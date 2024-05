Serie A agli sgoccioli e ultimi verdetti da assegnare: Fiorentina, Napoli e Torino in corsa per la Conference. Ecco tutti gli scenari possibili.

Il campionato di Serie A si avvia verso le sue battute conclusive e con ancora diversi verdetti in attesa di essere emessi.

Tra questi c'è anche quello della qualificazione alla prossima edizione della Conference League. In lizza ci sono tre squadre: Fiorentina, Torino e Napoli.

Di seguito, squadra per squadra, ecco come può evolversi la situazione relativa alla corsa che mette in palio un post in Conference.