Chiesa lascia il raduno di Coverciano: niente Italia-Irlanda del Nord, al suo posto convocato Cambiaghi

L'illusione è durata appena lo spazio di qualche giorno. L'illusione di rivedere Federico Chiesa con la maglia dell'Italia, l'illusione di tornare ad ammirare uno degli uomini copertina del trionfo agli Europei del 2021.
Nulla di tutto ciò: Chiesa si è presentato al raduno di Coverciano dopo essere stato convocato dal ct Gattuso nei giorni scorsi, ma solo per indurre lo staff medico della Nazionale a dichiarare la sua indisponibilità. Il giocatore del Liverpool, dunque, non sarà a disposizione per la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord e per l'eventuale finale contro Bosnia o Galles.
Il tutto è stato ufficialmente comunicato in mattinata dalla FIGC, che contemporaneamente ha annunciato la convocazione di Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna.