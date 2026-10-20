Chivu e la Champions League: "Obiettivo? Abbiamo sempre parlato di sogno, tutti vogliono battere l'Inter, è così da 7 anni"

"Questa squadra gioca con pressione da anni e anni, hanno tutte le aspettative del mondo, è merito loro perché si sono guadagnati questo tipo di valutazione da fuori. Sono 7 anni che sono competitivi, l'obbligo mio è prendermi certe responsabilità.

Contro l'Inter danno tutti tanto dal punto di vista dell'intensità, tutti vogliono battere l'Inter ed è così da 7 anni ma era così anche quando ero in campo".