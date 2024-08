Chiellini torna alla Juventus: ruolo e responsabilità dell'ex capitano

Da settembre Giorgio Chiellini torna alla Juventus con un nuovo ruolo: non si occuperà di mercato, ma lavorerà a stretto contatto con l’ad Scanavino.

Una storia d’amore che non si è mai del tutto interrotta e che è destinata a durare ancora a lungo.

Dopo aver salutato la Juventus per chiudere la carriera in MLS con la maglia del Los Angeles FC, da settembre Giorgio Chiellini tornerà a “vestire” il bianconero.

Per lo storico difensore però nessun ritorno in campo dopo il ritiro dello scorso dicembre, Chiellini – come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ - avrà infatti un ruolo dirigenziale.

Ma di cosa si occuperà Chiellini? Quali saranno i suoi compiti e le sue responsabilità nel suo nuovo incarico alla Juventus?