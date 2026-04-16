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Chivu InterGetty Images
Claudio D'Amato e Nino Caracciolo

Chivu come Mourinho: "Posso essere tutto ma di sicuro non sono un fesso, dicevano che ero l'allenatore inesperto che doveva essere cacciato dopo 5 giornate..."

Serie A
Inter vs Cagliari
Inter

L'allenatore nerazzurro presenta la sfida contro il Cagliari e risponde a qualche critica ricevuta nei primi mesi: "Mi davano dell'inesperto e si parlava dei miei sostituti. Ma io non sono un fesso"

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Lo Scudetto si avvicina, ma vietato allentare la tensione.

Nel momento chiave del campionato l'Inter riceve la visita del Cagliari, in un incrocio che mette in palio punti pesantissimi nella rincorsa al tricolore e nella lotta salvezza. E proprio durante la conferenza stampa della vigilia l'allenatore nerazzurro regala una frase che tanto riporta ai tempi di José Mourinho: "Posso essere tutto, ma non un fesso",l'ammissione del tecnico rumeno.


Cristian Chivu, reduce coi suoi dalla prova di forza con rimonta offerta a Como, è intervenuto alla vigilia dell'anticipo della 33ª giornata di Serie A, in programma venerdì alle 20:45 a San Siro: ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

  • “ORGOGLIOSI DI QUANTO FATTO”

    Chivu inizia rispondendo alla domanda su cosa serve per dare continuità ai risultati e battere il Cagliari, avvicinando così il traguardo Scudetto. “Penso che anche prima avevamo fatto delle buone prestazioni, poi tutti giudicano solo il risultato.  Ci proveremo anche domenica, consapevoli che mancano 6 partite alla fine del campionato. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, mantenere lo spirito giusto e continuare ad avere ambizione per aggiungere altri 3 punti in classifica".

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  • “FRASE SULLA CHAMPIONS PRESA TROPPO SUL SERIO”

    Chivu ha poi proseguito:La mia frase ‘Manca poco per la Champions’” dopo la vittoria di Como? Tante cose si prendono troppo sul serio, sono trattate troppo superficialmente e sono narrate in maniera sbagliata rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Mi sono messo anche a dire cose reali, non mi sono inventato nulla, alcune cose le ho dette con il sorriso sulle labbra. Magari qualcuno l’ha presa troppo sul serio e anche male. Serve avere un po’ d’ironia, il calcio non è la vita, il calcio è solo un gioco e bisogna prenderlo come tale. Poi ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto che gli permette di arrivare in fondo e a vincere, altre che provano a vincere fino alla fine. Non bisogna prenderla male se la squadra del cuore o dell’amico del cuore non riesce a raggiungere l’obiettivo. Bisogna elogiare tutti quelli che danno il massimo fino in fondo".

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  • “BASTONI VA ELOGIATO, DOMANI SARÀ OUT”

    Chivu parla poi così del momento di Bastoni, annunciando che sarà out domani contro il Cagliari. “La farei anche finita di parlare di Bastoni, si parla di lui da almeno un mese e sicuramente non per elogiarlo. Ci sarebbe invece anche da elogiare quello che è l'uomo e il calciatore, per quello che ha messo in campo nonostante le difficoltà fisiche e mentali che ha avuto. Ha dato disponibilità alla Nazionale nonostante avesse passato tanti giorni con le stampelle, ci ha messo la faccia e bisogna dargli credito perché ha provato a dare il suo contributo. Bisogna essere orgogliosi per quello che ha fatto. Domani sarà out per il problema alla caviglia e per riprendere condizione”

  • “PER CRESCERE SERVE IMPARARE DAGLI ERRORI”

    Poco prima dell’inizio della conferenza, il presidente Marotta ha confermato Chivu per la prossima stagione esaltando le sue qualità. "Io imparo e miglioro tutti i giorni. Sono il primo a farsi autocritica, imparando dagli errori che combino ogni tanto. Spero di non averne combinati tanti ma ne ho fatti, imparo e miglioro soprattutto sotto il punto di vista umano. Vado avanti sulla mia strada: sbagliando, migliorando, cercando di non ripetere gli errori che ho fatto in precedenza. L'esperienza si acquisisce facendo strada, commettendo errori, ma con l'ambizione e la voglia di essere migliore rispetto al giorno precedente”.

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  • “NON SONO UN FESSO”

    Chivu si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Posso essere tutto ma di sicuro non sono un fesso. Io mi devo adattare al momento e in base alla narrativa. Le cose sono cambiate strada facendo perché è cambiato tutto e io mi sono adeguato. Siamo partiti con l'allenatore inesperto che doveva essere cacciato dopo 5 giornate, si parlava dei miei sostituti, si faceva la conta, dovevamo finire ottavi. E invece siamo andati avanti con l'ambizione di essere competitivi. E strada facendo le cose sono cambiate. Tutto nasce dal post Juve, diventa una gogna mediatica per l'Inter sotto tutti i punti di vista. Per l'Inter e per un giocatore, lì la narrazione cambia. Io non ho mai fatto polemica, la maschera non l'ho mai messa. Ho sempre cercato di non parlare di arbitri, e non l'ho mai fatto. Se a qualcuno non va bene quello che dico, pur mantenendo la mia coerenza, non è un problema mio. Non è un problema mio quello che pensano gli altri di me. Io non lavoro per essere amato"


  • "VORREI ESSERE MEDIOCRE MA PRIMO PER TUTTA LA VITA"

    L’allenatore nerazzurro ha poi proseguito: “Dicono campionato mediocre per sminuire l'Inter? Troppo facile cambiare pensiero in base alla realtà della classifica. Fino a qualche giornata fa, era un campionato tutto competitivo. Poi diventa attraente o mediocre a seconda di come va la classifica. Io vorrei essere mediocre e primo in classifica per tutta la vita".

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  • LE CONDIZION DI BISSECK E LAUTARO

    Chivu fa il punto sulle condizioni di Bisseck e Lautaro, entrambi out contro il Cagliari. “Bisseck ha già lavorato in campo. Lautaro sta rispettando le tempistiche, la settimana prossima andrà in campo a fare qualcosina in più rispetto a quello che sta facendo. Bisseck tra due giorni, Lautaro 7-8 giorni. Sta migliorando e sta facendo bene".

  • L’AUGURIO A SERANTONI

    Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari, Chivu ha parlato anche di Serantoni, ragazzo delle giovanili che dopo un brutto incidente è tornato a giocare e segnare indossando un caschetto, proprio come fatto in passato da Chivu. “Sono stato uno dei primi a sapere dell'accaduto la scorsa estate, sono stato uno dei primi a chiamarlo. Mi ha fatto piacere vedere un ragazzo con ambizione, voglia di tornare in campo così come ho fatto anch'io all'epoca. Mi prendeva come riferimento, gli ho dato qualche consiglio sul casco da usare, gli ho detto di avere coraggio e non pensare all'accaduto. La cosa più importante è avere ambizioni e sogni. Mi ha fatto piacere rivederlo in campo, ho visto che usava il mio stesso caschetto".

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