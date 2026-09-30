Chi sostituirà Raspadori contro la Francia? Da Cambiaghi a Vergara, da Maldini all'avanzamento di Frattesi, le possibili soluzioni per Mancini

Lo stop di Giacomo Raspadori è l'unica nota stonata dell'esaltante serata di Bursa per Roberto Mancini, che ha due giorni di tempo per decidere come sostituire il suo 10 nella cruciale sfida di Parigi contro la Francia di Zidane.
Jack è tornato a brillare in Nazionale dopo un periodo non particolarmente positivo all'Atalanta, ma il problema alla coscia rimediato in Turchia lo terrà fuori per le prossime gare degli azzurri, come annunciato dalla FIGC.
"L’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza".
Schierato da ala destra con facoltà di accentrarsi nel 4-3-3 proposto da Mancini contro i turchi, Raspadori era stato uno dei migliori dell'Italia ed è per questo che la sua assenza rischia di pesare molto contro la Francia. Ma chi sostituirà Raspadori venerdì sera a Saint-Denis? Analizziamo le opzioni a disposizione di Mancini.