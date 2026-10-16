Chivu fa mea culpa: "Sono il primo responsabile, contro il Club Brugge è crollato il castello". E sull'ipotesi Provedel: "Ha la mia stima, ci darà una mano importante"

"Mi prendo la responsabilità dell'organizzazione della squadra, devo dare più certezze. In campo posso controllare poco, posso essere più incisivo nel dire come fare le cose. Non posso stravolgere troppo, dobbiamo trovare le motivazioni giuste. Bisogna migliorare i dettagli, non è tutto da buttare quello che abbiamo fatto martedì. Con le distanze giuste, abbiamo costretto l'avversario a regalarci la palla. Il problema è quando abbiamo sbagliato a fare le pressioni, la responsabilità è mia sotto questo punto di vista. Dall'altra parte devo tenermi l'entusiasmo e la voglia di andare avanti per recuperare il pallone. Sarebbe più facile togliere il pressing. Dobbiamo migliorare l'unità e anche la comunicazione di ciò che si fa in campo. Nel calcio, in generale, se si va piano non si va lontano".