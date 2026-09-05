Chivu e la polemica sugli scontri diretti: "Non volevo mancare di rispetto a Juventus e Milan, si gira la notizia per portare click"

"Era una domanda per i giornalisti, cosa intendete voi per scontri diretti. Sono stufo di quello che ho sentito l'anno scorso, ci stava rimproverare la squadra ma l'Inter era attaccabile solo su scontri diretti e Bodo. Erano le uniche cose per attaccare l'Inter, a mettere i bastoni tra le ruote per non dire altro. Non ho mancato di rispetto né al Milan né alla Juve, io porto grande rispetto a Milan e Juve. Non viene riportato tutto quello che dico, io ho detto che sono tutti scontri diretti. Ma si riporta come si vuole, la negatività porta clic e follower. Bisognerebbe invece educare la gente, un po' di deontologia farebbe bene a tutti, senza provocare l'odio da parte di chi può parlare alla gente. Non avevo alcuna intenzione di dire niente su nessuno, anzi ho detto che per me sono tutti scontri diretti".