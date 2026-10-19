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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Matteo Occhiuto

Chi vince il Pallone d’Oro: Yamal e Kane i più quotati, Rodri e Mbappè in corsa, spera anche Leo Messi

La cerimonia per l’assegnazione dell’agognato premio si terrà lunedì 26 settembre a Londra: in 5 sembrano in pole position.

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Tutti lo bramano, tutti sperano di vincerlo. Il Pallone d’Oro 2026 è vicino all’assegnazione, con la cerimonia ufficiale che ormai è alle porte e si terrà lunedì 26, al Palladium Theatre.

Sarà, comunque vada, un'edizione storica: per il 70° anniversario del premio, la cerimonia abbandona per la prima volta Parigi per trasferirsi nella capitale inglese, un omaggio simbolico a Stanley Matthews, il calciatore inglese che vinse la primissima edizione nel 1956.

Ma chi è destinato ad alzare l’ambito trofeo, il più importante in ambito individuale nel mondo del calcio? Una gerarchia c’è, quando siamo ormai a ridosso dell’evento. 


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    YAMAL E KANE IN CIMA ALLA LISTA

    I primi due della lista, i favoriti assoluti, sono Harry Kane e Lamine Yamal. L’inglese ha giocato un anno meraviglioso: non premiato nei suoi percorsi con Nazionale e Bayern Monaco, è comunque stato contraddistinto da record frantumati in Germania. Il Pallone d’Oro, anche in considerazione dei 6 centri al Mondiale, sarebbe la consacrazione definitiva e darebbe un valore immenso a una carriera straordinaria. E poi c’è il baby fenomeno del Barcellona. Ha vinto Liga e Mondiale, seppur non trascinando la Roja per via di un infortunio ad aprile che lo ha condizionato in America. È in costante ascesa e anche nei primi mesi di questo 2026/27 ha dimostrato le sue immani qualità. 

  • messi(C)Getty Images

    L’ULTIMO GRAFFIO DI LEO

    Attenti, poi, a Leo Messi. La Pulce è una presenza magnetica: il suo Mondiale è stato il perfetto canto del Cigno, che lo ha visto dominare a 39 anni ad altissimi livelli. La sua nomination è lì, testimonianza di una carriera da GOAT assoluto. Che potrebbe ulteriormente elevarsi qualora fosse lui ad alzare il premio. 

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  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    E SE RODRI FACESSE IL BIS?

    Non si può assolutamente escludere la clamorosa doppietta di Rodrigo Hernandez Cascante, per tutti Rodri. Il metronomo del centrocampo, reduce dal trionfo nel 2024, rimane il cervello pulsante e insostituibile dei successi del Manchester City e, soprattutto, della Spagna. È stato l’MVP dei Mondiali, campione del Mondo da capitano: il bis non è affatto lontano.


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  • MbappeGetty Images

    MBAPPÈ SOGNA IL PRIMO TRIONFO

    Poi c’è Kylian. L’asso del Real Madrid insegue il titolo ormai da anni: sembrava una questione di tempo, si è trasformata in un’ossessione che si fa sempre più oppressiva. Non ha vinto, nel 2026: né la Liga, ne il Mondiale. Il che lo allontana dal trionfo, nonostante un buon livello e tanti goal nel bagaglio con cui partire per Londra. Difficile, ma non impossibile. 


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  • TUTTI I CANDIDATI AL PALLONE D’ORO

    • Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
    • Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)
    • Marc Cucurella (Spagna, Chelsea/Real Madrid)
    • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
    • Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
    • Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United)
    • Gabriel (Brasile, Arsenal)
    • Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
    • Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
    • Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)
    • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
    • Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)
    • Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
    • Marquinhos (Brasile, Paris Saint-Germain)
    • Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
    • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
    • Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
    • Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
    • João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)
    • Michael Olise (Francia, Bayern München)
    • Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
    • Julián Quiñones (Messico, Al-Qadsiah)
    • Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
    • Rodri (Spagna, Manchester City/Barcelona)
    • Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)
    • William Saliba (Francia, Arsenal)
    • Ferran Torres (Spagna, Barcelona/Paris Saint-Germain)
    • Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)
    • Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)
    • Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)