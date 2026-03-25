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Tonali Retegui Dimarco NazionaleGetty Images
Michael Baldoin

Chi sono i convocati di Gattuso che hanno giocato e segnato di più: il rendimento degli Azzurri prima di Italia-Irlanda del Nord

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

In vista del decisivo impegno nei playoff per il Mondiale, analizziamo quali sono i giocatori italiani più utilizzati finora nei rispettivi club e chi, tra loro, ha realizzato più reti.

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In un calcio che corre sempre più veloce, con calendari fitti di impegni, il tempo per recuperare energie è ormai ridotto al minimo.

Ci sono però momenti in cui diventa fondamentale arrivare al massimo della condizione, e per i giocatori convocati dal ct Gennaro Gattuso questo è senza dubbio uno di quelli.

I playoff che possono riportare l’Italia al Mondiale dopo 12 anni rappresentano un appuntamento cruciale, un traguardo troppo importante per essere mancato ancora.

Scopriamo allora quali sono i giocatori che hanno accumulato più minuti nei rispettivi club, considerando tutte le competizioni disputate da agosto a oggi, in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord.

  • I CONVOCATI DI GATTUSO PER I PLAYOFF DEI MONDIALI

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • GLI "STAKANOVISTI" DELLA NAZIONALE: CHI HA GIOCATO DI PIÙ?

    Considerando la classifica assoluta dei minuti giocati, due dei primi tre posti del podio sono occupati dai portieri: Carnesecchi guida con 3780’ accumulati con l’Atalanta, mentre Donnarumma si piazza al terzo posto con 3240’ con il Manchester City.

    Restringendo l’analisi ai giocatori di movimento convocati da Gattuso per i playoff, il più utilizzato in stagione è Sandro Tonali: il centrocampista del Newcastle ha già collezionato 3519’ in 47 partite, più di chiunque altro anche considerando gli estremi difensori.

    Alle sue spalle troviamo Gianluca Mancini (3163’) e Bryan Cristante (3051’), entrambi con 38 presenze. A chiudere la top 5 ci sono Manuel Locatelli (3038’) e Federico Dimarco (3036’).

    La top 10 dei giocatori di movimento:

    1. Tonali (Newcastle): 3519' - 47 partite
    2. Mancini (Roma): 3161' - 38 partite
    3. Cristante (Roma): 3051' - 38 partite
    4. Locatelli (Juventus): 3038' - 39 partite
    5. Dimarco (Inter): 3036' - 38 partite
    6. Cambiaso (Juventus): 3004' - 39 partite
    7. Bastoni (Inter): 2887' - 35 partite
    8. Barella (Inter): 2684' - 36 partite
    9. Buongiorno (Napoli): 2546' - 35 partite
    10. Palestra (Cagliari): 2511' - 29 partite
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  • CHI HA SEGNATO PIÙ RETI TRA I CONVOCATI? CHI HA FATTO PIÙ ASSIST?

    Per quanto riguarda i goal, nonostante l’addio alla Serie A, il miglior marcatore stagionale tra i convocati è Retegui, con 18 reti in 28 partite con l’Al-Qadisiya.

    Alle sue spalle, a quota 9, ci sono Kean e Pio Esposito, seguiti da Dimarco con 7 centri.

    Sul fronte assist, invece, non c’è storia: è ancora Dimarco a dominare con 14 passaggi vincenti. Dietro di lui Barella a 7, mentre altri quattro giocatori condividono quota 6.

    Giocatori con più goal:

    1. Retegui (Al-Qadisiya): 18
    2. Pio Esposito (Inter): 9
    3. Kean (Fiorentina): 9
    4. Dimarco (Inter): 7
    5. Cambiaghi (Bologna): 4
    6. Gatti (Juventus): 4

    Giocatori con più assist:

    1. Dimarco (Inter): 14
    2. Barella (Inter): 7
    3. Cambiaghi (Bologna): 6
    4. Tonali (Newcastle): 6
    5. Bastoni (Inter): 6
    6. Politano (Napoli): 6

  • I MENO UTILIZZATI: RASPADORI AL "PRIMO" POSTO, SEGUONO FRATTESI E COPPOLA

    Guardando la classifica dalla parte opposta e considerando solo i giocatori di movimento (con Meret penultimo tra i portieri a 900’), emerge un podio composto da un giocatore per reparto.

    In testa c’è Raspadori con appena 790’, penalizzato dal poco spazio trovato nella prima parte di stagione con l’Atletico Madrid e dagli infortuni accusati nell’ultimo periodo con l’Atalanta.

    Seguono Frattesi, con 1080’ all’Inter, e Coppola, fermo a 1172’ tra Brighton e Paris FC, dove però sta iniziando a trovare continuità grazie a sette presenze consecutive.

    La classifica dei giocatori di movimento meno utilizzati:

    1. Raspadori (Atletico Madrid/Atalanta): 790' - 22 partite
    2. Frattesi (Inter): 1080' - 29 partite
    3. Coppola (Brighton/Paris FC): 1172' - 16 partite
    4. Pisilli (Roma): 1359' - 26 partite
    5. Scalvini (Atalanta): 1517' - 21 partite
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  • LA LISTA DEGLI ASSENTI: CHI HA GIOCATO DI PIÙ E I GOLEADOR NON CONVOCATI

    Tra i giocatori più impiegati nei rispettivi club ma assenti dalla lista dei convocati spicca Vicario, primo con 3853’ in 43 partite con il Tottenham, fermato però da un infortunio.

    Alle sue spalle due esterni: Kayode, autore di una stagione positiva con il Brentford (2982’ in 37 gare) ma aggregato all’Under 21, e Davide Zappacosta (2911’ in 39 partite con l’Atalanta).

    Per quanto riguarda i goal, il miglior marcatore escluso è Vincenzo Grifo, con 12 reti realizzate in Germania con il Friburgo. Seguono Orsolini (11 con il Bologna) e Piccoli (8 con la Fiorentina).

    I giocatori di movimento non convocati con più minuti:

    1. Kayode (Brentfotd): 2982' - 37 partite
    2. Zappacosta (Atalanta): 2911' - 39 partite
    3. Di Lorenzo (Napoli): 2751' - 32 partite
    4. Canestrelli (Pisa): 2661' - 31 partite
    5. Ruggeri (Atletico Madrid): 2613' - 36 partite

    I giocatori di movimento non convocati con più goal:

    1. Grifo (Friburgo): 12
    2. Orsolini (Bologna): 11
    3. Piccoli (Fiorentina): 8
    4. Mandragora (Fiorentina): 7
    5. Pinamonti (Sassuolo): 7
    6. Berardi (Sassuolo): 7
    7. Bernardeschi (Bologna): 7
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