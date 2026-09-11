Chi schierare al Fantacalcio nella 4ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 11 settembre, quando si giocherà Venezia-Fiorentina.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 11 settembre, quando si giocherà Venezia-Fiorentina.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Adams, Busio, Beto, Ndour
Il Venezia crea tanto, Adams potrebbe regalarvi il primo +3. E occhio a Busio in ottica rigori. Beto la sorpresa in attacco col ritorno di Vanoli, Ndour da bonus a centrocampo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Osmajic, Messias, Kvernadze, Schmid
Osmajic la scommessa di questa giornata, Messias anche dalla panchina può incidere. Kvernadze non solo da leghe numerose, Schmid mossa approvata per il centrocampo. E Raimondo, ovviamente, si mette sempre in questo momento.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zaccagni, Isaksen, Chukwueze, Ramos
A Zaccagni è mancato ancora il guizzo, ma potrebbe essere la partita giusta. Date fiducia anche ad Isaksen e al ritorno di Chukwueze dall'inizio. Non dubitate di Ramos, il +3 all'Olimpico può arrivare.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Krstovic, De Ketelaere, Maldini
Possibile chance da titolare per Krstovic in attacco, sfruttatela. CDK da bonus in questa giornata, Maldini da ex può fare lo scherzetto ala Dea.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Falcone, Tiago Gabriel, Mangas, Cutrone
Puntiamo sulla difesa del Lecce più che sull'attacco, specie se giocate col modificatore Falcone e Tiago Gabriel possono darvi una grossa mano. Mangas il migliore del Monza in questo inizio di stagione, Cutrone da leghe numerose.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vergara, Milinkovic, Bernardeschi
Vergara una bella scommessa da giocarsi, Milinkovic torna tra i pali e può fare clean sheet. Occhio però a Bernardeschi, già a segno al Maradona l'anno scorso e rigorista senza Orsolini.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Kolo Muani, Nico Gonzalez
Berardi si mette, anche contro la Juve. Kolo Muani non si lascia fuori nonostante il momento di crisi, Spalletti ci punta e lui vuole sbloccarsi. Fiducia anche a Nico per un bonus.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Perrone, Romero
Turnover Como dopo la Champions, spazio allora a Kean e Perrone come chiamate top per il fanta. Nel Parma proviamo la scommessa Romero.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vlasic, Mora, Pisilli
Vlasic non si è ancora sbloccato, ma schierarlo anche contro la Roma ci sta. Mora da titolare è un nome da bonus, Pisilli la sorpresa per il centrocampo con Koné non al top.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diouf, Pio Esposito, Davis
Diouf in forma super, va schierato senza dubbi. Pio Esposito verso una maglia da titolare, occasione da sfruttare. Davis si mette anche a San Siro, lo scorso anno fu protagonista assoluto.