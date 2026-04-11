Chi sono i tre allenatori che non sono arrivati alla Roma prima di Gasperini? La verità dopo le parole di Ranieri

Gasperini, dopo la partita, ha replicato così alle parole di Claudio Ranieri: "Allenatori chiamati prima di me? È normale, lo fanno tutte le società, però va bene. Io? Sono contento della scelta che ho fatto. Con Ranieri? Ci si vedrà la prossima settimana, come sempre, ma non ci sono mai stati screzi".

Mentre meno diplomatica è stata la risposta a DAZN sul mercato e sul paragone tra questa Roma e la sua Atalanta: "Sull'Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi. Ho fatto cose straordinarie con giocatori giovani e meno giovani, una squadra competitiva da subito".