Chivu alla vigilia di Milan-Inter: “Se non ne vinciamo uno, ci dobbiamo fare delle domande”, poi la menzione a Kompany

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida che opporrà la sua Inter al Milan di Ruben Amorim.
L’allenatore rumeno ha parlato, come sempre, in maniera piuttosto schietta, regalando alcuni spunti interessanti alla vigilia della stracittadina meneghina.
“Bisogna guardare partita per partita - ha sottolineato Chivu - In un derby subentrano tante altre cose: orgoglio, determinazione, tifo, se non vinci escono fuori cose che non vorresti gestire. Ma dalle parole ai fatti la strada è lunga e bisogna dimostrare. Per noi, la nostra crescita, i momenti, la gestione. Dobbiamo essere al massimo domani”.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.