Chi sostituisce Yildiz in Bologna-Juventus: molto dipende da Koopmeiners e Vlahovic, tutte le opzioni di Tudor

La Juve affronterà lo scontro diretto senza lo squalificato Yildiz: rebus sostituto per Tudor, chance per Conceicao?

La Juventus si prepara ad una delle partite più importanti della sua stagione con molti dubbi di formazione, legati in particolare alle condizioni di alcuni giocatori. Sicuramente contro il Bologna non ci sarà Kenan Yildiz, che è squalificato per il rosso con il Monza e aspetta di sapere se dovrà saltare più di una giornata.

Il primo grande punto di domanda quindi per Igor Tudor è chi giocherà al posto del turco; per rispondere però il tecnico dovrà fare i conti con la situazione in infermeria visto che le scelte saranno condizionate anche da se e chi recupererà tra Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.

L'assenza di Yildiz è pesante ma nella rosa bianconera ci sono comunque diversi soluzioni per fronteggiare questa situazione. Ecco le opzioni di Tudor per Bologna-Juventus.