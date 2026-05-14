Chi schierare al Fantacalcio nella 37ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 12.30 di domenica 17 maggio.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 12.30 di domenica 17 maggio.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diao, Baturina, Elphege
Fiducia a Diao per un +3, può essere la partita giusta. Da schierare con convinzione anche Baturina per un ritorno al bonus. Elphege scelta interessante per leghe numerose, ha voglia di far bene.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Colombo, Nkunku, Ricci
Colombo da ex è un nome da non sottovalutare come terzo slot offensivo. Nkunku a prescindere dal minutaggio, visto che può battere anche i rigori. Ricci sorpresa da bonus.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - McKennie, Di Gregorio, Fagioli
Partita che sa di bonus per McKennie, non tenetelo fuori. Da sfruttare il momento di Di Gregorio per un altro potenziale clean sheet. Fagioli può fare una bella prestazione.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Giovane, Spinazzola, Gutierezz
I big del Napoli vanno ovviamente messi tutti. Può diventare una partita simile a quella con la Cremonese, con gli azzurri che vogliono chiudere i conti Champions. Giovane reduce da un 6,5 e può finalmente portare un bonus. Spinazzola e Gutierrez possono essere protagonisti sulle fasce.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Soulé, Hermoso, Pedro, Basic
Non regala bonus da un po', ma il derby potrebbe essere la partita del rilancio per Soulé. In difesa va messo Hermoso, sempre in proiezione offensiva. Pedro in queste partite si mette sempre, Basic la sorpresa a centrocampo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Bowie
Attenzione a chi entrerà a gara in corso nell'Inter per partecipare alla festa. Bonny da mettere a prescindere, Diouf potrebbe essere una sorpresa da bonus. Mkhitaryan in grande forma, Bowie ha già segnato allo Stadium e un altro scherzetto potrebbe pure farlo con un'Inter rilassata.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Scamacca, Pasalic, Castro, Orsolini
Riscatto in vista per Scamacca, dategli una chance. Pasalic titolare si mette sempre, Castro ha un bello score contro la Dea. Orsolini da confermare senza dubbi.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Esposito, Zapata, Adams
Qualche goal ce lo aspettiamo tra due squadre tranquille. Mendy nome da leghe numerose da sfruttare, Esposito da terzo slot, Zapata in ripresa, contro il Sassuolo ha svoltato la partita. E occhio anche a Che Adams a gara in corso.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Koné, Pierotti, Falcone
Il Lecce deve vincere per la salvezza o comunque non perdere. Falcone si mette, è stato spesso il salvatore dei salentini. Pierotti un bonus a centrocampo ve lo può regalare. Il Sassuolo però non regala niente, quindi Berardi va messo comunque. Così come Koné, che torna titolare.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Kamara, Bonazzoli, Vardy
Ritorno dal 1' per Davis, che ha ancora voglia di fare goal. Kamara reduce da un +1, potete confermarlo. Bonazzoli l'uomo salvezza della Cremo, in questo momento dovete trovargli un posto. E occhio al ritorno di Vardy, pensateci come terzo slot.