Chivu Inter
Chivu e Zanetti tedofori di Milano Cortina 2026: l'allenatore e il vice presidente dell'Inter porteranno la fiamma olimpica

Cristian Chivu e Javier Zanetti avranno l'onore di portare la torcia olimpica in vista di Milano Cortina 2026: prima di loro già altre figure nel mondo del calcio.

Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si disputeranno nel mese di febbraio. Una manifestazione che avrà un impatto anche sul calcio e in particolare su Inter e Milan visto che San Siro sarà il luogo dove ci sarà la cerimonia di apertura.

Ma anche perché sono sono stati "scelte" più persone legate al calcio e alle due società milanesi per portare la Fiamma Olimpica.

Tra questi anche due figure di primo piano all'interno dell'Inter, vale a dire l'allenatore Cristian Chivu e il vice Presidente, nonché ex capitano, Javier Zanetti. 

  • L'ANNUNCIO DELL'INTER

  • IL PERCORSO DELLA FIAMMA OLIMPICA

    Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è iniziato il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, come da tradizione, arrivato a  Roma il 4 dicembre per poi partire verso tutte le 110 province della penisola.

    In totale, saranno percorsi 12mila chilometri in 63 giorni, con 60 città di tappa e, soprattutto, 10.001 tra tedofori e tedofore coinvolti nel passaggio della Torcia Olimpica fino all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali, con la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026 a San Siro.

  • GLI ALTRI TEODOFORI DEL 'CALCIO'

    Ecco la lista dei personaggi all'interno del mondo del calcio che hanno portato o porteranno la torcia olimpica.

    • Massimiliano Allegri
    • Mirco Antenucci
    • Roberto Boninsegna
    • Fabio Cannavaro
    • Marco Di Vaio
    • Cesc Fabregas
    • Ciro Ferrara
    • Cristiana Girelli
    • Zlatan Ibrahimovic
    • Filippo Inzaghi
    • Alisha Lehmann
    • Andrea Ranocchia
    • Andrea Soncin
    • Franscesca Stancati

