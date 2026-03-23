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Federico Chiesa ItalyGetty
Stefano Silvestri

Chiesa lascia il raduno di Coverciano: niente Italia-Irlanda del Nord, al suo posto convocato Cambiaghi

L'esterno del Liverpool si è presentato in Nazionale dopo essere stato chiamato da Gattuso, ma fa immediatamente rientro a Liverpool: dentro il giocatore del Bologna.

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L'illusione è durata appena lo spazio di qualche giorno. L'illusione di rivedere Federico Chiesa con la maglia dell'Italia, l'illusione di tornare ad ammirare uno degli uomini copertina del trionfo agli Europei del 2021.

Nulla di tutto ciò: Chiesa si è presentato al raduno di Coverciano dopo essere stato convocato dal ct Gattuso nei giorni scorsi, ma solo per indurre lo staff medico della Nazionale a dichiarare la sua indisponibilità. Il giocatore del Liverpool, dunque, non sarà a disposizione per la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord e per l'eventuale finale contro Bosnia o Galles.

Il tutto è stato ufficialmente comunicato in mattinata dalla FIGC, che contemporaneamente ha annunciato la convocazione di Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna.

  • IL COMUNICATO DELLA FIGC

    Questo è il comunicato con il quale la Federazione ha annunciato ufficialmente il forfait di Chiesa, che dunque lascia il raduno di Coverciano e fa rientro a Liverpool:

    "Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi".

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  • COS'HA CHIESA

    Chiesa è in realtà sceso in campo nelle ultime partite del Liverpool, anche se solo per qualche spezzone: ha ad esempio giocato il quarto d'ora finale della gara contro il Brighton, persa sabato per 2-1 , facendosi pure ammonire.

    Anche in precedenza l'ex giocatore di Fiorentina e Juventus era stato inserito da Slot nella parte conclusiva delle partite: aveva giocato una manciata di secondi sia contro il Tottenham che contro il Galatasaray, facendo intendere insomma di essere perlomeno abile e arruolabile.

    E invece, ecco l'ennesimo stop fisico. Un guaio che andrà verificato anche dal Liverpool, ma che si inserisce nel contesto di una stagione che ha visto Chiesa oscillare costantemente tra campo e infermeria, senza riuscire mai a diventare un'opzione credibile per il proprio allenatore.

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  • DENTRO CAMBIAGHI

    Al posto di Chiesa arriva dunque un altro esterno, stavolta proveniente dalla Serie A: Nicolò Cambiaghi. Giocatore reduce non tanto dallo spezzone di partita disputato domenica contro la Lazio, quanto dalla rete decisiva messa a segno nei supplementari contro la Roma, quella che ha permesso al Bologna di qualificarsi per i quarti di finale di Europa League.

    Cambiaghi spera di collezionare contro l'Irlanda del Nord la seconda presenza in maglia azzurra: la prima è arrivata in occasione di Italia-Israele 3-0 di ottobre, un paio di minuti dopo l'ingresso in campo nei secondi finali di partita.

  • I NUOVI CONVOCATI DELL'ITALIA

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City),Alex Meret (Napoli);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna),Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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