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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 4ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 4ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 11 settembre, quando si giocherà Venezia-Fiorentina.

  • VENEZIA-FIORENTINA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Adams, Busio, Beto, Ndour

    Il Venezia crea tanto, Adams potrebbe regalarvi il primo +3. E occhio a Busio in ottica rigori. Beto la sorpresa in attacco col ritorno di Vanoli, Ndour da bonus a centrocampo.

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  • GENOA-FROSINONE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Osmajic, Messias, Kvernadze, Schmid

    Osmajic la scommessa di questa giornata, Messias anche dalla panchina può incidere. Kvernadze non solo da leghe numerose, Schmid mossa approvata per il centrocampo. E Raimondo, ovviamente, si mette sempre in questo momento.

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  • Gonçalo Ramos MilanGetty Images

    LAZIO-MILAN: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zaccagni, Isaksen, Chukwueze, Ramos

    A Zaccagni è mancato ancora il guizzo, ma potrebbe essere la partita giusta. Date fiducia anche ad Isaksen e al ritorno di Chukwueze dall'inizio. Non dubitate di Ramos, il +3 all'Olimpico può arrivare.

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  • ATALANTA-CAGLIARI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Krstovic, De Ketelaere, Maldini

    Possibile chance da titolare per Krstovic in attacco, sfruttatela. CDK da bonus in questa giornata, Maldini da ex può fare lo scherzetto ala Dea.

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  • LECCE-MONZA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Falcone, Tiago Gabriel, Mangas, Cutrone

    Puntiamo sulla difesa del Lecce più che sull'attacco, specie se giocate col modificatore Falcone e Tiago Gabriel possono darvi una grossa mano. Mangas il migliore del Monza in questo inizio di stagione, Cutrone da leghe numerose.

  • Vergara NapoliGetty Images

    NAPOLI-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vergara, Milinkovic, Bernardeschi

    Vergara una bella scommessa da giocarsi, Milinkovic torna tra i pali e può fare clean sheet. Occhio però a Bernardeschi, già a segno al Maradona l'anno scorso e rigorista senza Orsolini.

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  • SASSUOLO-JUVENTUS: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Kolo Muani, Nico Gonzalez

    Berardi si mette, anche contro la Juve. Kolo Muani non si lascia fuori nonostante il momento di crisi, Spalletti ci punta e lui vuole sbloccarsi. Fiducia anche a Nico per un bonus.

  • COMO-PARMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Perrone, Romero

    Turnover Como dopo la Champions, spazio allora a Kean e Perrone come chiamate top per il fanta. Nel Parma proviamo la scommessa Romero.

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  • Rodrigo Mora RomaGetty Images

    TORINO-ROMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vlasic, Mora, Pisilli

    Vlasic non si è ancora sbloccato, ma schierarlo anche contro la Roma ci sta. Mora da titolare è un nome da bonus, Pisilli la sorpresa per il centrocampo con Koné non al top.

  • INTER-UDINESE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diouf, Pio Esposito, Davis

    Diouf in forma super, va schierato senza dubbi. Pio Esposito verso una maglia da titolare, occasione da sfruttare. Davis si mette anche a San Siro, lo scorso anno fu protagonista assoluto.

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