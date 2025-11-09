Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu InterGetty Images
Lelio Donato

Chivu applaude l'Inter dopo la vittoria contro la Lazio e allontana il pensiero del derby: "Ora mi godo un week-end libero"

L'Inter torna in vetta insieme alla Roma, le parole di Cristian Chivu dopo la vittoria contro la Lazio nel posticipo: "Bene l'approccio e la voglia di essere dominanti, Lautaro è un trascinatore".

Pubblicità

L'Inter batte 2-0 la Lazio con un goal per tempo e torna in vetta alla classifica insieme alla Roma.

Alla ripresa i nerazzurri affronteranno il derby contro il Milan con due punti di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri.

Di seguito le dichiarazioni di Cristian Chivu a DAZN al termine di Inter-Lazio.

  • IL SORRISO DI LAUTARO

    "Lautaro? I goal arrivano sempre quando sei sereno, quando sei consapevole che sei un leader e un trascinatore. Deve essere consapevole di quanto lavoro e quanto cuore mette a disposizione di questa squadra. Trascina questo gruppo con l'esempio e mi fa piacere allenarlo" ha sottolineato Chivu.

    • Pubblicità

  • I COMPLIMENTI ALLA SQUADRA

    L'allenatore dell'Inter applaude la squadra: "Mi è piaciuto l'approccio, la voglia di essere dominanti. Abbiamo capito cosa fare, come fare. E direi che l'abbiamo fatto abbastanza bene se non molto bene. Affrontavamo una squadra che poteva metterci in difficoltà".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FORZA DEL GRUPPO

    Chivu ringrazia soprattutto le cosiddette seconde linee: "Il gruppo è di ventidue giocatori tutti a disposizione. Magari in alcune situazioni quando cambi tanto perdi un po' di equilibrio, ma sono abbastanza soddisfatto di quello che stanno facendo, del percorso fatto finora. Stanno facendo bene consapevoli che tutti hanno tanti margini di miglioramento. Non è mai semplice quando giochi ogni tre giorni, bisogna capire i momenti e le opportunità che gli altri danno. Il merito è di tutti quelli che nelle rotazioni hanno dato quello che serviva alla squadra permettendo agli altri di avere qualche giorno in più.Oggi era la settima partita in diciotto giorni. Ho la fortuna di avere giocatori che si godono il percorso".

  • IL DERBY? PRIMA LE VACANZE

    Il tecnico nerazzurro preferisce non pensare ancora al derby previsto dopo la pausa: "Stasera mi godo la famiglia, mi guardo qualche partita di NFL, poi mi godo qualche giorno di riposo. Allenerò quelli che rimangono qua e avrò un week-end libero per decidere con mia moglie e le mie figlie".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN