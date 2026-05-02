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Chivu Parma InterGetty Images
Stefano Silvestri

Chivu dal Parma al Parma: lo Scudetto dell'Inter può rappresentare la chiusura di un cerchio

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
C. Chivu

Il tecnico romeno può conquistare il suo primo titolo di campione d'Italia domenica sera: un titolo che può arrivare proprio contro la squadra che un anno fa ha scommesso su di lui.

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Ci ha messo poco, Cristian Chivu, per diventare qualcuno. Gli è bastato poco più di un anno per sbarcare nel calcio italiano d'alto livello in un'altra veste, ovvero quella di allenatore, e capire di poterne far parte a pieno titolo.

Oggi Chivu è l'allenatore dell'Inter che comanda il campionato e che si prepara a tagliare il traguardo per prima davanti a tutte le altre. Ma un anno fa circa, semplicemente, non era nessuno. Non in queste vesti, almeno.

Il Parma ha avuto il coraggio e la sfrontatezza di puntare su di lui. Un po' come ha fatto all'inizio di questa stagione con Cuesta. E quel che è successo fino a oggi, alla fine, ha dato ragione a tutti. Tanto che domenica sera potrebbe rappresentare per lui una sorta di completamento del cerchio.

  • A UN PASSO DALLA FESTA

    Battendo il Parma nel posticipo, l'Inter sarà certa di portarsi a casa un nuovo Scudetto dopo un anno di digiuno. Anche se il Napoli dovesse vincere in casa del Como, anche se il Milan dovesse vincere in casa del Sassuolo.

    Il campionato è nelle mani nerazzurre da tempo, il +12 sul Napoli secondo è una garanzia. Solo la matematica sta impedendo agli uomini di Chivu di stappare uno champagne già pronto.

    Inter-Parma, peraltro, potrebbe anche trasformarsi in una semplice festa. Se il Napoli dovesse perdere al Sinigaglia oggi, e il Milan non espugnare il Mapei Stadium domani pomeriggio, i nerazzurri saranno aritmeticamente campioni già prima di giocare.

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  • PROPRIO IL PARMA

    È quasi un segno del destino, così, che il primo titolo da allenatore di prima squadra di Chivu possa arrivare proprio contro il Parma. Ovvero la squadra che, nel febbraio del 2025, ha deciso a sorpresa di puntare su di lui per sistemare una situazione di classifica per nulla comoda.

    Chivu ha preso il posto di Fabio Pecchia, l'allenatore della promozione, in forte difficoltà. Il Parma ne ha annunciato la nomina il 18 febbraio, due giorni dopo la sconfitta casalinga contro la Roma (0-1). Contratto breve, fino a giugno, con rinnovo legato a un'eventuale salvezza. Al momento dell'arrivo del romeno, i ducali si trovavano in piena zona retrocessione: 20 punti in 25 giornate, uno in meno rispetto all'Empoli quartultimo.

    In Emilia, a dire il vero, Chivu non ha vinto moltissimo: appena 3 volte nelle 13 partite in cui è rimasto in carica. Ha pareggiato parecchio (7 volte) e questo ha fatto la differenza così come le poche sconfitte (3 anche quelle).

    Morale della favola: il Parma la salvezza l'ha conquistata davvero. Ha chiuso quintultimo con 36 punti, 5 in più rispetto alla zona retrocessione. E qualcuno ha cominciato a guardare a Chivu con occhi diversi.

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  • Parma Inter 2-1Getty Images

    QUANDO HA CONQUISTATO L'INTER

    Uno di quei tanti pareggi è arrivato il 5 aprile 2025. Ed è stato un pareggio prestigioso quanto importante: un 2-2 interno proprio contro l'Inter, riacciuffata nonostante il doppio vantaggio trovato nel primo tempo da Darmian (altro ex) e da Thuram, nato curiosamente proprio a Parma quando papà Lilian indossava la casacca gialloblù.

    Chivu ha avuto l'intuizione giusta nell'intervallo di quella partita: ha affiancato Pellegrino all'altro futuro nerazzurro Bonny, è andato di doppia punta e, complice l'evidentissimo calo fisico dell'Inter, ha raddrizzato la partita arrivando al 2-2. Lo stesso Pellegrino ha pure sfiorato la rete della clamorosa rimonta nei secondi finali: sarebbe crollato il Tardini dall'entusiasmo.

    Ripensando anche a quella partita, probabilmente, l'Inter ha giudicato che Chivu fosse pronto per prendere il posto di Simone Inzaghi. Ma pure qualche mese dopo, quando il suo Parma ha fermato anche il Napoli (0-0). Un pari inutile in chiave lotta per il titolo, se è vero che i nerazzurri nel frattempo venivano fermati dalla Lazio e da Pedro. Ma quest'anno il discorso sarà diverso.

  • "VOLEVO RESTARE, POI L'INTER..."

    Chivu sarebbe rimasto a Parma anche per una seconda stagione. La società era pronta a riconfermarlo dopo l'exploit salvezza e le buone cose mostrate nei pochi mesi alla guida della squadra. Ma poi sullo sfondo si è stagliata la figura dell'Inter, e lì tutto è cambiato.

    “Il mio progetto era quello di restare, poi è arrivata la chiamata dell’Inter - ha detto Chivu la scorsa estate, al momento della presentazione a Milano - Ho chiesto il permesso a Cherubini di incontrare i nerazzurri, come gesto di ringraziamento al club gialloblù. A Parma è stato bello e intenso, ho provato a fare del mio meglio per raggiungere l’obiettivo”.

    Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport all'inizio di gennaio, prima del primo Parma-Inter stagionale poi finito 2-0 per i nerazzurri, dopo la salvezza Chivu era stato chiaro con i propri datori di lavoro: "Voglio restare, a meno che non mi chiami l'Inter". A dimostrazione di come i 7 anni da calciatore, i trionfi in campo e la ripartenza in panchina dalle giovanili, gli fossero rimasti dentro. E alla fine a Milano lo hanno accontentato.

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  • LA CHIUSURA DI UN CERCHIO

    Oggi Chivu non è più l'allenatore-scommessa che il Parma sceglieva per andare incontro a una difficile missione salvezza. Ricordate quando qualcuno storceva il naso, senza comprendere pienamente la scelta della società di puntare su un allenatore senza esperienza in Serie A? Tempi lontani, lontanissimi.

    Chivu ha portato avanti il lavoro di Inzaghi, ha ridato fiducia e stimoli a una squadra che lo scorso anno aveva sognato tutto e perso tutto. Ha iniziato male, uscendo presto dal Mondiale per Club. Ha dovuto gestire il caso Calhanoglu-Lautaro. Ha saputo far fronte a qualche passo falso (due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, una di queste in casa contro l'Udinese). Ma alla fine la sua Inter è uscita alla distanza.

    Inter-Parma può così rappresentare una sorta di chiusura del cerchio per Chivu. Sarà la partita tra le due squadre che tanto gli hanno dato negli ultimi anni, e a cui lui tanto ha dato. Da tecnico delle giovanili e poi della prima squadra a Milano, da traghettatore vincente in Emilia. Un ciclo breve, 13 partite, che però nessuno ha dimenticato. Specialmente oggi che Cristian sta per diventare campione d'Italia.

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