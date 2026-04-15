Chi sono i giocatori di Serie A in scadenza nel 2026, non solo Vlahovic e Dybala: Pellegrini, Spinazzola e tutti quelli che possono firmare a parametro zero

Dusan Vlahovic e Paulo Dybala sono solo i più discussi, ma quanti e chi sono i giocatori che possono liberarsi a parametro zero in Serie A?

Tra i nomi che vanno in scadenza il 30 giugno 2026 non mancano altri grandi nomi, primo tra tutti Luka Modric che al termine della stagione dovrà decidere se rinnovare col Milan, cambiare aria o chiudere la carriera.

Ma al momento non hanno ad esempio ancora rinnovato con l'Atalanta neppure due colonne dei bergamaschi come Djimsiti e De Roon.

Senza dimenticare gli interisti Sommer, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan e Acerbi. Tutti probabilmente destinati salutare dopo la festa Scudetto.