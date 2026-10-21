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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Chivu cambia la difesa dell'Inter contro lo Shakhtar? La soluzione dell'allenatore nerazzurro e il nuovo ruolo di Bastoni

Champions League
Inter
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

I nerazzurri continuano a subire troppi goal così Chivu sta pensando a qualche modifica in difesa, che prevede lo spostamento di Bastoni e l'inserimento di Carlos Augusto nell'undici titolare.

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Nel calcio chi segna un goal più dell'avversario ha sempre ragione, certo, ma iniziare spesso con l'handicap non è certo la condizione migliore per vincere una partita.

Lo sa bene l'Inter che, se in campionato è riuscita quasi sempre a rimontare da situazione di svantaggio, in Champions League ha invece pagato a carissimo prezzo certe distrazioni difensive.

Ecco perché, per la già decisiva gara casalinga contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu starebbe pensando ad un nuovo assetto della retroguardia nerazzurra.

Nessuna bocciatura definitiva, sia chiaro, ma solo il tentativo di dare maggiore solidità e il giusto equilibrio.

  • TROPPI GOAL SUBITI

    Partiamo dai numeri che confermano come l'Inter in questo inizio di stagione stia subendo troppo.

    In Champions League le reti incassate dai nerazzurri in sole due partite sono addirittura già sei. Cosa che nonostante i quattro goal segnati ha lasciato la squadra di Chivu ancora ferma a zero in classifica.

    Le cose, almeno in fase difensiva, non vanno molto meglio neppure in campionato. Solo due volte nelle prime sette giornate infatti l'Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata.

    In totale le reti subite dai nerazzurri in Serie A sono già nove, ovvero il triplo della Roma ma anche più di Lazio, Milan, Como, Cagliari, Juventus e Napoli.

    Quella dell'Inter insomma è l'ottava difesa di tutto il campionato.

  • L'ANALISI DI CHIVU

    Dopo la brutta sconfitta casalinga subita una settimana fa contro il Brugge, d'altronde, era stato lo stesso Chivu a suonare il campanello d'allarme.

    "Mi preoccupano i goal subiti? Non posso dire di no. Ci sono cose da rivalutare, soprattutto in Champions. In Champions quando vai sotto è difficile rimontare, per velocità e qualità tecnica. Noi dobbiamo pensare al nostro equilibrio, alle distanze giuste. Dobbiamo lavorare e lo sapevamo già" ha detto il tecnico nerazzurro.

    Mentre uno dei leader dello spogliatoio, Alessandro Bastoni, intervenuto in conferenza prima dello Shakhtar ha sottolineato: "Io non vedo grandi differenze di approccio tra campionato e Champions. Non sentiamo alcun peso quando giochiamo in Europa, né tantomeno entriamo in campo con sufficienza. Semplicemente in Europa la qualità offensiva degli avversari è mediamente superiore e ti castiga più spesso quando sbagli. Ma non mi pare che ci siano squilibri tattici, finora abbiamo pagato soprattutto errori individuali”.

    Sta di fatto che nella scorsa stagione l'Inter aveva subito lo stesso numero di reti complessive solo a gennaio. Qualcosa, evidentemente, non sta funzionando.

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  • BASTONI CAMBIA RUOLO?

    Chivu dunque starebbe lavorando a qualche modifica da apportare già dalla gara interna contro lo Shakhtar.

    La novità principale riguarderebbe lo spostamento di Alessandro Bastoni, che nella nuova difesa nerazzurra non agirebbe più da braccetto sinistro ma giocherebbe centrale. Un ruolo peraltro che in caso di emergenza ha già interpretato sia in Nazionale che con l'Inter.

    In questo caso Akanji, tra i peggiori nelle ultime uscite ed evidentemente in difficoltà nel guidare il reparto, scivolerebbe sul centrodestra con Bisseck in panchina. Mentre sul centrosinistra va verso una maglia da titolare Carlos Augusto.

    L'ex Monza d'altronde sta vivendo un ottimo periodo di forma e la sua duttilità tattica, che gli permette di giocare sia come braccetto sinistro della linea a tre che come esterno a tutta fascia, può tornare utile anche a gara in corso.

    Il tentativo di Chivu è quello di avere maggiore qualità nell'uscita dal basso.

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  • EMERGENZA IN DIFESA

    Peraltro al momento l'Inter si è ritrovata con gli uomini contati proprio in difesa.

    Dopo lo stop di Stones, che ne avrà ancora per un paio di settimane, si è infatti fermato anche Pavard che poteva rappresentare un'alternativa importante.

    Tanto che Chivu contro lo Shakhtar è stato costretto ad aggregare al gruppo due elementi dell'Under 23, ovvero Bovio e Stante anche se il primo durante l'estate aveva impressionato tutti per la sua grande personalità.

    Bovio però ha solo 18 anni e per questo motivo Chivu finora ha preferito non farlo ancora debuttare in gare ufficiali nonostante le evidenti difficoltà difensive incontrate dall'Inter in questo inizio di stagione.

    L'obiettivo è quello di non rischiare di bruciare un giovane talento in cui ad Appiano credono tutti, come dimostra il recente rinnovo firmato da Bovio.

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