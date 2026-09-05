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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Chivu e la polemica sugli scontri diretti: "Non volevo mancare di rispetto a Juventus e Milan, si gira la notizia per portare click"

Serie A
Inter
C. Chivu
Inter vs Napoli
Napoli

I nerazzurri battono in rimonta il Napoli recuperando dal doppio svantaggio: le parole di Chivu.

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L'Inter torna Pazza con la Thu-La.

I nerazzurri vincono in rimonta contro il Napoli a San Siro nella 3ª giornata della Serie A 2026/27, da 0-2 a 3-2 nel segno di Lautaro Martinez (doppietta) e Marcus Thuram, con il francese che entra e cambia la partita.


Al termine del match, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.

  • SPORT PER LA SERIE A

    "Bella da vedere, divertente. Una bella pubblicità al calcio italiano. Perché sul 2-2 due squadre che hanno giocato a viso aperto, senza pensare di difendere il risultato. Ho visto grandi occasioni da una parte e dall'altra. Vinciamo noi perché siamo riusciti a fare il 3-2, ma bisogna fare i complimenti al Napoli perché è una squadra forte, con individualità e allenata bene".

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  • REAZIONE DOPO GLI EPISODI AVVERSI: IL CONFRONTO CON L'ANNO SCORSO"

    "Lo 0-1 potevamo gestirlo meglio, lo 0-2 è la conseguenza di quel pallone che non è uscito, pensare troppo a quello che era successo sul primo goal. Però mi è piaciuta la reazione, la squadra non si è disunita, ha manutenuto identità e alzato i giri del motore. L'1-2 ci ha dato speranze in più, consapevoli di non poter rischiare troppo abbiamo aspettato a togliere un difensore per un attaccante. Alla fine siamo stati premiati per il coraggio. La mia corsa nasce dal voler dare indicazioni, nel finale c'è stata una bolgia a San Siro, il pubblico ci ha spinto tanto. Non riuscivamo a comunicare come la squadra voleva stare in campo".

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  • L'EPISODIO DI LOBOTKA

    "Io voglio fare i complimenti al modo di gestire degli arbitri che ho visto in queste tre giornate, nostre e su altri campi. Il gioco scorre, è divertente, non ci sono più perdite di tempo, chi cade per terra sa che rischia di uscire fuori. Non ho visto più falli fischiati su tocchi leggeri. Mi piace la linea, dà più possibilità al gioco. Faccio complimenti a tutti. Degli episodi non parlo, non mi interessa".

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  • LA FRASE SUGLI SCONTRI DIRETTI E SU JUVENTUS-MILAN

    "Era una domanda per i giornalisti, cosa intendete voi per scontri diretti. Sono stufo di quello che ho sentito l'anno scorso, ci stava rimproverare la squadra ma l'Inter era attaccabile solo su scontri diretti e Bodo. Erano le uniche cose per attaccare l'Inter, a mettere i bastoni tra le ruote per non dire altro. Non ho mancato di rispetto né al Milan né alla Juve, io porto grande rispetto a Milan e Juve. Non viene riportato tutto quello che dico, io ho detto che sono tutti scontri diretti. Ma si riporta come si vuole, la negatività porta clic e follower. Bisognerebbe invece educare la gente, un po' di deontologia farebbe bene a tutti, senza provocare l'odio da parte di chi può parlare alla gente. Non avevo alcuna intenzione di dire niente su nessuno, anzi ho detto che per me sono tutti scontri diretti".

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  • COME STA DIMARCO

    "Solo una botta e ci sarà con il Real Madrid? Non lo so, abbiamo due giorni a disposizione e vedremo".

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