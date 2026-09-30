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Mancini Cambiaghi Frattesi Italy HDGOAL
Simone Gambino

Chi sostituirà Raspadori contro la Francia? Da Cambiaghi a Vergara, da Maldini all'avanzamento di Frattesi, le possibili soluzioni per Mancini

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

L'infortunio di Giacomo Raspadori apre un punto interrogativo sulla formazione con la quale l'Italia affronterà venerdi sera a Parigi la Francia di Zidane: chi giocherà sulla destra nel tridente azzurro? Tutte le opzioni a disposizione di Mancini.

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Lo stop di Giacomo Raspadori è l'unica nota stonata dell'esaltante serata di Bursa per Roberto Mancini, che ha due giorni di tempo per decidere come sostituire il suo 10 nella cruciale sfida di Parigi contro la Francia di Zidane.

Jack è tornato a brillare in Nazionale dopo un periodo non particolarmente positivo all'Atalanta, ma il problema alla coscia rimediato in Turchia lo terrà fuori per le prossime gare degli azzurri, come annunciato dalla FIGC.


"L’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza".

Schierato da ala destra con facoltà di accentrarsi nel 4-3-3 proposto da Mancini contro i turchi, Raspadori era stato uno dei migliori dell'Italia ed è per questo che la sua assenza rischia di pesare molto contro la Francia. Ma chi sostituirà Raspadori venerdì sera a Saint-Denis? Analizziamo le opzioni a disposizione di Mancini.

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    LA PRIMA SCELTA: FIDUCIA A CAMBIAGHI

    Pur con caratteristiche diverse da Raspadori, Nicolò Cambiaghi è in questo momento il favorito per una maglia da titolare contro la Francia. L'esterno del Bologna è decisamente più portato a cercare il fondo, meno avvezzo a venire dentro al campo a dialogare con i compagni, ma considerando il minutaggio concessogli da Mancini in queste prime due gare di Nations League, e il cambio proprio con Raspadori all'intervallo della sfida contro la Turchia, ci sono alte probabilità di vederlo in campo dal primo minuto venerdì a Saint-Denis.

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    DI NECESSITÀ VIRTÙ: FRATTESI ALTO

    Una delle opzioni più intriganti per Mancini potrebbe essere quella di avanzare Frattesi sulla destra, esperimento già visto nel finale di gara contro la Turchia. Una soluzione che consentirebbe al ct di non dover rinunciare al laziale o a Fagioli visto il rientro scontato di Nicolò Barella tra i titolari a centrocampo.

    Frattesi garantirebbe maggior sostegno in fase di non possesso, un equilibrio maggiore tra i reparti rinunciando a qualcosa dal punto di vista del palleggio e dell'imprevedibilità.

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  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LA QUALITÀ DI VERGARA, MALDINI E INACIO

    Qualora Mancini dovesse optare per un giocatore con caratteristiche più simili a quelle di Raspadori la scelta ricadrebbe su uno dei fantasisti convocati dal ct: Vergara, Maldini o Inacio. Ma se al momento l'impiego dal primo minuto del talento del Borussia Dortmund (escluso nelle prime due gare e ancora in attesa di esordire in gare ufficiali) appare improbabile, non è da scartare l'opzione legata all'utilizzo di uno tra Vergara e Maldini.

    Anche il fantasista partenopeo, come Inacio, è ancora a quota zero minuti, ma ha dalla sua una maggiore conoscenza del ruolo, interpretato seppur con sfumature diverse a Napoli, e con il suo sinistro può trovarsi perfettamente a suo agio nel cercare soluzioni partendo da destra ma venendo dentro al campo, seguendo i movimenti chiesti a Raspadori da Mancini contro la Turchia.

    Cosi1 come Maldini, giocando tra le linee, potrebbe garantire quella qualità e quelle doti nel palleggio che Mancini ha sempre cercato per la sua Italia.

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  • Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    LA CARTA KEAN

    A destra Mancini potrebbe anche decidere di riproporre Moise Kean, schierato lì nella prima giornata contro il Belgio, seppur con risultati decisamente modesti. Difficile tuttavia pensare che l'Italia possa presentarsi contro la Francia con Kean e i due Esposito in campo dal primo minuto: dando per scontata la conferma di Pio al centro dell'attacco, per Kean potrebbe esserci spazio qualora Mancini dovesse decidere di non riproporre dall'inizio Sebastiano, spostando a quel punto Cambiaghi sulla sinistra.

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