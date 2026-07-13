Il rapporto di amore-odio tra Jude Bellingham e Thomas Tuchel non è un problema per l'Inghilterra... per ora

Riguardate il video: Jude Bellingham sembra caricare la risposta mentre l’intervistatore parla. Alla stella del Real Madrid era appena stato detto che l’allenatore Thomas Tuchel era “deluso” dalla prestazione dell’Inghilterra, nonostante la sofferta vittoria per 2-1 sulla Norvegia sabato a Miami. La sua risposta, pronta per i meme? “Chi se ne frega.”
Così si riaccende il rapporto di amore-odio tra l’allenatore e il suo fuoriclasse. Le dichiarazioni vengono interpretate, reinterpretate e analizzate fino all’eccesso. Tuchel viene regolarmente sommerso di domande su ciò che dice Jude, sul perché lo abbia detto e su cosa significhi per la sua squadra.
«Hai sentito quelle dichiarazioni, Thomas?»
«Ma questa squadra ti piace davvero, Thomas?»
«Complimenti per la vittoria, Thomas, ma sembra che il tuo giocatore più influente ti odi!»
Ok, l’ultima è un po’ esagerata, ma il punto resta: Tuchel e Bellingham sono in aperto conflitto. Tuchel critica la squadra per una prestazione deludente. Bellingham la difende. Tuchel suggerisce con delicatezza che Bellingham non sia sempre un giocatore di squadra. Bellingham si carica la squadra sulle spalle, segna due gol e fissa un mare di maglie bianche che lo acclamano al fischio finale.
È una situazione complessa, ma poco importa se Tuchel e Bellingham si piacciano davvero: si stuzzicano a vicenda e, alla fine, il meccanismo funziona.