Chi viene promosso e va in B se dopo Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia tra andata e ritorno c'è parità: cosa succede? Il regolamento della finale dei Playoff di Serie C

Come si legge nel regolamento ufficiale della Lega Pro, così come avvenuto per le semifinali neanche in finale il regolamento dei Playoff di C prevede che a far festa sia la squadra che si è classificata meglio in campionato nel proprio girone. Bensì, per decretare chi va in Serie B e viene promosso, servirebbero supplementari ed eventuali rigori.





"La “Finale” sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La squadra vincente la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al campionato di Serie B".