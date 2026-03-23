Chiesa out, Gattuso convoca Cambiaghi: giusto lasciare a casa Zaniolo, Bernardeschi e Berardi? Milan o Napoli: chi ha più chance di vincere lo Scudetto? L'Inter ha finito la benzina? Il 3x3 di GOAL

Stefano Silvestri - Federico Bernardeschi sta facendo bene a Bologna, Nicolò Zaniolo a Udine. E sì, entrambi si sarebbero meritati almeno di essere presi in considerazione da Gattuso. Il che non significa necessariamente che il ct li abbia snobbati a prescindere, naturalmente. Solo che alla fine il prescelto per prendere il posto di Federico Chiesa, che in mattinata ha abbandonato il raduno di Coverciano dopo essere stato in un primo momento convocato, è stato un altro: Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna. Una scelta controversa, se è vero che per una partita (si spera due) così importante andrebbero teoricamente chiamati i giocatori più in forma in questo momento.

Cambiaghi non lo è? Dipende: solo qualche giorno fa ha portato lui il Bologna ai quarti di finale di Europa League, tramortendo la Roma ai supplementari nel derby tutto italiano, ma la realtà dei fatti dice che l’ex empolese ha sostanzialmente perso il posto a favore di Rowe nelle gerarchie di Italiano. Nelle ultime otto partite domestiche ed europee ha giocato dall’inizio appena due volte. Nel ritorno contro il Brann e poi col Verona ha scaldato la panchina dal primo all’ultimo minuto. E domenica contro la Lazio è nuovamente partito dalle retrovie, entrando in campo solamente nel corso del secondo tempo. Insomma, è una convocazione destinata a far discutere.

Toccherà a Gattuso spiegare il perché delle proprie scelte, ma la sensazione è che, a pochi mesi dal Mondiale, il ct abbia ormai deciso di puntare su chi già conosce e chi già ha fatto parte delle precedenti convocazioni. E che, di conseguenza, lo spazio per nuovi inserimenti - o grandi ritorni - sia ormai ridottissimo se non nullo. Proprio lui ha concesso a Cambiaghi il debutto a ottobre, mentre Zaniolo non gioca in Nazionale dal 2024 e Bernardeschi addirittura dal 2022. Entrambi sono in forma, ma per riconquistarsi una maglia serve altro.

Obiezione: ok, ma perché allora convocare un Chiesa che a Liverpool non gioca mai? Perché è un’eccezione, perché Gattuso ha deciso di aspettarlo fino all’ultimo, perché il commissario tecnico continua a considerarlo un giocatore diverso dagli altri anche con una gamba sola. Paradossalmente ha maggiori possibilità lui rispetto a Zaniolo e Bernardeschi di salire sull’aereo per i Mondiali, se mai ci andremo. Con buona pace dei due mancini.