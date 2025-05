Chi si qualificherà per la Champions League 2025-26? Battaglia in tutta Europa per un posto: dalla Serie A alla Premier League

Alcuni grandi club rischiano seriamente di non giocare la Champions League della prossima stagione subendo gravi danni economici.

Non è stato un anno particolarmente entusiasmante per la lotta in vetta alla classifica nei principali campionati europei, fatta eccezione per il duello Napoli-Inter in Serie A mentre il Real Madrid potrebbe avvicinarsi al Barcellona, capolista della Liga, vincendo domenica prossima al Montjuic.

L'implacabile Liverpool di Arne Slot ha trasformato la Premier League in una passeggiata, il Paris Saint-Germain, campione di Francia in carica, ha nuovamente dominato la Ligue 1, mentre il Bayern Monaco conquisterà quasi certamente il titolo di Bundesliga succedendo al Bayer Leverkusen questo fine settimana.

Non è detto però che le ultime settimane della stagione 2024-25 saranno prive di colpi di scena, soprattutto considerando che la qualificazione alla Champions League è più importante che mai per motivi finanziari.

Di seguito, GOAL analizza le sfide più elettrizanti che stanno animando il continente per aggiudicarsi un posto al tavolo dei grandi del calcio europeo nella prossima stagione...