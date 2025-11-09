Chivu applaude l'Inter dopo la vittoria contro la Lazio e allontana il pensiero del derby: "Ora mi godo un week-end libero"

Chivu ringrazia soprattutto le cosiddette seconde linee: "Il gruppo è di ventidue giocatori tutti a disposizione. Magari in alcune situazioni quando cambi tanto perdi un po' di equilibrio, ma sono abbastanza soddisfatto di quello che stanno facendo, del percorso fatto finora. Stanno facendo bene consapevoli che tutti hanno tanti margini di miglioramento. Non è mai semplice quando giochi ogni tre giorni, bisogna capire i momenti e le opportunità che gli altri danno. Il merito è di tutti quelli che nelle rotazioni hanno dato quello che serviva alla squadra permettendo agli altri di avere qualche giorno in più.Oggi era la settima partita in diciotto giorni. Ho la fortuna di avere giocatori che si godono il percorso".