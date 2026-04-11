Chi sono i tre allenatori che non sono arrivati alla Roma prima di Gasperini? La verità dopo le parole di Ranieri

Anche gli altri due allenatori nel mirino della Roma prima di Gasperini, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', erano spagnoli ma non hanno mai lavorato in Italia.
I nomi sarebbero quello di Ernesto Valverde e Unai Emery. Al primo d'altronde proprio Ranieri aveva consegnato un biglietto dopo l'incrocio a Bilbao confessando poi: "Siamo molto amici: gli ho dato il mio biglietto da visita perché avevo perso il suo numero di telefono e voglio chiedergli dei consigli sui giocatori spagnoli. Lui ne conosce tanti e può aiutarci”.
Emery invece è da tempo nel mirino della Roma, ma all'Aston Villa sta bene anche perché il club inglese gli garantisce maggiore possibilità di successo rispetto a quello giallorosso.
Nella lista di Ranieri infine ci sarebbero stati anche altri due tecnici italiani. Uno di questi sarebbe Massimiliano Allegri, sul quale però Tare aveva bruciato tutti affidandogli il nuovo ciclo del Milan.