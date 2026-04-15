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Vlahovic DybalaGetty Images
Lelio Donato

Chi sono i giocatori di Serie A in scadenza nel 2026, non solo Vlahovic e Dybala: Pellegrini, Spinazzola e tutti quelli che possono firmare a parametro zero

Calciomercato
Serie A

Sono tanti i giocatori di Serie A il cui contratto con gli attuali club scade il 30 giugno e dunque potrebbero firmare per un'altra squadra a parametro zero: da Vlahovic a Dybala, ma ci sono anche nomi a sorpresa.

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Dusan Vlahovic e Paulo Dybala sono solo i più discussi, ma quanti e chi sono i giocatori che possono liberarsi a parametro zero in Serie A?

Tra i nomi che vanno in scadenza il 30 giugno 2026 non mancano altri grandi nomi, primo tra tutti Luka Modric che al termine della stagione dovrà decidere se rinnovare col Milan, cambiare aria o chiudere la carriera.

Ma al momento non hanno ad esempio ancora rinnovato con l'Atalanta neppure due colonne dei bergamaschi come Djimsiti e De Roon.

Senza dimenticare gli interisti Sommer, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan e Acerbi. Tutti probabilmente destinati salutare dopo la festa Scudetto.

  • VLAHOVIC IN BILICO, KOSTIC SALUTA

    Fino a qualche mese fa l'addio di Dusan Vlahovic alla Juventus a parametro zero era dato per certo.

    Dopo il grave infortunio e il lungo stop però le parti sono tornate a parlarsi, avvicinandosi notevolmente ad un rinnovo. Magari corto e decisamente al ribasso rispetto alle cifre che percepisce attualmente il serbo a Torino.

    L'altro serbo che attualmente milita nelle file bianconere, ovvero Filip Kostic, invece lascerà sicuramente la Juventus al termine del campionato.

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  • AS Roma v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    DYBALA E PELLEGRINI VERSO L'ADDIO ALLA ROMA

    Questa dovrebbe essere l'estate degli addii eccellenti alla Roma.

    Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, infatti, difficilmente rinnoveranno i ricchi contratti che li legano al club giallorosso fino al 30 giugno.

    Il primo potrebbe tornare in Argentina per chiudere la carriera nell'amato Boca Juniors, mentre al secondo le offerte anche dalla Serie A non mancano e potrebbe rappresentare la classica occasione a costo zero.

    Da definire anche il futuro dell'esterno turco Celik il cui contratto scade tra poche settimane. Anche nel suo caso si era parlato di offerte da altri club italiani, in particolare da parte della Juventus.

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  • CINQUE GIOCATORI DELL'INTER IN SCADENZA

    Sono addirittura cinque i giocatori dell'Inter che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno.

    Stiamo parlando di Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.

    Al momento i nerazzurri non sembrano intenzionati a rinnovare nessuno di questi contratti con l'armeno che, a 37 anni, starebbe valutando seriamente l'ipotesi del ritiro al termine di questa stagione.

  • Luka Modric AC Milan 2025-26Getty

    IL CASO MODRIC AL MILAN

    Al Milan invece tiene banco la situazione di Luka Modric.

    Il croato è stato grande protagonista nella sua prima stagione in rossonero ma la scorsa estate aveva firmato per un solo anno, dunque il suo contratto è in scadenza.

    Allegri e la società vorrebbero convincerlo a rinnovare ma a settembre Modric farà 41 anni. L'ipotesi del ritiro al termine del campionato dunque resta possibile, se non probabile.

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  • DE ROON RINNOVA CON L'ATALANTA?

    Anche l'Atalanta deve decidere il futuro di alcuni giocatori importanti il cui contratto scade tra poche settimane.

    Primo tra tutti il capitano Marten de Roon che dovrebbe rinnovare per un'altra stagione con la Dea. Da decifrare invece il futuro di Sead Kolasinac, Davide Zappacosta e Berat Djimsiti.

    In questo caso una decisione verrà presa probabilmente solo al termine del campionato anche in base al piazzamento finale dell'Atalanta.

  • Spinazzola Napoli MilanGetty Images

    SPINAZZOLA LASCIA IL NAPOLI?

    Il caso più caldo al Napoli sul fronte rinnovi è sicuramente quello relativo a Leonardo Spinazzola.

    L'esterno, pupillo di Conte, non ha ancora rinnovato e dunque potrebbe firmare per un'altra squadra a parametro zero. In tal senso nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus.

    Un altro giocatore del Napoli il cui contratto scade il 30 giugno 2026 è Juan Jesus, spesso preferito da Conte in questa stagione sia a Buongiorno che a Beukema.

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