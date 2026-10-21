Chivu cambia la difesa dell'Inter contro lo Shakhtar? La soluzione dell'allenatore nerazzurro e il nuovo ruolo di Bastoni

Dopo la brutta sconfitta casalinga subita una settimana fa contro il Brugge, d'altronde, era stato lo stesso Chivu a suonare il campanello d'allarme.

"Mi preoccupano i goal subiti? Non posso dire di no. Ci sono cose da rivalutare, soprattutto in Champions. In Champions quando vai sotto è difficile rimontare, per velocità e qualità tecnica. Noi dobbiamo pensare al nostro equilibrio, alle distanze giuste. Dobbiamo lavorare e lo sapevamo già" ha detto il tecnico nerazzurro.

Mentre uno dei leader dello spogliatoio, Alessandro Bastoni, intervenuto in conferenza prima dello Shakhtar ha sottolineato: "Io non vedo grandi differenze di approccio tra campionato e Champions. Non sentiamo alcun peso quando giochiamo in Europa, né tantomeno entriamo in campo con sufficienza. Semplicemente in Europa la qualità offensiva degli avversari è mediamente superiore e ti castiga più spesso quando sbagli. Ma non mi pare che ci siano squilibri tattici, finora abbiamo pagato soprattutto errori individuali”.

Sta di fatto che nella scorsa stagione l'Inter aveva subito lo stesso numero di reti complessive solo a gennaio. Qualcosa, evidentemente, non sta funzionando.