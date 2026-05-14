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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 37ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 37ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 12.30 di domenica 17 maggio.

  • COMO-PARMA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diao, Baturina, Elphege

    Fiducia a Diao per un +3, può essere la partita giusta. Da schierare con convinzione anche Baturina per un ritorno al bonus. Elphege scelta interessante per leghe numerose, ha voglia di far bene.

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  • GENOA-MILAN

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Colombo, Nkunku, Ricci

    Colombo da ex è un nome da non sottovalutare come terzo slot offensivo. Nkunku a prescindere dal minutaggio, visto che può battere anche i rigori. Ricci sorpresa da bonus.

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  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    JUVENTUS-FIORENTINA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - McKennie, Di Gregorio, Fagioli

    Partita che sa di bonus per McKennie, non tenetelo fuori. Da sfruttare il momento di Di Gregorio per un altro potenziale clean sheet. Fagioli può fare una bella prestazione.

  • PISA-NAPOLI

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Giovane, Spinazzola, Gutierezz

    I big del Napoli vanno ovviamente messi tutti. Può diventare una partita simile a quella con la Cremonese, con gli azzurri che vogliono chiudere i conti Champions. Giovane reduce da un 6,5 e può finalmente portare un bonus. Spinazzola e Gutierrez possono essere protagonisti sulle fasce.

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  • ROMA-LAZIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Soulé, Hermoso, Pedro, Basic

    Non regala bonus da un po', ma il derby potrebbe essere la partita del rilancio per Soulé. In difesa va messo Hermoso, sempre in proiezione offensiva. Pedro in queste partite si mette sempre, Basic la sorpresa a centrocampo.

  • Bonny Inter 2025-2026Getty Images

    INTER-VERONA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Bowie

    Attenzione a chi entrerà a gara in corso nell'Inter per partecipare alla festa. Bonny da mettere a prescindere, Diouf potrebbe essere una sorpresa da bonus. Mkhitaryan in grande forma, Bowie ha già segnato allo Stadium e un altro scherzetto potrebbe pure farlo con un'Inter rilassata.

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  • ATALANTA-BOLOGNA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Scamacca, Pasalic, Castro, Orsolini

    Riscatto in vista per Scamacca, dategli una chance. Pasalic titolare si mette sempre, Castro ha un bello score contro la Dea. Orsolini da confermare senza dubbi.

  • CAGLIARI-TORINO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Esposito, Zapata, Adams

    Qualche goal ce lo aspettiamo tra due squadre tranquille. Mendy nome da leghe numerose da sfruttare, Esposito da terzo slot, Zapata in ripresa, contro il Sassuolo ha svoltato la partita. E occhio anche a Che Adams a gara in corso.

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  • Falcone LecceGetty Images

    SASSUOLO-LECCE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Koné, Pierotti, Falcone

    Il Lecce deve vincere per la salvezza o comunque non perdere. Falcone si mette, è stato spesso il salvatore dei salentini. Pierotti un bonus a centrocampo ve lo può regalare. Il Sassuolo però non regala niente, quindi Berardi va messo comunque. Così come Koné, che torna titolare.

  • UDINESE-CREMONESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Kamara, Bonazzoli, Vardy

    Ritorno dal 1' per Davis, che ha ancora voglia di fare goal. Kamara reduce da un +1, potete confermarlo. Bonazzoli l'uomo salvezza della Cremo, in questo momento dovete trovargli un posto. E occhio al ritorno di Vardy, pensateci come terzo slot.

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