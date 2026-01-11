Il commento di Chivu dopo Inter-Napoli: "È un peccato ma il pareggio è il risultato più giusto: per lo Scudetto è corsa a quattro-cinque squadre"

Due volte in vantaggio, due volte raggiunta dalle reti di Scott McTominay.
L’Inter fallisce la fuga in vetta, pareggiando 2-2 a San Siro contro il Napoli di Antonio Conte, nonostante la partita sembrasse indirizzata verso la vittoria.
Il risultato non sarebbe stato decisivo per lo Scudetto, ma un +7 in classifica avrebbe permesso ai nerazzurri di affrontare con maggiore tranquillità il triplice impegno di campionato, Champions League e Coppa Italia nei prossimi mesi.
Al termine del match, ai microfoni di DAZN, Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando un risultato non totalmente soddisfacente nonostante l’ottima prova della squadra.