Chi schierare al Fantacalcio nella 3ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diouf, Zielinski, De Bruyne, Politano

Diouf torna titolare e può portare bonus. Zielinski da ex è una garanzia, De Bruyne senza McTominay avrà spazio dal 1' e può incidere. San Siro è uno stadio che porta bene a Politano.