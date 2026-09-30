Chi sostituirà Raspadori contro la Francia? Da Cambiaghi a Vergara, da Maldini all'avanzamento di Frattesi, le possibili soluzioni per Mancini

Qualora Mancini dovesse optare per un giocatore con caratteristiche più simili a quelle di Raspadori la scelta ricadrebbe su uno dei fantasisti convocati dal ct: Vergara, Maldini o Inacio. Ma se al momento l'impiego dal primo minuto del talento del Borussia Dortmund (escluso nelle prime due gare e ancora in attesa di esordire in gare ufficiali) appare improbabile, non è da scartare l'opzione legata all'utilizzo di uno tra Vergara e Maldini.

Anche il fantasista partenopeo, come Inacio, è ancora a quota zero minuti, ma ha dalla sua una maggiore conoscenza del ruolo, interpretato seppur con sfumature diverse a Napoli, e con il suo sinistro può trovarsi perfettamente a suo agio nel cercare soluzioni partendo da destra ma venendo dentro al campo, seguendo i movimenti chiesti a Raspadori da Mancini contro la Turchia.

Cosi1 come Maldini, giocando tra le linee, potrebbe garantire quella qualità e quelle doti nel palleggio che Mancini ha sempre cercato per la sua Italia.