da giocatori meravigliosi, dobbiamo solo trovare unità: dobbiamo riconnetterci ai momenti della partita senza farci abbattere dalle avversità".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LA SCONFITTA CON IL CLUB BRUGGE FA SORGERE DUBBI?

    "Non dobbiamo fare drammi, anche se fa male viste le aspettative alte. Potevamo vincere, e lo dico con rispetto dell'avversario. Sono stati organizzati, ci hanno messo in difficoltà quando dal punto di vista mentale siamo calati. Abbiamo perso le certezze e fatto confusione. Abbiamo reagito di pancia e di orgoglio anziché mantenere quell'organizzazione che avevamo preparato. Ci sta perché anche noi siamo consapevoli della nostra forza. La prendiamo come un episodio, non bisogna fare drammi anche se questa sconfitta crea tanto rumore".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E' IL MOMENTO DI UN CAMBIO DI DIREZIONE NETTO?

    "Noi manteniamo certi principi. Dobbiamo avere un pensiero comune, riconnetterci. Dobbiamo crescere e maturare nella fase difensiva: tutti gli undici giocatori devono essere sulla stessa lunghezza d'onda".

  • IL MINUTAGGIO CON L'ARGENTINA HA INCISO SULL'INFORTUNIO DI LAUTARO MARTINEZ?

    "Non sono un medico, mi è stato detto che i tempi sono quelli: per il suo rientro si parla dopo la sosta".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LAUTARO OUT, CRESCONO LE RESPONSABILITA' DEGLI ALTRI ATTACCANTI. COME STA BONNY

    "Mi ha impressionato in questo avvio di stagione, e lo ha dimostrato sempre quando è entrato. Abbiamo un grande attaccante a disposizione, sappiamo quanto vale. Sa che arriverà il suo momento per giocare dall'inizio, intanto siamo stracontenti di quello che fa per la squadra nei finali di partita. Siamo molto contenti di ciò che sta facendo".

  • HA DETTO CHE IN CHAMPIONS NON SI VA DA NESSUNA PARTE SE SI GIOCA PIANO

    "Mi prendo la responsabilità dell'organizzazione della squadra, devo dare più certezze. In campo posso controllare poco, posso essere più incisivo nel dire come fare le cose. Non posso stravolgere troppo, dobbiamo trovare le motivazioni giuste. Bisogna migliorare i dettagli, non è tutto da buttare quello che abbiamo fatto martedì. Con le distanze giuste, abbiamo costretto l'avversario a regalarci la palla. Il problema è quando abbiamo sbagliato a fare le pressioni, la responsabilità è mia sotto questo punto di vista. Dall'altra parte devo tenermi l'entusiasmo e la voglia di andare avanti per recuperare il pallone. Sarebbe più facile togliere il pressing. Dobbiamo migliorare l'unità e anche la comunicazione di ciò che si fa in campo. Nel calcio, in generale, se si va piano non si va lontano".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DEVE CONTINUARE A GIOCARE PEPO MARTINEZ IN PORTA?

    "Provedel ha la mia considerazione e la mia stima, lo reputo un portiere che ci darà una mano importante".

  • MANCHERA' LA LEADERSHIP DI LAUTARO MARTINEZ

    "Non dobbiamo chiedere gli straordinari agli altri, ma fare quello che abbiamo sempre fatto con e senza Lautaro: ognuno deve mostrare leadership e migliorare le nostre ambizioni".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PARTITE SEMPRE BLOCCATE CONTRO PALLADINO

    "E' lì da un mese, ha cambiato modulo, ha dato un'identità alla squadra nella verticalità e nell'intensità, una caratteristica che c'era già con Italiano. E' una squadra organizzata, che ha corsa e gamba. Se non vinci i duelli, puoi andare in difficoltà".

Prossime partite
BOL

BOL

Serie A

17 ott 2026

INT

INT