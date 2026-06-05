Chivu: "Dumfries ha fatto il suo, l'Inter non poteva fermarlo. Palestra mi piace, sul mercato abbiamo diversi piani"

"Avremo dovuto fare meglio, ci sono stati tanti piccoli dettagli che hanno portato a quel risultato. Fa parte di un percorso durante una stagione. La prossima stagione obiettivo Champions? E ovvio che abbiamo ambizioni, la nostra storia ce lo impone, ma partirei piano, per prima cosa dobbiamo qualificarci tra le prime otto e arrivare agli ottavi. Ci sono squadra che spendono mezzo miliardo per vincere la Champions e non ce la fanno".