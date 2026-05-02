Chivu dal Parma al Parma: lo Scudetto dell'Inter può rappresentare la chiusura di un cerchio

Ci ha messo poco, Cristian Chivu, per diventare qualcuno. Gli è bastato poco più di un anno per sbarcare nel calcio italiano d'alto livello in un'altra veste, ovvero quella di allenatore, e capire di poterne far parte a pieno titolo.
Oggi Chivu è l'allenatore dell'Inter che comanda il campionato e che si prepara a tagliare il traguardo per prima davanti a tutte le altre. Ma un anno fa circa, semplicemente, non era nessuno. Non in queste vesti, almeno.
Il Parma ha avuto il coraggio e la sfrontatezza di puntare su di lui. Un po' come ha fatto all'inizio di questa stagione con Cuesta. E quel che è successo fino a oggi, alla fine, ha dato ragione a tutti. Tanto che domenica sera potrebbe rappresentare per lui una sorta di completamento del cerchio.