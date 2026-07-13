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Jude Bellingham Thomas Tuchel England GFXGOAL
Thomas Hindle

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Il rapporto di amore-odio tra Jude Bellingham e Thomas Tuchel non è un problema per l'Inghilterra... per ora

Analysis
Inghilterra
J. Bellingham
T. Tuchel
Coppa del Mondo
Storie
Inghilterra vs Argentina

Il centrocampista inglese Jude Bellingham e il ct dei Tre Leoni Thomas Tuchel si sono scambiati alcune frecciatine in pubblico dopo la vittoria di sabato nei quarti di finale dei Mondiali contro la Norvegia, ma non è un problema… almeno per ora.

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Riguardate il video: Jude Bellingham sembra caricare la risposta mentre l’intervistatore parla. Alla stella del Real Madrid era appena stato detto che l’allenatore Thomas Tuchel era “deluso” dalla prestazione dell’Inghilterra, nonostante la sofferta vittoria per 2-1 sulla Norvegia sabato a Miami. La sua risposta, pronta per i meme? “Chi se ne frega.”

Così si riaccende il rapporto di amore-odio tra l’allenatore e il suo fuoriclasse. Le dichiarazioni vengono interpretate, reinterpretate e analizzate fino all’eccesso. Tuchel viene regolarmente sommerso di domande su ciò che dice Jude, sul perché lo abbia detto e su cosa significhi per la sua squadra.

«Hai sentito quelle dichiarazioni, Thomas?»

«Ma questa squadra ti piace davvero, Thomas?»

«Complimenti per la vittoria, Thomas, ma sembra che il tuo giocatore più influente ti odi!»

Ok, l’ultima è un po’ esagerata, ma il punto resta: Tuchel e Bellingham sono in aperto conflitto. Tuchel critica la squadra per una prestazione deludente. Bellingham la difende. Tuchel suggerisce con delicatezza che Bellingham non sia sempre un giocatore di squadra. Bellingham si carica la squadra sulle spalle, segna due gol e fissa un mare di maglie bianche che lo acclamano al fischio finale.

È una situazione complessa, ma poco importa se Tuchel e Bellingham si piacciano davvero: si stuzzicano a vicenda e, alla fine, il meccanismo funziona.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel stuzzica l'orso

    Il termine “negging” fu coniato nel 2007 dall’esperto canadese di seduzione Erik von Markovik. Lo descrisse in modo approfondito nel suo “manifesto da maschi” intitolato “The Mystery Method: How to get beautiful women into bed”.

    «Un “neg” non è un insulto, ma un giudizio sociale negativo comunicato in modo implicito. È come tirare fuori un fazzoletto e soffiarsi il naso: non c’è nulla di offensivo. Non l’hai rifiutata, ma lei capisce che non cerchi di conquistarla. Così si chiede perché e tu diventi una sfida», ha scritto (da notare che l’ultima pubblicazione di Von Markovik è un e-book sulla sua relazione con una fidanzata IA).

    Va detto che Tuchel non sta cercando di portare Bellingham a letto. Ma lo sta, in modo perfetto, “neggando”. Sta stuzzicando l’orso. Sta sferrando sottili frecciatine all’ego di Bellingham. Bellingham vuole essere una star. Bellingham sa di essere una star. Ma Tuchel sta chiarendo con le sue parole che, in definitiva, è lui ad avere il controllo della situazione.

    Nulla di ciò che Tuchel dice su Bellingham è intrinsecamente sbagliato. Ha suggerito che il successo del centrocampista ai Mondiali derivi dal suo «impegno» e dalla sua capacità di «giocare per la squadra». Sabato lo ha definito «di livello mondiale», ma ha aggiunto che «non c’è altro da dire». Fino all’esordio dell’Inghilterra ha lasciato intendere che Morgan Rogers potesse giocare al posto di Bellingham.

    Tuchel ha costruito una narrazione che include Bellingham nel gruppo, non come una superstar. Non ne parla mai troppo. Sabato, in conferenza stampa, ha accennato brevemente al ruolo di “10 destro” di Bellingham, per poi concentrarsi su Rogers.

    «Morgan ha avuto un periodo difficile non giocando nel ruolo che vuole e che sa fare. È un giocatore chiave e sono molto felice della sua prestazione», ha aggiunto. «Oggi ha fatto un grande passo avanti, come tutti i nostri sostituti, e soprattutto per lui, in una nuova posizione, è stato eccellente».

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  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Ottenere il meglio da entrambe le parti

    Bellingham finora ha preso tutto con filosofia e ha risposto con prestazioni continue. Ha segnato sei gol in questo Mondiale, due dei quali in due partite consecutive della fase a eliminazione diretta. L’unico giocatore più giovane di lui ad aver raggiunto questo traguardo? Pelé, che ci riuscì nel 1958 a 17 anni (peccato che poi non abbia mai combinato granché!).

    E questo è il punto: il loro duello diverte e genera milioni di visualizzazioni (un video di Bellingham che commenta Tuchel sta per raggiungere i 20 milioni sull’account X di Match of the Day).

    Tuttavia sta tirando fuori il meglio da entrambi. Bellingham è un giocatore migliore e Tuchel, concentrato sulla squadra più che sul singolo, potrebbe migliorare come allenatore.

    Gary Neville, che ha trascorso tutta la carriera sotto Sir Alex Ferguson e ne sa di gestione del gruppo, lo ha spiegato chiaramente: «Mi è piaciuta molto [l’intervista di Bellingham]. Jude, dopo ogni partita del torneo, ha parlato. Anche dopo il pareggio con il Ghana, quando l’Inghilterra non ha brillato e circolavano critiche.

    "Penso che ci siano solo pochi giocatori in grado di rilasciare interviste del genere, capaci di rispondere un po’ per le rime all’allenatore. Lui è uno di questi.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Rispondere alle critiche

    Non è una novità: Bellingham e Tuchel se lo contendono da quasi un anno. Bellingham ha faticato al Real Madrid, non ritrovando mai la forma dopo l’operazione alla spalla. Rogers ne ha approfittato: per un po’ se lo è meritato. Ha segnato 14 gol e fornito 11 assist, trascinando l’Aston Villa alla vittoria dell’Europa League e raccogliendo continui elogi dal suo allenatore.

    Nel frattempo Tuchel ha criticato aspramente Bellingham, arrivando a definire il suo atteggiamento in campo «ripugnante». Le polemiche hanno alimentato articoli e discussioni sulla possibile esclusione del centrocampista dalla nazionale.

    I grandi nomi del giornalismo calcistico inglese – in particolare Alan Shearer e Jamie Carragher – hanno chiesto la sua esclusione. Un importante quotidiano ha suggerito di lasciarlo a casa, invocando l’armonia di squadra. Ian Wright si è espresso a suo favore, ma l’opinione pubblica ha preferito Rogers.

    Tuttavia Tuchel ha anche preparato il terreno per il suo rientro. La convocazione di Jordan Henderson, che Bellingham ammira, sembrava suggerire che il centrocampista del Real Madrid sarebbe stato gestito con cautela.

    Le prestazioni hanno confermato la scelta: Bellingham ha segnato il gol decisivo contro la Croazia, poi ancora contro Panama, due volte contro il Messico e sabato scorso. In totale ha partecipato a sette degli undici gol dell’Inghilterra. In questo Mondiale di stelle, lui brilla più di tutti.

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  • Jude Bellingham England yellow card 2024Getty

    Il punto di ebollizione?

    Spingere Bellingham oltre i limiti è rischioso. Ha un carattere forte e un ego tipico delle stelle, consapevole del proprio valore.

    In campo ha già superato i limiti: ha mandato al diavolo un arbitro e ricevuto un rosso diretto con il Real Madrid; ha calciato una bottiglietta e litigato con il direttore di gara dopo una sconfitta dell’Inghilterra contro il Senegal; ha fatto un gesto osceno alla panchina della Slovacchia dopo un gol al 95’ a Euro 2024.

    Sono comportamenti immaturi che si possono legittimamente criticare. Anche Bellingham lo sa.

    «A volte mi merito che si dicano cose negative su di me. So che fa parte dell’essere un calciatore, non serbo rancore verso nessuno che parli male di me», ha dichiarato dopo la vittoria contro la Croazia.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Anch’io ho delle richieste»

    Sabato il rapporto tra giocatore e superstar ha raggiunto la massima armonia.

    Entrambe le parti meritano credito: Tuchel è rimasto fermo sulla sua posizione, sostenendo che l’Inghilterra non aveva giocato bene.

    «Sono orgoglioso e felice», ha dichiarato Tuchel, «ma sono anche un allenatore e ho delle aspettative».

    Bellingham ha replicato che il tecnico non comprendeva le difficoltà delle condizioni meteo.

    «Forse non sa cosa significhi giocare in quelle condizioni», ha detto Bellingham. «Abbiamo creato un ambiente positivo e dobbiamo mantenerlo in vista delle semifinali. Non si vince sempre con il tiki-taka: a volte bisogna sporcarsi le mani».

    Va dato merito a Bellingham di aver gestito bene la situazione: è rimasto in campo 210 minuti con un cartellino giallo, e Tuchel lo ha sostituito a 10 minuti dalla fine dei supplementari per evitare rischi di squalifica.

    Invece di protestare, Bellingham è uscito trotterellando, ha mandato baci al pubblico, ha stretto la mano a Tuchel e ha seguito la partita dalla panchina. Anche Tuchel ha gestito bene la situazione: 200 minuti chiave in due match ad eliminazione diretta, due vittorie e nessuna squalifica. Tutti, più o meno, tornano a casa contenti.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Argentina e liberarsi da alcuni fantasmi

    Ora tocca all’Argentina, dove questo legame verrà messo alla prova.

    L’Albiceleste, ironia della sorte, vive un momento simile a quello dell’Inghilterra: non gioca un calcio brillante e delude le aspettative di tifosi e allenatore. Messi segna e serve assist, Julian Alvarez ha esordito sabato a Kansas City, ma i campioni in carica faticano.

    Tuttavia è anche una squadra tosta, pronta a mettere in difficoltà Bellingham. De Paul, Mac Allister, Romero e Martinez non esitano a usare le maniere forti.

    Calceranno, spingeranno e rallenteranno il gioco. Trovare lo slancio sarà complicato. Per Bellingham sarà dura anche emotivamente: ha già affrontato questi rivali in Liga e Champions, ma le semifinali mondiali scatenano una veemenza difficile da gestire, come ricorda il rosso a David Beckham nel 1998.

    Le provocazioni di Tuchel continueranno, perché ha trovato la formula giusta: troppo affetto per Bellingham e sarà difficile controllarlo, troppe critiche e il rischio di un crollo emotivo aumenta. Bellingham dovrà gestire la pressione.

    Se l’Inghilterra farà tutto bene, la parola «whatever» non sarà mai suonata così bene.

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