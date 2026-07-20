Chi vince il Pallone d'Oro quest'anno dopo i Mondiali? Messi, Rodri, Mbappé o Kvaratskhelia: ci sarà una sorpresa?

Un altro giocatore "in lista d'attesa" da un po' è, ovviamente, Kylian Mbappé: il francese è tra i giocatori più forti al mondo da anni, ma dopo il 2018 (Mondiale vissuto da protagonista, ma che ha portato al Pallone d'Oro di Luka Modric) ha più volta sfiorato il successo, senza coronare il percorso verso il premio di miglior giocatore al mondo.

Nel 2022 ci è andato vicinissimo con una tripletta in finale... persa contro chi il Pallone d'Oro lo vincerà, proprio in virtù di quel risultato, ovvero Lionel Messi. Poi ha lasciato il PSG per andare al Real Madrid e il PSG ha vinto due Champions League di fila, con Ousmane Dembélé vincitore del premio. Ha vinto la classifica marcatori dei Mondiali 2026 (raggiungendo i 22 goal totali siglati in Coppa del Mondo in 20 partite disputate, semplicemente un mostro). Che sia la volta buona?