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Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi sono i tre allenatori che non sono arrivati alla Roma prima di Gasperini? La verità dopo le parole di Ranieri

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Roma

Claudio Ranieri prima di Roma-Pisa ha rivelato di aver proposto 5-6 allenatori la scorsa estate alla proprietà giallorossa: "Ma tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini".

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La tensione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini è ormai evidente.

Il senior advisor giallorosso, prima di Roma-Pisa, si è lasciato andare ad alcune frecciate nei confronti del tecnico. E non solo.

Ranieri ha infatti rivelato di aver fatto 5-6 nomi come allenatore della Roma la scorsa estate oltre a quello di Gasperini, però tre di questi avrebbero declinato l'offerta: ma chi sono?

  • COSA HA DETTO RANIERI SULLA SCELTA DELL'ALLENATORE

    "Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori" ha svelato Ranieri prima di Roma-Pisa.

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  • LA RISPOSTA DI GASPERINI

    Gasperini, dopo la partita, ha replicato così alle parole di Claudio Ranieri: "Allenatori chiamati prima di me? È normale, lo fanno tutte le società, però va bene. Io? Sono contento della scelta che ho fatto. Con Ranieri? Ci si vedrà la prossima settimana, come sempre, ma non ci sono mai stati screzi".

    Mentre meno diplomatica è stata la risposta a DAZN sul mercato e sul paragone tra questa Roma e la sua Atalanta: "Sull'Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi. Ho fatto cose straordinarie con giocatori giovani e meno giovani, una squadra competitiva da subito".

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  • IL NO DI FABREGAS

    Il vero sogno della Roma per la panchina era Cesc Fabregas.

    L'attuale tecnico del Como era stato insistentemente sondato dall'ex direttore sportivo Ghisolfi, che aveva chiesto alla società lariana di liberarlo.

    Un via libera mai arrivato per la Roma e pure per l'Inter, altro club che la scorsa estate aveva cercato di strappare Fabregas al Como prima di virare su Chivu.


  • LA PISTA SPAGNOLA

    Anche gli altri due allenatori nel mirino della Roma prima di Gasperini, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', erano spagnoli ma non hanno mai lavorato in Italia.

    I nomi sarebbero quello di Ernesto Valverde e Unai Emery. Al primo d'altronde proprio Ranieri aveva consegnato un biglietto dopo l'incrocio a Bilbao confessando poi: "Siamo molto amici: gli ho dato il mio biglietto da visita perché avevo perso il suo numero di telefono e voglio chiedergli dei consigli sui giocatori spagnoli. Lui ne conosce tanti e può aiutarci”.

    Emery invece è da tempo nel mirino della Roma, ma all'Aston Villa sta bene anche perché il club inglese gli garantisce maggiore possibilità di successo rispetto a quello giallorosso.

    Nella lista di Ranieri infine ci sarebbero stati anche altri due tecnici italiani. Uno di questi sarebbe Massimiliano Allegri, sul quale però Tare aveva bruciato tutti affidandogli il nuovo ciclo del Milan.

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