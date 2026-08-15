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Mane Inacio BVBGetty GOAL
Antonio Torrisi

Chi sono Filippo Mane e Samuele Inacio, gli italiani del Borussia Dortmund titolari contro la Roma: dagli inizi alla Nazionale

Amichevoli dei club
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Borussia Dortmund vs Roma
Roma

Ormai sono una certezza della formazione giallonera, ma nell'amichevole della Roma spiccano, da avversari, i due giovanissimi italiani.

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Non sembra mai esserci stata l'ultima partita disputata dalla Nazionale italiana, quella contro la Grecia e con Silvio Baldini in panchina: molti sono fermi al match con la Bosnia. Possiamo dire: giusto così, capiamo. Eppure, tra i tanti giovanissimi schierati dall'ex CT Azzurro (pur ad interim), c'erano anche loro: Filippo Mane e Samuele Inacio.

Leggendo le distinte dell'amichevole della Roma contro il Borussia Dortmund è facile ritrovarseli davanti: e non sorprende, visto che del Borussia Dortmund i due italiani sono davvero parte integrante e non marginale.

E crescono i rimpianti legati al fatto che giocano in Bundesliga e non in Serie A, ma riepiloghiamo come ci sono finiti.

  • CHI È FILIPPO MANE, DIFENSORE ITALIANO DEL BORUSSIA DORTMUND

    Classe 2005, nato a Magenta, Filippo Mane cresce calcisticamente tra Novara e Sampdoria, ma in Italia non arriva a giocare tra i professionisti: nel 2022, quando aveva 17 anni, il Borussia Dortmund ha deciso di acquistarlo dalla Samp e di portarlo in Germania.

    È un difensore moderno, Filippo: ha una grande struttura fisica, ma sa giocare molto bene coi piedi, impostando da dietro (anche con lanci lunghi molto precisi).

    A fine gennaio, per lui, arriva un'opportunità incredibile: viene schierato da titolare nella partita, poi persa, contro l'Inter in Champions League, confermando le premesse sul suo conto. E adesso, per lui, potrebbe essere arrivato il momento della consacrazione.

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  • CHI È SAMUELE INACIO, ATTACCANTE ITALIANO DEL BORUSSIA DORTMUND

    Avrete già sentito parlare di Samuele Inacio, invece. Anche semplicemente per le sue origini: è il figlio di Pià, per intenderci, attaccante che in Serie A, e più in generale in Italia, ha giocato con Napoli, Catania e Atalanta.

    Proprio a Bergamo nasce Samuele, classe 2008, altro giovanissimo: altro prospetto del calcio italiano. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Dea, il Borussia Dortmund lo porta con sé nel 2024, scatenando un vero e proprio caso diplomatico tra i club.

    Sfruttando le normative calcistiche sui giocatori minorenni, i tedeschi avrebbero prelevato Inacio senza pagare alcun indennizzo all'Atalanta: per intenderci e comprendere la portata della cosa, in occasione della sfida di Champions League degli scorsi mesi è stato annullato il pranzo UEFA previsto prima del match.

    In ogni caso, tornando al calcio: Samuele Inacio è un attaccante che può diventare fortissimo. A maggio ha segnato il suo primo goal con il Borussia Dortmund, in Bundesliga, contro l'Eintracht Francoforte: in amichevole, qualche settimana fa, ha aperto le marcature contro l'Arsenal a Emirates.

    Veloce e agile, è un attaccante molto tecnico: anche lui, una delle speranze più importanti del calcio italiano del futuro.

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