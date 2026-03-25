Chi sono i convocati di Gattuso che hanno giocato e segnato di più: il rendimento degli Azzurri prima di Italia-Irlanda del Nord

In un calcio che corre sempre più veloce, con calendari fitti di impegni, il tempo per recuperare energie è ormai ridotto al minimo.
Ci sono però momenti in cui diventa fondamentale arrivare al massimo della condizione, e per i giocatori convocati dal ct Gennaro Gattuso questo è senza dubbio uno di quelli.
I playoff che possono riportare l’Italia al Mondiale dopo 12 anni rappresentano un appuntamento cruciale, un traguardo troppo importante per essere mancato ancora.
Scopriamo allora quali sono i giocatori che hanno accumulato più minuti nei rispettivi club, considerando tutte le competizioni disputate da agosto a oggi, in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord.