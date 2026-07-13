Il rapporto di amore-odio tra Jude Bellingham e Thomas Tuchel non è un problema per l'Inghilterra... per ora

Il termine “negging” fu coniato nel 2007 dall’esperto canadese di seduzione Erik von Markovik. Lo descrisse in modo approfondito nel suo “manifesto da maschi” intitolato “The Mystery Method: How to get beautiful women into bed”.

«Un “neg” non è un insulto, ma un giudizio sociale negativo comunicato in modo implicito. È come tirare fuori un fazzoletto e soffiarsi il naso: non c’è nulla di offensivo. Non l’hai rifiutata, ma lei capisce che non cerchi di conquistarla. Così si chiede perché e tu diventi una sfida», ha scritto (da notare che l’ultima pubblicazione di Von Markovik è un e-book sulla sua relazione con una fidanzata IA).

Va detto che Tuchel non sta cercando di portare Bellingham a letto. Ma lo sta, in modo perfetto, “neggando”. Sta stuzzicando l’orso. Sta sferrando sottili frecciatine all’ego di Bellingham. Bellingham vuole essere una star. Bellingham sa di essere una star. Ma Tuchel sta chiarendo con le sue parole che, in definitiva, è lui ad avere il controllo della situazione.

Nulla di ciò che Tuchel dice su Bellingham è intrinsecamente sbagliato. Ha suggerito che il successo del centrocampista ai Mondiali derivi dal suo «impegno» e dalla sua capacità di «giocare per la squadra». Sabato lo ha definito «di livello mondiale», ma ha aggiunto che «non c’è altro da dire». Fino all’esordio dell’Inghilterra ha lasciato intendere che Morgan Rogers potesse giocare al posto di Bellingham.

Tuchel ha costruito una narrazione che include Bellingham nel gruppo, non come una superstar. Non ne parla mai troppo. Sabato, in conferenza stampa, ha accennato brevemente al ruolo di “10 destro” di Bellingham, per poi concentrarsi su Rogers.

«Morgan ha avuto un periodo difficile non giocando nel ruolo che vuole e che sa fare. È un giocatore chiave e sono molto felice della sua prestazione», ha aggiunto. «Oggi ha fatto un grande passo avanti, come tutti i nostri sostituti, e soprattutto per lui, in una nuova posizione, è stato eccellente».