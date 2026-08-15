Chi sono Filippo Mane e Samuele Inacio, gli italiani del Borussia Dortmund titolari contro la Roma: dagli inizi alla Nazionale

Avrete già sentito parlare di Samuele Inacio, invece. Anche semplicemente per le sue origini: è il figlio di Pià, per intenderci, attaccante che in Serie A, e più in generale in Italia, ha giocato con Napoli, Catania e Atalanta.

Proprio a Bergamo nasce Samuele, classe 2008, altro giovanissimo: altro prospetto del calcio italiano. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Dea, il Borussia Dortmund lo porta con sé nel 2024, scatenando un vero e proprio caso diplomatico tra i club.

Sfruttando le normative calcistiche sui giocatori minorenni, i tedeschi avrebbero prelevato Inacio senza pagare alcun indennizzo all'Atalanta: per intenderci e comprendere la portata della cosa, in occasione della sfida di Champions League degli scorsi mesi è stato annullato il pranzo UEFA previsto prima del match.

In ogni caso, tornando al calcio: Samuele Inacio è un attaccante che può diventare fortissimo. A maggio ha segnato il suo primo goal con il Borussia Dortmund, in Bundesliga, contro l'Eintracht Francoforte: in amichevole, qualche settimana fa, ha aperto le marcature contro l'Arsenal a Emirates.

Veloce e agile, è un attaccante molto tecnico: anche lui, una delle speranze più importanti del calcio italiano del futuro.