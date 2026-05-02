Chivu dal Parma al Parma: lo Scudetto dell'Inter può rappresentare la chiusura di un cerchio

Uno di quei tanti pareggi è arrivato il 5 aprile 2025. Ed è stato un pareggio prestigioso quanto importante: un 2-2 interno proprio contro l'Inter, riacciuffata nonostante il doppio vantaggio trovato nel primo tempo da Darmian (altro ex) e da Thuram, nato curiosamente proprio a Parma quando papà Lilian indossava la casacca gialloblù.

Chivu ha avuto l'intuizione giusta nell'intervallo di quella partita: ha affiancato Pellegrino all'altro futuro nerazzurro Bonny, è andato di doppia punta e, complice l'evidentissimo calo fisico dell'Inter, ha raddrizzato la partita arrivando al 2-2. Lo stesso Pellegrino ha pure sfiorato la rete della clamorosa rimonta nei secondi finali: sarebbe crollato il Tardini dall'entusiasmo.

Ripensando anche a quella partita, probabilmente, l'Inter ha giudicato che Chivu fosse pronto per prendere il posto di Simone Inzaghi. Ma pure qualche mese dopo, quando il suo Parma ha fermato anche il Napoli (0-0). Un pari inutile in chiave lotta per il titolo, se è vero che i nerazzurri nel frattempo venivano fermati dalla Lazio e da Pedro. Ma quest'anno il discorso sarà diverso.