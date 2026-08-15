Chi sono Filippo Mane e Samuele Inacio, gli italiani del Borussia Dortmund titolari contro la Roma: dagli inizi alla Nazionale

Non sembra mai esserci stata l'ultima partita disputata dalla Nazionale italiana, quella contro la Grecia e con Silvio Baldini in panchina: molti sono fermi al match con la Bosnia. Possiamo dire: giusto così, capiamo. Eppure, tra i tanti giovanissimi schierati dall'ex CT Azzurro (pur ad interim), c'erano anche loro: Filippo Mane e Samuele Inacio.
Leggendo le distinte dell'amichevole della Roma contro il Borussia Dortmund è facile ritrovarseli davanti: e non sorprende, visto che del Borussia Dortmund i due italiani sono davvero parte integrante e non marginale.
E crescono i rimpianti legati al fatto che giocano in Bundesliga e non in Serie A, ma riepiloghiamo come ci sono finiti.