Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
GOAL ITALY - Ballon d'OrGetty GOAL
Antonio Torrisi

Chi vince il Pallone d'Oro quest'anno dopo i Mondiali? Messi, Rodri, Mbappé o Kvaratskhelia: ci sarà una sorpresa?

Coppa del Mondo
Spagna vs Argentina
Spagna
Argentina

Al termine dei Mondiali la domanda delle domande è una: chi vincerà il Pallone d'Oro? Il regolamento parla chiaro: "Devi essere il migliore della stagione".

Pubblicità

Per molti è un premio che ha perso, nel corso degli anni, l'importanza che gli è stata attribuita: nessuno, però, può cancellare il valore quantomeno simbolico che il Pallone d'Oro ha nel mondo del calcio.

Il riconoscimento ultimo degli sforzi individuali di un giocatore che, per merito suo o per merito della sua squadra, viene definito, ufficialmente, il più forte del mondo.

E nell'anno dei Mondiali, com'è sempre accaduto, il Pallone d'Oro è nuovamente un tema: ma chi lo vince? Proviamo a ipotizzarlo.

  • RODRI VINCERÀ IL PALLONE D'ORO?

    Partiamo da chi, personalmente, ha alzato la Coppa del Mondo: Rodri si è nuovamente dimostrato uno dei giocatori più forti al mondo, mettendo in campo, ai Mondiali, la solita disciplina a centrocampo.

    Già Pallone d'Oro nel 2024 dopo gli Europei vinti con la Spagna (e la Champions League conquistata, con un suo goal, l'anno precedente con il Manchester City, in una stagione in cui però valevano i Mondiali in Qatar del 2022. Sì, lo sappiamo, un po' contorto, ma tant'è), Rodri ha sintetizzato perfettamente il concetto di "comeback", di rimonta, dopo un lungo e difficile periodo caratterizzato dalla rottura del legamento crociato.

    Ed è stato, effettivamente, nominato MVP dei Mondiali 2026: basterà? È senza dubbio uno dei favoriti.

    • Pubblicità

  • YAMAL VINCERÀ IL PALLONE D'ORO?

    Rimanendo sempre in "tema Spagna" c'è Lamine Yamal: dare il Pallone d'Oro a lui significherebbe, innanzitutto, aprire le porte al futuro, a un domani che è già arrivato (pure in anticipo, considerando l'età), ma concretamente sarebbe forse un filino inadeguato.

    Lo spagnolo, che nel 2025 è arrivato secondo dietro a Ousmane Dembélé, non ha fatto un gran Mondiale, anzi: un po' anonimo, un po' acciaccato. Non è stato il massimo, insomma. È il giocatore più forte al mondo in questo momento? Può essere: ma se la Coppa del Mondo incide un po' (dopo vedremo come) potrebbe averlo penalizzato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MESSI VINCERÀ IL PALLONE D'ORO?

    Fatelo voi un Mondiale così a 39 anni. Impensabile alla vigilia, impensabile anche adesso, col senno di poi. Pur pensando a una finale vissuta da spettatore (e non importa se non gli sono arrivati palloni utili, a meno che non venga applicato lo stesso discorso quando si parla delle prestazioni di Cristiano Ronaldo. Vale per il portoghese, vale anche per l'argentino) viene difficile non ipotizzare un Messi tra i favoriti al Pallone d'Oro.

    Che sarebbe il nono. Il nono Pallone d'Oro del giocatore più forte della storia che, ancora una volta, ha fatto vedere che possono passare gli anni (venti, eh), le generazioni, ma lui è lì. Ancora.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • KVARATSKHELIA VINCERÀ IL PALLONE D'ORO?

    Considerando che in finale nessuno dei favoritissimi ha davvero brillato rientra in gioco per il Pallone d'Oro quello che, fino all'inizio dei Mondiali, è stato senza dubbio il più forte della stagione per club: Khvicha Kvaratskhelia.

    Decisivo con il PSG in più circostanze, vincitore della seconda Champions League di fila: un fenomeno, il georgiano. E se questa Coppa del Mondo, alla fine, favorisse lui?

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MBAPPÉ VINCERÀ IL PALLONE D'ORO?

    Un altro giocatore "in lista d'attesa" da un po' è, ovviamente, Kylian Mbappé: il francese è tra i giocatori più forti al mondo da anni, ma dopo il 2018 (Mondiale vissuto da protagonista, ma che ha portato al Pallone d'Oro di Luka Modric) ha più volta sfiorato il successo, senza coronare il percorso verso il premio di miglior giocatore al mondo.

    Nel 2022 ci è andato vicinissimo con una tripletta in finale... persa contro chi il Pallone d'Oro lo vincerà, proprio in virtù di quel risultato, ovvero Lionel Messi. Poi ha lasciato il PSG per andare al Real Madrid e il PSG ha vinto due Champions League di fila, con Ousmane Dembélé vincitore del premio. Ha vinto la classifica marcatori dei Mondiali 2026 (raggiungendo i 22 goal totali siglati in Coppa del Mondo in 20 partite disputate, semplicemente un mostro). Che sia la volta buona?

  • SI PUÒ VINCERE IL PALLONE D'ORO SENZA VINCERE I MONDIALI?

    "Puoi vincere il Pallone d'Oro senza vincere i Mondiali?" è la domanda rilanciata dal profilo ufficiale del Pallone d'Oro su X.

    "Sì, vincere i Mondiali aiuta, ma non ti garantisce un Pallone d'Oro. Per vincerlo, devi essere stato il miglior giocatore della stagione, non solo dei Mondiali", risponde. Ci è riuscito, ad esempio, Lionel Messi nel 2010 (con la Spagna campione), o Cristiano Ronaldo nel 2014 (con Messi finalista, battuto dalla Germania), come del resto Modric nel 2018 (come già detto).

    Ed è effettivamente uno dei temi affrontati anche dal sito del premio: con tanto di foto di un numero 10. Quasi a voler suggerire qualcosa.

    Quasi a voler rispondere al quesito riferendosi a un finalista, magari, autore di un gran mondiale nonostante la sua età. Il migliore tra tutti, nella storia, e forse anche dopo una Coppa del Mondo del genere.

  • Pubblicità
    Pubblicità