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Marco Trombetta

Chivu e la Champions League: "Obiettivo? Abbiamo sempre parlato di sogno, tutti vogliono battere l'Inter, è così da 7 anni"

Champions League
Inter
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Le parole di Chivu in conferenza prima di Inter-Shakhtar: "Se si parte male, la colpa è mia giusto? Se si fa bene il secondo tempo è merito mio?".

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Per l'Inter è tempo di tornare in Champions e soprattutto di conquistare i primi punti dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge.

I nerazzurri giocheranno ancora a San Siro, contro lo Shakhtar, e Chivu ha parlato in conferenza di obiettivi. Anzi, di sogni.

  • "SI PARLA TROPPO DI PASSATO"

    Il tecnico nerazzurro ha esordito in conferenza invitando i giornalisti a concentrarsi sul presente.

    "Siamo consapevoli delle sconfitte in Champions, non c'è bisogno di ricordarcelo sempre. Abbiamo perso 2 partite, vogliamo ritrovare di nuovo l'energia che va di pari passo con le nostre ambizioni. Si parla troppo di passato e di quello che non abbiamo fatto".

  • "OBIETTIVO CHAMPIONS? ABBIAMO DETTO SOGNO"

    "Chi ha parlato di obiettivo Champions per l'Inter ha fatto danni? Se si fanno le domande su determinate cose, noi per educazione rispondiamo. Non abbiamo mai parlato che dobbiamo, abbiamo sempre parlato di sogno. E lo è. Ma dopo 2 sconfitte è meglio cominciare a pensare solo alla Shakthar. La priorità è vincere una partita in Champions".

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  • "TUTTI VOGLIONO BATTERCI"

    "Questa squadra gioca con pressione da anni e anni, hanno tutte le aspettative del mondo, è merito loro perché si sono guadagnati questo tipo di valutazione da fuori. Sono 7 anni che sono competitivi, l'obbligo mio è prendermi certe responsabilità.

    Contro l'Inter danno tutti tanto dal punto di vista dell'intensità, tutti vogliono battere l'Inter ed è così da 7 anni ma era così anche quando ero in campo".

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  • "SE SI PARTE MALE, LA COLPA E' MIA, GIUSTO?"

    "Se si parte male, la colpa è mia giusto? Se si fa bene il secondo tempo è merito mio? E' una somma di cose. Io ho sempre chiesto di mantenere la nostra identità, stiamo cercando di aggiungere cose nell'evoluzione di questa squadra. L'intervallo ti permette di far capire meglio l'andamento di una partita ma poi sono bravi loro. E poi c'è l'avversario, non giochiamo da soli. E non giocheremo mai da soli.

    Si parla troppo di niente, si parla solo di cose negative. Io sono un ottimista di carattere, io guardo anche il lato positivo, la reazione ai gol subiti. Non siamo perfetti e non vogliamo essere neanche dipinti così. E non voglio che ogni volta che l'Inter perde una partita, diventa un dramma nazionale. E invece ho l'impressione che sia così e l'obbligo ce l'abbiamo sempre noi e gli altri no. E questo non va bene".

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  • LE PAROLE DI BASTONI

    Insieme a Chivu, in conferenza, ha parlato anche Bastoni.

    "L'unica cosa che vorrei dire, perché lo penso, è che dobbiamo guardare di più la realtà. E' passato tempo dalle finali. Non è che non siamo più quella squadra ma quello che è successo in Champions deve riportarci con i piedi per terra. La Champions League è un sogno, come lo era per le due finali. Non abbiamo mai detto che fosse un obiettivo. Ma volevo ridimensionare il nostro pensiero perché ad oggi è così".

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