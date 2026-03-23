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Marco Trombetta,Stefano Silvestri e Francesco Schirru

Chiesa out, Gattuso convoca Cambiaghi: giusto lasciare a casa Zaniolo, Bernardeschi e Berardi? Milan o Napoli: chi ha più chance di vincere lo Scudetto? L'Inter ha finito la benzina? Il 3x3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL sulla corsa Scudetto e sui convocati della Nazionale in vista degli spareggi Mondiali.

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  • Chiesa out, Gattuso convoca Cambiaghi: giusto lasciare a casa Zaniolo, Bernardeschi e Berardi?
  • Milan o Napoli: chi ha più chance di vincere lo Scudetto?
  • L'Inter ha finito la benzina?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: le risposte di Stefano Silvestri, Francesco Schirru e Marco Trombetta nel nostro 3x3.

  • Ecuador v Italy - International FriendlyGetty Images Sport

    Chiesa out, Gattuso convoca Cambiaghi: giusto lasciare a casa Zaniolo, Bernardeschi e Berardi?

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  • “Scelta discutibile, ma il tempo dei nuovi inserimenti è finito”

    Stefano Silvestri - Federico Bernardeschi sta facendo bene a Bologna, Nicolò Zaniolo a Udine. E sì, entrambi si sarebbero meritati almeno di essere presi in considerazione da Gattuso. Il che non significa necessariamente che il ct li abbia snobbati a prescindere, naturalmente. Solo che alla fine il prescelto per prendere il posto di Federico Chiesa, che in mattinata ha abbandonato il raduno di Coverciano dopo essere stato in un primo momento convocato, è stato un altro: Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna. Una scelta controversa, se è vero che per una partita (si spera due) così importante andrebbero teoricamente chiamati i giocatori più in forma in questo momento.

    Cambiaghi non lo è? Dipende: solo qualche giorno fa ha portato lui il Bologna ai quarti di finale di Europa League, tramortendo la Roma ai supplementari nel derby tutto italiano, ma la realtà dei fatti dice che l’ex empolese ha sostanzialmente perso il posto a favore di Rowe nelle gerarchie di Italiano. Nelle ultime otto partite domestiche ed europee ha giocato dall’inizio appena due volte. Nel ritorno contro il Brann e poi col Verona ha scaldato la panchina dal primo all’ultimo minuto. E domenica contro la Lazio è nuovamente partito dalle retrovie, entrando in campo solamente nel corso del secondo tempo. Insomma, è una convocazione destinata a far discutere.

    Toccherà a Gattuso spiegare il perché delle proprie scelte, ma la sensazione è che, a pochi mesi dal Mondiale, il ct abbia ormai deciso di puntare su chi già conosce e chi già ha fatto parte delle precedenti convocazioni. E che, di conseguenza, lo spazio per nuovi inserimenti - o grandi ritorni - sia ormai ridottissimo se non nullo. Proprio lui ha concesso a Cambiaghi il debutto a ottobre, mentre Zaniolo non gioca in Nazionale dal 2024 e Bernardeschi addirittura dal 2022. Entrambi sono in forma, ma per riconquistarsi una maglia serve altro.

    Obiezione: ok, ma perché allora convocare un Chiesa che a Liverpool non gioca mai? Perché è un’eccezione, perché Gattuso ha deciso di aspettarlo fino all’ultimo, perché il commissario tecnico continua a considerarlo un giocatore diverso dagli altri anche con una gamba sola. Paradossalmente ha maggiori possibilità lui rispetto a Zaniolo e Bernardeschi di salire sull’aereo per i Mondiali, se mai ci andremo. Con buona pace dei due mancini.

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  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-NAPOLIAFP

    Milan o Napoli: chi ha più chance di vincere lo Scudetto?

  • "Conte ha mandato un messaggio, il Napoli è lanciato"

    Francesco Schirru - La possibilità di giocare lo scontro diretto in casa, i big tornati a disposizione, le gare contro squadre che hanno poco da dire in questo finale di stagione: non dipenderà dalla squadra di Conte ma da ulteriori passi falsi dell'Inter, tra tra Napoli e Milan gli azzurri sembrano esseri quelli messi nettamente meglio in questa sorta di lotta Scudetto, la quale potrà definirsi tale solamente con l'eventuale stop nerazzurro contro la Roma.

    A differenza di Allegri, Conte ha parlato di "pressione sull'Inter": una sorta di messaggio manipolatorio nei confronti della capolista che potrebbe realmente essere decisiva. Con i se e i ma non è possibile vivere, ma avendo avuto Anguissa, McTominay e De Bruyne nei periodi più bui, la squadra partenopea difficilmente avrebbe avuto questa distanza dall'Inter. Un filotto di vittorie da qui al termine del campionato è assolutamente possibile, mentre dall'altra parte l'Inter sembra aver finito la benzina. Dopo aver corso senza sosta.

    Como-Napoli è l'unica gara che potrebbe realmente mettere in difficoltà Conte, ma sulla carta le sfide contro Cremonese, Parma, Bologna, Pisa, Udinese e Lazio la vedono come assoluta favorita. Il Milan deve disputare più match contro le big, spesso la sua specialità in stagione, ma ha il problema della sfida di Napoli: il 6 aprile la vivrà contro uno Stadio Maradona infuocato, contro una squadra avversaria che dopo aver retto sette mesi con una squadra ridotta all'osso è convinta di poter battere chiunque da qui a metà maggio, ora che il gruppo è praticamente nuovamente al completo. Come era stato pensato la scorsa estate.


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  • Barella InterGetty Images

    L'Inter ha finito la benzina?

  • "La sosta (e Lautaro) la salvezza dell'Inter"

    Marco Trombetta - La sosta arriva come una manna dal cielo per l'Inter in questo momento. Perché questo mese di marzo concluso senza una vittoria è l'emblema di un momento che, se fosse proseguito, avrebbe creato parecchi danni.

    L'Inter aveva maledettamente bisogno di questa sosta. Per ritrovare Lautaro, il miglior Calhanoglu e anche il miglior Dumfries. L'assenza del Toro, checché se ne dica, si è vista eccome. Ha impattato eccome, considerando lo scarso rendimento degli altri elementi chiave della squadra nerazzurra.

    Thuram su tutti, sempre più sbiadito e demotivato. Un peso, ora come ora, più che una risorsa. E poi anche Barella, ovviamente, che per anni è stato il vero motore di questa squadra e che adesso sembra ingolfarsi ogni giornata sempre di più. Per lui, e per Dimarco, tra l'altro, l'esito degli spareggi Mondiali dell'Italia rischia di fare la differenza a livello emotivo.

    Fermarsi per l'Inter è fondamentale. Per ripartire da Lautaro, principalmente, ma anche per scrollarsi di dosso la paura di fallire, anche quest'anno. Più che la benzina è la testa che rischia di lasciare a piedi l'Inter. Questa sosta è un salvagente che Chivu deve assolutamente sfruttare.

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