Chivu all’esame Feyenoord fra recuperi e assenti: come stanno Pavard, Stones, Jones, Lautaro e Luis Henrique

A recuperare per la sfida in terra olandese sarà solo Benjamin Pavard, che ha smaltito i suoi recenti problemi fisici ed è pienamente a disposizione. Il francese, nella seduta della vigilia di lunedì, è tornato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e sarà regolarmente arruolabile. Un rientro importante, anche alla luce dell’assenza forzata di Bastoni, out per squalifica.