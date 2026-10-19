Chi vince il Pallone d’Oro: Yamal e Kane i più quotati, Rodri e Mbappè in corsa, spera anche Leo Messi

Tutti lo bramano, tutti sperano di vincerlo. Il Pallone d’Oro 2026 è vicino all’assegnazione, con la cerimonia ufficiale che ormai è alle porte e si terrà lunedì 26, al Palladium Theatre.
Sarà, comunque vada, un'edizione storica: per il 70° anniversario del premio, la cerimonia abbandona per la prima volta Parigi per trasferirsi nella capitale inglese, un omaggio simbolico a Stanley Matthews, il calciatore inglese che vinse la primissima edizione nel 1956.
Ma chi è destinato ad alzare l’ambito trofeo, il più importante in ambito individuale nel mondo del calcio? Una gerarchia c’è, quando siamo ormai a ridosso dell’evento.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.