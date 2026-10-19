Chi vince il Pallone d’Oro: Yamal e Kane i più quotati, Rodri e Mbappè in corsa, spera anche Leo Messi

I primi due della lista, i favoriti assoluti, sono Harry Kane e Lamine Yamal. L’inglese ha giocato un anno meraviglioso: non premiato nei suoi percorsi con Nazionale e Bayern Monaco, è comunque stato contraddistinto da record frantumati in Germania. Il Pallone d’Oro, anche in considerazione dei 6 centri al Mondiale, sarebbe la consacrazione definitiva e darebbe un valore immenso a una carriera straordinaria. E poi c’è il baby fenomeno del Barcellona. Ha vinto Liga e Mondiale, seppur non trascinando la Roja per via di un infortunio ad aprile che lo ha condizionato in America. È in costante ascesa e anche nei primi mesi di questo 2026/27 ha dimostrato le sue immani qualità.