Chivu difende Allegri prima di Inter-Napoli: "Ha vinto 6 Scudetti e l'anno scorso non l'ho mai battuto"

Cristian Chivu ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, big match della terza giornata di campionato:
"Non siamo ancora al 100%, ma abbiamo giocato due ottime partite, continuiamo così. Per me ogni partita è uno scontro diretto, le mie lezioni le ho imparate. L'anno scorso abbiamo perso 2 partite nelle prime 3, ma abbiamo sempre reagito. Quest'anno abbiamo iniziato con due vittorie. Vogliamo riscattare l'ultimo ko col Napoli, affrontiamo una squadra forte".