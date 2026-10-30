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Matteo Occhiuto

Chivu alla vigilia di Milan-Inter: “Se non ne vinciamo uno, ci dobbiamo fare delle domande”, poi la menzione a Kompany

Serie A
Milan vs Inter
C. Chivu
Inter
Milan

Le parole dell’allenatore nerazzurro alla vigilia della stracittadina meneghina.

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31 ott 2026

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Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida che opporrà la sua Inter al Milan di Ruben Amorim.

L’allenatore rumeno ha parlato, come sempre, in maniera piuttosto schietta, regalando alcuni spunti interessanti alla vigilia della stracittadina meneghina.

“Bisogna guardare partita per partita - ha sottolineato Chivu - In un derby subentrano tante altre cose: orgoglio, determinazione, tifo, se non vinci escono fuori cose che non vorresti gestire. Ma dalle parole ai fatti la strada è lunga e bisogna dimostrare. Per noi, la nostra crescita, i momenti, la gestione. Dobbiamo essere al massimo domani”.

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  • “SE NON NE VINCIAMO UNO, DOBBIAMO FARCI DOMANDE”

    Chivu ha parlato del tabù derby recente per i nerazzurri, rifiutando di considerare decisiva la gara di sabato. 

    “Siamo solo alla decima giornata, è una partita di Serie A, con 3 punti in palio. Sono 6-7 partite che non vinciamo un derby, bisogna farsi una domanda. Episodi e momenti, come nella gara d’andata dell'anno scorso, sono stati a favore loro e abbiamo perso. Però serve sempre avere equilibrio, motivazione, sacrificarsi di più: le squadre di un certo livello non regalano nulla”.

  • LA RIFLESSIONE SUL NUOVO STADIO

    Il derby arriverà subito dopo la presentazione congiunta del Generali Stadium, la futura nuova casa di Milan e Inter.

    “So che ci sono i sostenitori del Meazza, anche io lo sono però serve uno stadio di proprietà. Il mondo va avanti, bisogna accettarlo: senza soldi non si sopravvive”.

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  • LA MENZIONE A KOMPANY

    Stuzzicato sulla possibilità di allenare l’Inter fra quattro anni, poi, all’apertura del Generali Stadium, Chivu ha sottolineato: “Non dico niente, alleno questa squadra e subisco tante sentenze. Se cambierà la cultura sportiva e i risultati rimarranno questi, non finirò in ospedale come qualche mio collega”.

    Il riferimento di Chivu, ovviamente, è a Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, recentemente colto da malore. 

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  • THURAM IN FIDUCIA

    Chivu, infine, ha riconosciuto il grande momento di forma di Thuram: “Marcus sta bene e l'ha fatto vedere. Se uno riesce a trovare la quadra, trova entusiasmo, fiducia e autostima. A quel punto diventa determinante e trova sempre le energie. Sono sicuro le avrà anche domani, sarà importante”

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