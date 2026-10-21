Chivu cambia la difesa dell'Inter contro lo Shakhtar? La soluzione dell'allenatore nerazzurro e il nuovo ruolo di Bastoni

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Nel calcio chi segna un goal più dell'avversario ha sempre ragione, certo, ma iniziare spesso con l'handicap non è certo la condizione migliore per vincere una partita.
Lo sa bene l'Inter che, se in campionato è riuscita quasi sempre a rimontare da situazione di svantaggio, in Champions League ha invece pagato a carissimo prezzo certe distrazioni difensive.
Ecco perché, per la già decisiva gara casalinga contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu starebbe pensando ad un nuovo assetto della retroguardia nerazzurra.
Nessuna bocciatura definitiva, sia chiaro, ma solo il tentativo di dare maggiore solidità e il giusto equilibrio.