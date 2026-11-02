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Pavard InterGetty Images
Matteo Occhiuto

Chivu all’esame Feyenoord fra recuperi e assenti: come stanno Pavard, Stones, Jones, Lautaro e Luis Henrique

Champions League
Feyenoord vs Inter
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In vista della trasferta olandese, l’allenatore nerazzurro guarda all’infermeria: previsto un rientro importante al de Kuip.

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03 nov 2026

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L'Inter di Cristian Chivu si prepara a vivere una notte europea di grande importanza sul campo del Feyenoord.

In Olanda, sul campo dell’attuale capolista dell’Eredivisie, non si può sbagliare viste le precedenti sconfitte contro Real e Club Brugge. L'avvicinamento alla sfida di Rotterdam è condizionato da un'infermeria ancora piuttosto affollata, con Lautaro, Pavard, Stones, Jones e Luis Henrique alle prese con i rispettivi recuperi. 

Per Chivu, però, la notizia positiva è solo una, almeno in vista del match di martedì.

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  • PAVARD A DISPOSIZIONE

    A recuperare per la sfida in terra olandese sarà solo Benjamin Pavard, che ha smaltito i suoi recenti problemi fisici ed è pienamente a disposizione. Il francese, nella seduta della vigilia di lunedì, è tornato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e sarà regolarmente arruolabile. Un rientro importante, anche alla luce dell’assenza forzata di Bastoni, out per squalifica.

  • STONES E JONES PUNTANO IL COMO

    Diverso è il discorso per John Stones e Curtis Jones, che non hanno recuperato in tempo per la sfida di Rotterdam. Entrambi i calciatori rimarranno out e lavoreranno anche in questi giorni per completare rispettivi programmi di recupero personalizzati. Lo staff medico nerazzurro ha l'obiettivo concreto di riaverli entrambi a disposizione di Chivu in vista del prossimo impegno di campionato contro il Como, quantomeno per la panchina, per poi ottimizzarne la condizione durante la sosta. 

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  • LAUTARO DOPO LA SOSTA

    Chi si rivedrà dopo le nazionali è anche Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro sta continuando il proprio percorso di recupero per superare il recente infortunio, ma di comune accordo con Chivu nessun rischio verrà corso, per evitare ricadute come quelle della passata stagione contro la  Roma. Il rientro in campo del Toro è cerchiato in rosso in occasione della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, momento in cui potrà tornare a guidare l'attacco dell'Inter al 100% della condizione. Stesso discorso per Luis Henrique, anche lui tornerà solo da metà novembre in poi.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER A ROTTERDAM

    Al de Kuip, dunque, Chivu utilizzerà i giocatori a cui, in queste settimane, si è affidato. Spazio a Pepo Martinez in porta, con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in linea difensiva. A centrocampo ballottaggio per due maglie: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan si giocano il posto, la certezza sembra essere Zielinski. In avanti Pio verso il ritorno, con lui giocherà Marcus Thuram.

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