Chivu difende Allegri prima di Inter-Napoli: "Ha vinto 6 Scudetti e l'anno scorso non l'ho mai battuto"

"Lo stimo, la sua storia parla per lui. C'è qualcuno che lo critica, ma ha vinto sei Scudetti. Non serve ricordare che l'anno scorso non l'ho mai battuto, per fortuna alla fine abbiamo vinto lo stesso lo scudetto. Noi dobbiamo fare del nostro meglio. Non giocano gli allenatori, ma le squadre, sia noi sia il Napoli abbiamo ambizione".

"Lui è talmente bravo che capirà cosa faremo e preparerà le due situazioni. Ha detto che l'Inter si batte così. Noi dobbiamo mantenere la nostra identità, la voglia di essere dominanti: non la voglio mai perdere. La squadra ha in testa quello che vuole fare, spero di aver imparato dai miei errori perché qualche errore l'anno scorso in qualche partita l'ho fatto".