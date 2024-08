Chi sono Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri: i portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, coppia anche nella vita reale, saranno i portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi.

Saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera per l’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici 2024.

I due atleti azzurri, coppia anche nella vita reale, sfileranno domenica sera a partire dalle ore 21 allo Stade de France in testa alla rappresentanza azzurra.

Una decisione divenuta già ufficiale che ovviamente rappresenta una soddisfazione enorme per Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo: il nuotatore e la schermitrice sono stati selezionati in virtù dei risultati ottenuti in tutte le edizioni dei giochi ai quali hanno partecipato.