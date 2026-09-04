Chi schierare al Fantacalcio nella 3ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 4 settembre, quando si giocherà Genoa-Como.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 4 settembre, quando si giocherà Genoa-Como.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Colombo, Milla, Valle
Genoa in difficoltà, ma Colombo come terza punta può avere senso. Milla ha iniziato alla grande, ci aspettiamo un bonus. Idem Valle, devastante sulla fascia sinistra al Maradona.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mastantuono, Pellegrino, Mandragora, Adams
Mastantuono tra i migliori col Frosinone, insistente sull'argentino. Pellegrino può sbloccarsi, Mandragora da ex si mette per forza. Sorpresa Adams per l'attacco.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diouf, Zielinski, De Bruyne, Politano
Diouf torna titolare e può portare bonus. Zielinski da ex è una garanzia, De Bruyne senza McTominay avrà spazio dal 1' e può incidere. San Siro è uno stadio che porta bene a Politano.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Soulé, Cristante, Ederson, Rowe
Soulé è tornato in forma, dategli fiducia. Criatante sorpresa da bonus, Ederson da +3 con i suoi inserimenti. Rowe da schierare a prescindere dal minutaggio, può spaccare la partita.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Touré, Valeri, Mangas, Cutrone
Touré la speranza da +3 del Parma, Valeri quella da +1. Mangas ha dato belle vibes, in difesa ci si può scommettere. Cutrone chiamato a dare la scossa senza Varela.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Calò, Fini, Yeboah, Adams
Calò l'uomo dei piazzati del Frosinone e occhio anche ai rigori. Fini sta benissimo, scommessa da leghe numerose. Il Venezia punta a finalizzare di più stavolta, Yeboah e Adams pronti al bonus.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernardeschi, Cambiaghi, Laurienté, Bakola
Bernardeschi più avanzato senza Orsolini, oltre che rigorista. Cambiaghi da +1, Laurienté può sbloccarsi, Bakola bella scommessa in leghe numerose.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kolo Muani, Nico Gonzalez, Rabiot, Ramos
Aria di goal per Kolo Muani, non lasciatelo fuori. Ramos si è sbloccato e va ovviamente messo anche a Torino. Rabiot stavolta sarà titolare, occhio al bonus. Nico, dopo Parma, si schiera per forza se lo avete preso.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Fazzini, Mendy, Stulic
Fazzini ha flirtato col bonus nelle prime giornate, questa può essere la volta buona. Mendy il vostro terzo titolare a sorpresa, così come Stulic che senza Geubbels infortunato avrà la sua chance. Ed è pure rigorista.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Unai Gomez, Vojvoda, Pinamonti, Nuno Tavares
Due squadre che stanno bene, ci aspettiamo bonus. La scommessa è Unai Gomez che giocherà sottopunta, per la difesa invece puntate su Vojvoda. Attenzione alla prima da titolare da Pinamonti e a un Nuno Tavares che sembra tornato quello dei bei tempi.