Chilwell e Tagliafico per gennaio: la Juventus si muove in difesa

I bianconeri dovranno agire sul mercato di riparazione dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal: i nomi sulla lista di Giuntoli.

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Juventus c'è la forte sensazione che siano necessari dei nuovi acquisti: i bianconeri, infatti, dovranno rinunciare a Gleison Bremer e a Juan Cabal per il resto della stagione a causa dei rispettivi infortuni.

Cristiano Giuntoli, Director Football della Vecchia Signora, sta sondando varie piste alla ricerca delle giuste opportunità per la finestra invernale, sezione in cui non sarà facile fare operazioni in entrata.

Per il ruolo di terzino sinistro, l'ex dirigente del Napoli sta pensando concretamente a Ben Chilwell del Chelsea e a Nicolàs Tagliafico del Lione.