Chivu come Mourinho: "Posso essere tutto ma di sicuro non sono un fesso, dicevano che ero l'allenatore inesperto che doveva essere cacciato dopo 5 giornate..."

Lo Scudetto si avvicina, ma vietato allentare la tensione.
Nel momento chiave del campionato l'Inter riceve la visita del Cagliari, in un incrocio che mette in palio punti pesantissimi nella rincorsa al tricolore e nella lotta salvezza. E proprio durante la conferenza stampa della vigilia l'allenatore nerazzurro regala una frase che tanto riporta ai tempi di José Mourinho: "Posso essere tutto, ma non un fesso",l'ammissione del tecnico rumeno.
Cristian Chivu, reduce coi suoi dalla prova di forza con rimonta offerta a Como, è intervenuto alla vigilia dell'anticipo della 33ª giornata di Serie A, in programma venerdì alle 20:45 a San Siro: ecco cosa ha detto in conferenza stampa.