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Iemmello Pessina Catanzaro MonzaGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Chi viene promosso in A tra Catanzaro e Monza in caso di parità tra andata e ritorno: cosa succede? Il regolamento per la finale dei Playoff di Serie B

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Catanzaro vs Monza
Monza vs Catanzaro

Cosa prevede il regolamento relativo alla finale dei Playoff di B se Catanzaro e Monza, tra andata e ritorno, risultano in perfetta parità: supplementari? Rigori? Chi viene promosso in Serie A?

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Catanzaro e Monza si giocano la promozione in Serie A.


A far compagnia a Venezia e Frosinone saranno calabresi o brianzoli, contro nella finale dei Playoff di B.


Ma cosa succede se, tra andata e ritorno, le due squadre risulteranno in parità?

  • CATANZARO E MONZA IN PARITÀ TRA ANDATA E RITORNO: CHI VA IN SERIE A?

    Nel caso in cui, al termine dei 180 minuti, la finale Playoff tra Catanzaro e Monza dovesse far registrare perfetto equilibrio in quanto a goal segnati e subiti da entrambe, ad essere promosso sarebbe il Monza.


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  • CI SONO SUPPLEMENTARI E RIGORI NELLA FINALE DEI PLAYOFF DI SERIE B?

    No. Nella finale dei Playoff di B, così come avvenuto nei turni precedenti, il regolamento non prevede la disputa di tempi supplementari e rigori.


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  • IL REGOLAMENTO PER LA FINALE

    La squadra promossa in Serie A, nel caso in cui tra andata e ritorno Catanzaro e Monza dovessero essere in parità, sarebbe quella di Bianco poiché meglio classificata in campionato.


    Il regolamento dei Playoff di B premia infatti colei che ha concluso la stagione regolare in una posizione migliore rispetto altra: in tal senso, sui ragazzi di Aquilani (giunti quinti) pesa un gap di 17 punti rispetto ai lombardi (terzi).

  • COSA SERVE AL CATANZARO PER ANDARE IN SERIE A

    -Battere il Monza almeno una volta tra andata e ritorno e farlo segnando complessivamente più goal degli avversari e/o subendone meno


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  • COSA SERVE AL MONZA PER ANDARE IN SERIE A

    -Vincere almeno una delle due finali anche segnando e/o subendo lo stesso numero di reti del Catanzaro

    -Con due pareggi


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