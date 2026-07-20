Chi vince il Pallone d'Oro quest'anno dopo i Mondiali? Messi, Rodri, Mbappé o Kvaratskhelia: ci sarà una sorpresa?

Per molti è un premio che ha perso, nel corso degli anni, l'importanza che gli è stata attribuita: nessuno, però, può cancellare il valore quantomeno simbolico che il Pallone d'Oro ha nel mondo del calcio.
Il riconoscimento ultimo degli sforzi individuali di un giocatore che, per merito suo o per merito della sua squadra, viene definito, ufficialmente, il più forte del mondo.
E nell'anno dei Mondiali, com'è sempre accaduto, il Pallone d'Oro è nuovamente un tema: ma chi lo vince? Proviamo a ipotizzarlo.