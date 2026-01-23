Chivu e Zanetti tedofori di Milano Cortina 2026: l'allenatore e il vice presidente dell'Inter porteranno la fiamma olimpica

Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si disputeranno nel mese di febbraio. Una manifestazione che avrà un impatto anche sul calcio e in particolare su Inter e Milan visto che San Siro sarà il luogo dove ci sarà la cerimonia di apertura.

Ma anche perché sono sono stati "scelte" più persone legate al calcio e alle due società milanesi per portare la Fiamma Olimpica.

Tra questi anche due figure di primo piano all'interno dell'Inter, vale a dire l'allenatore Cristian Chivu e il vice Presidente, nonché ex capitano, Javier Zanetti.