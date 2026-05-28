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Ascoli Brescia tifosiGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Chi viene promosso e va in B se dopo Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia tra andata e ritorno c'è parità: cosa succede? Il regolamento della finale dei Playoff di Serie C

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC
Union Brescia
Union Brescia vs Ascoli Calcio 1898 FC
Ascoli Calcio 1898 FC vs Union Brescia

Il regolamento della finale dei Playoff di C relativo a criteri promozione, supplementari e rigori in caso di parità complessiva tra andata e ritorno: chi va in Serie B tra Ascoli e Brescia?

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Ascoli e Brescia si giocano la promozione in B.


Eliminate Catania e Salernitana, marchigiani e Rondinelle sono le protagoniste della finale dei Playoff della Serie C 2025/2026, che dovrà stabilire il nome della squadra che farà compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento.


Ma cosa succede se tra andata e ritorno il bilancio risulta in perfetta parità? Chi va in B?

  • ASCOLI-BRESCIA E BRESCIA-ASCOLI: COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ TRA ANDATA E RITORNO

    Nel caso in cui, al termine della finale di andata e di quella di ritorno (ossia Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia) il computo dei goal fatti e subiti dovesse far registrare un equilibrio complessivo, il secondo e decisivo round non si concluderà al 90'.


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  • CI SONO SUPPLEMENTARI E RIGORI NELLA FINALE DEI PLAYOFF DI SERIE C?

    Sì. Ecco perché, eventualmente, la finale di ritorno Brescia-Ascoli (in caso di parità totale anche rispetto alla partita d'andata) proseguirà con la disputa di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e - se necessario - dei rigori.


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  • IL REGOLAMENTO DELLA FINALE DEI PLAYOFF DI SERIE C

    Come si legge nel regolamento ufficiale della Lega Pro, così come avvenuto per le semifinali neanche in finale il regolamento dei Playoff di C prevede che a far festa sia la squadra che si è classificata meglio in campionato nel proprio girone. Bensì, per decretare chi va in Serie B e viene promosso, servirebbero supplementari ed eventuali rigori.


    "La “Finale” sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La squadra vincente la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al campionato di Serie B".

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