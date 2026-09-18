Chi schierare al Fantacalcio nella 5ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 18 settembre, quando si giocherà Monza-Sassuolo.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 18 settembre, quando si giocherà Monza-Sassuolo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Varela, Zeballos, Lauriente
Il Monza ha bisogno di una vittoria per salvare Juric dalla tempesta: tanto passa dai goal di Varela, che può mettere in difficoltà la difesa neroverde, così come Zeballos, un fattore anche a gara in corso. Nel Sassuolo occhio a Lauriente, ancora a caccia del primo goal in campionato.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernardeschi, Ferguson, Vlasic
Prima in panchina per Palladino, attenzione alle novità di formazione: Ferguson è una certezza, Bernardeschi può esaltarsi giocando più vicino alla porta. Nel Torino va schierato Vlasic, chiamato a dare risposte dopo un inizio sottotono.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Okoye, Davis, Romano
L'Udinese punta a chiudere la porta dopo i 5 goal incassati contro l'Inter, Okoye merita fiducia. Davis ritrova Zaniolo a sostegno, nel Cagliari Romano è già una certezza di rendimeno.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mancini, Wesley, Thuram, Zielinski
Il momento di forma di Mancini spinge a dargli spazio anche in una gara complicata come quella contro l'Inter. Schierate anche Wesley, elemento fondamentale per questa Roma. Nell'Inter Thuram è in fiducia, mentre Zielinski arriva tirato a lucido.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Taylor, Pinamonti, Yeboah
Lazio favorita a Venezia, Gattuso punta a recuperare anche Pinamonti, che può essere un fattore anche a gara in corso. Un punto fermo é Taylor, che cerca il primo bonus stagionale. Lagunari in difficoltà, servono le giocate di Yeboah.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Njie, Jimenez, De Bruyne
Vanoli punta fortissimo su Njie, che può mettere in difficoltà Di Lorenzo con le sue caratteristiche. Occhio anche sull'altra fascia a Jimenez, in crescita. Nel Napoli tutto dipende dalla giornata di De Bruyne: oggi è imprescindibile.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kvernadze, Kean, Da Cunha
L'intraprendenza di Kvernadze può causare problemi alla fascia destra del Como, Da Cunha, da rigorista, va schierato, con Kean che punta a sbloccarsi contro il Frosinone.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Corvi, Delprato, Baldanzi
Le difficoltà offensive del Genoa spingono a rischiare Corvi tra i pali. Baldanzi è l'ago della bilancia in casa Genoa, mentre Delprato può farsi notare anche sui calci piazzati.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Gonzalez, Alajbegovic, Krstovic
Dopo la prestazione scintillante contro il NEC impossibile tenere fuori Nico Gonzalez e Alajbegovic, in fiducia e da schierare. Occhio a Krstovic a gara in corso, opzione sempre pericolosa.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pulisic, Ramos, Falcone
Se non ora, quando: Pulisic, che giocherà dall'inizio, e Gonçalo Ramos vanno schierati nel match interno contro il Lecce, gara che il Milan di Amorim non può sbagliare. Falcone, d'altro canto, potrebbe essere spesso chiamato in causa e pertanto potrebbe mettersi in evidenza con un buon voto.