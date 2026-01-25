Chi sono Emmanuele De Chiara e Vincenzo Prisco, i Primavera azzurri in panchina per Juventus-Napoli

De Chiara è un centrocampista centrale di piede destro del 2006 nato nel capoluogo partenopeo, il 21 febbraio compirà 20 anni ed è il capitano del Napoli Primavera.

Doti tecniche e visioni di gioco, nonché un'intelligenza tattica che gli consente di occupare più caselle in mediana (davanti alla difesa, nel ruolo di play e tra le linee), nella rosa della Prima Squadra non rappresenta una novità assoluta: dalla semifinale della Supercoppa Italiana col Milan del 18 dicembre ad oggi, infatti, De Chiara ha collezionato 4 panchine agli ordini di Conte (le altre nella finale col Bologna, contro il Verona e martedì scorso a Copenaghen in Champions League).

Qualità coi piedi a parte, parliamo di un ragazzo cresciuto nel vivaio della squadra della sua città che spicca per personalità e che si è saputo guadagnare le attenzioni dell'allenatore leccese, il quale ha deciso di portarlo tra i 'grandi' per accelerarne progressi e crescita.