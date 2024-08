Chiesa via dalla Juventus? Perché il Barcellona può essere la soluzione

La Juventus ha nuovamente ribadito a Chiesa di trovarsi una nuova squadra: dopo il Chelsea, il suo agente ha avviato i contatti con il Barcellona.

Ai margini della Juventus e senza possibilità di ripensamenti in extremis.

Thiago Motta lo ha ribadito anche dopo la vittoria all’esordio contro il Como: “Se è cambiata la situazione Chiesa? Non è cambiato niente. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto”.

Tradotto: Federico Chiesa dovrà trovarsi presto una nuova squadra, altrimenti resterà ai margini della rosa bianconera fino alla naturale scadenza del suo contratto, datata 30 giugno 2025.

Dall’Italia, così come dall’estero, però non sono arrivate fino a oggi proposte in grado di accontentare l’esterno offensivo classe 1997. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato: la soluzione al rebus Chiesa potrebbe arrivare dal Barcellona.