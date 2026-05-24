Chi viene promosso in A tra Catanzaro e Monza in caso di parità tra andata e ritorno: cosa succede? Il regolamento per la finale dei Playoff di Serie B

Catanzaro e Monza si giocano la promozione in Serie A.
A far compagnia a Venezia e Frosinone saranno calabresi o brianzoli, contro nella finale dei Playoff di B.
Ma cosa succede se, tra andata e ritorno, le due squadre risulteranno in parità?
Catanzaro e Monza si giocano la promozione in Serie A.
A far compagnia a Venezia e Frosinone saranno calabresi o brianzoli, contro nella finale dei Playoff di B.
Ma cosa succede se, tra andata e ritorno, le due squadre risulteranno in parità?
Nel caso in cui, al termine dei 180 minuti, la finale Playoff tra Catanzaro e Monza dovesse far registrare perfetto equilibrio in quanto a goal segnati e subiti da entrambe, ad essere promosso sarebbe il Monza.
No. Nella finale dei Playoff di B, così come avvenuto nei turni precedenti, il regolamento non prevede la disputa di tempi supplementari e rigori.
La squadra promossa in Serie A, nel caso in cui tra andata e ritorno Catanzaro e Monza dovessero essere in parità, sarebbe quella di Bianco poiché meglio classificata in campionato.
Il regolamento dei Playoff di B premia infatti colei che ha concluso la stagione regolare in una posizione migliore rispetto altra: in tal senso, sui ragazzi di Aquilani (giunti quinti) pesa un gap di 17 punti rispetto ai lombardi (terzi).
-Battere il Monza almeno una volta tra andata e ritorno e farlo segnando complessivamente più goal degli avversari e/o subendone meno
-Vincere almeno una delle due finali anche segnando e/o subendo lo stesso numero di reti del Catanzaro
-Con due pareggi