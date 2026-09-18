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Consigli Fantacalcio
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Chi schierare al Fantacalcio nella 5ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 5ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 18 settembre, quando si giocherà Monza-Sassuolo.

  • MONZA-SASSUOLO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Varela, Zeballos, Lauriente

    Il Monza ha bisogno di una vittoria per salvare Juric dalla tempesta: tanto passa dai goal di Varela, che può mettere in difficoltà la difesa neroverde, così come Zeballos, un fattore anche a gara in corso. Nel Sassuolo occhio a Lauriente, ancora a caccia del primo goal in campionato.

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  • BOLOGNA-TORINO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernardeschi, Ferguson, Vlasic

    Prima in panchina per Palladino, attenzione alle novità di formazione: Ferguson è una certezza, Bernardeschi può esaltarsi giocando più vicino alla porta. Nel Torino va schierato Vlasic, chiamato a dare risposte dopo un inizio sottotono.

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  • UDINESE-CAGLIARI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Okoye, Davis, Romano

    L'Udinese punta a chiudere la porta dopo i 5 goal incassati contro l'Inter, Okoye merita fiducia. Davis ritrova Zaniolo a sostegno, nel Cagliari Romano è già una certezza di rendimeno.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP

    ROMA-INTER: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mancini, Wesley, Thuram, Zielinski

    Il momento di forma di Mancini spinge a dargli spazio anche in una gara complicata come quella contro l'Inter. Schierate anche Wesley, elemento fondamentale per questa Roma. Nell'Inter Thuram è in fiducia, mentre Zielinski arriva tirato a lucido.

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  • VENEZIA-LAZIO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Taylor, Pinamonti, Yeboah

    Lazio favorita a Venezia, Gattuso punta a recuperare anche Pinamonti, che può essere un fattore anche a gara in corso. Un punto fermo é Taylor, che cerca il primo bonus stagionale. Lagunari in difficoltà, servono le giocate di Yeboah.

  • FIORENTINA-NAPOLI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Njie, Jimenez, De Bruyne

    Vanoli punta fortissimo su Njie, che può mettere in difficoltà Di Lorenzo con le sue caratteristiche. Occhio anche sull'altra fascia a Jimenez, in crescita. Nel Napoli tutto dipende dalla giornata di De Bruyne: oggi è imprescindibile.

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    FROSINONE-COMO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kvernadze, Kean, Da Cunha

    L'intraprendenza di Kvernadze può causare problemi alla fascia destra del Como, Da Cunha, da rigorista, va schierato, con Kean che punta a sbloccarsi contro il Frosinone.

  • PARMA-GENOA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Corvi, Delprato, Baldanzi

    Le difficoltà offensive del Genoa spingono a rischiare Corvi tra i pali. Baldanzi è l'ago della bilancia in casa Genoa, mentre Delprato può farsi notare anche sui calci piazzati.

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  • JUVENTUS-ATALANTA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Gonzalez, Alajbegovic, Krstovic

    Dopo la prestazione scintillante contro il NEC impossibile tenere fuori Nico Gonzalez e Alajbegovic, in fiducia e da schierare. Occhio a Krstovic a gara in corso, opzione sempre pericolosa.

  • Pulisic MilanGetty Images

    MILAN-LECCE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pulisic, Ramos, Falcone

    Se non ora, quando: Pulisic, che giocherà dall'inizio, e Gonçalo Ramos vanno schierati nel match interno contro il Lecce, gara che il Milan di Amorim non può sbagliare. Falcone, d'altro canto, potrebbe essere spesso chiamato in causa e pertanto potrebbe mettersi in evidenza con un buon voto.

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