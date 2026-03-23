Chiesa lascia il raduno di Coverciano: niente Italia-Irlanda del Nord, al suo posto convocato Cambiaghi

Chiesa è in realtà sceso in campo nelle ultime partite del Liverpool, anche se solo per qualche spezzone: ha ad esempio giocato il quarto d'ora finale della gara contro il Brighton, persa sabato per 2-1 , facendosi pure ammonire.

Anche in precedenza l'ex giocatore di Fiorentina e Juventus era stato inserito da Slot nella parte conclusiva delle partite: aveva giocato una manciata di secondi sia contro il Tottenham che contro il Galatasaray, facendo intendere insomma di essere perlomeno abile e arruolabile.

E invece, ecco l'ennesimo stop fisico. Un guaio che andrà verificato anche dal Liverpool, ma che si inserisce nel contesto di una stagione che ha visto Chiesa oscillare costantemente tra campo e infermeria, senza riuscire mai a diventare un'opzione credibile per il proprio allenatore.