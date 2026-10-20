Chivu e la Champions League: "Obiettivo? Abbiamo sempre parlato di sogno, tutti vogliono battere l'Inter, è così da 7 anni"

"Se si parte male, la colpa è mia giusto? Se si fa bene il secondo tempo è merito mio? E' una somma di cose. Io ho sempre chiesto di mantenere la nostra identità, stiamo cercando di aggiungere cose nell'evoluzione di questa squadra. L'intervallo ti permette di far capire meglio l'andamento di una partita ma poi sono bravi loro. E poi c'è l'avversario, non giochiamo da soli. E non giocheremo mai da soli.
Si parla troppo di niente, si parla solo di cose negative. Io sono un ottimista di carattere, io guardo anche il lato positivo, la reazione ai gol subiti. Non siamo perfetti e non vogliamo essere neanche dipinti così. E non voglio che ogni volta che l'Inter perde una partita, diventa un dramma nazionale. E invece ho l'impressione che sia così e l'obbligo ce l'abbiamo sempre noi e gli altri no. E questo non va bene".