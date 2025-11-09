Chivu applaude l'Inter dopo la vittoria contro la Lazio e allontana il pensiero del derby: "Ora mi godo un week-end libero"
L'Inter torna in vetta insieme alla Roma, le parole di Cristian Chivu dopo la vittoria contro la Lazio nel posticipo: "Bene l'approccio e la voglia di essere dominanti, Lautaro è un trascinatore".
L'Inter batte 2-0 la Lazio con un goal per tempo e torna in vetta alla classifica insieme alla Roma.
Alla ripresa i nerazzurri affronteranno il derby contro il Milan con due punti di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri.
Di seguito le dichiarazioni di Cristian Chivu a DAZN al termine di Inter-Lazio.