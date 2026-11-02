Chivu all’esame Feyenoord fra recuperi e assenti: come stanno Pavard, Stones, Jones, Lautaro e Luis Henrique

L'Inter di Cristian Chivu si prepara a vivere una notte europea di grande importanza sul campo del Feyenoord.
In Olanda, sul campo dell’attuale capolista dell’Eredivisie, non si può sbagliare viste le precedenti sconfitte contro Real e Club Brugge. L'avvicinamento alla sfida di Rotterdam è condizionato da un'infermeria ancora piuttosto affollata, con Lautaro, Pavard, Stones, Jones e Luis Henrique alle prese con i rispettivi recuperi.
Per Chivu, però, la notizia positiva è solo una, almeno in vista del match di martedì.
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