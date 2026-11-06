Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 6 novembre, quando si giocherà Venezia-Udinese.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 6 novembre, quando si giocherà Venezia-Udinese.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lauberbach, Busio, Davis, Solet
Scommessa Lauberbach per leghe numerose, mentre Busio a centrocampo può tornare al bonus. Davis si schiera, l'Udinese ha bisogno dei suoi +3. Torna Solet e va schierato.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Adopo, Birligea, Bobcek
Mendy una terza punta ideale per questa giornata, Adopo può giocare anche più avanzato. Birligea e Bobcek faranno staffetta per sostituire Raimondo, se avete puntato su uno dei due è il momento di schierarlo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Fitz-JIm, Stulic
Partita da +3 per il Cholito e occhio a Fitz-Jim come mossa per il centrocampo. Lecce in difficoltà, Stulic in leghe numerose si può azzardare, anche in ottica rigori.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lontani, Cambiaghi, Orsolini
Lontani in questo momento si mette, sta bene ed è in fiducia dopo la chiamata in Nazionale. Cambiaghi il più pericoloso del Bologna, da centrocampista è un must. Orsolini anche dalla panchina può incidere, non lasciatelo fuori.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pisilli, De Roon, Laurienté
Pisilli schierabile a prescindere dal minutaggio, De Roon pronto a regalare il primo bonus in Serie A. Laurienté si è sbloccato e potrebbe far bene anche a Roma.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Bruyne, Anguissa, Frattesi, Tavares
Al netto delle tensioni, De Bruyne va schierato. Potrebbe giocare al fianco di Hojlund in attacco. Anguissa da bonus, Frattesi idem dopo un periodo di astinenza. Nuno Tavares recupera, ovviamente si mette.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Messias, Ramos, Moreira
Messias da ex è una mossa molto intrigante. Goncalo Ramos deve tornare al goal, dategli ancora fiducia. Moreira può essere devastante contro la statica difesa del Genoa.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mota, Elmas, Zappacosta
Mota è un ottimo terzo slot se vi manca un attaccante, Elmas in questo momento è il più in forma dell'Atalanta insieme all'intoccabile Krstovic. Zappacosta da bonus per la difesa.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Spence, Pio Esposito, Da Cunha, Baturina
Sta crescendo di partita in partita e in Champions è stato tra i migliori in campo. Fiducia a Spence. Pio Esposito si è sbloccato e può segnare ancora. Da Cunha e Baturina si sono già esaltati a San Siro.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Njie, Kolo Muani, Koopmeiners
Njie on fire ultimamente, dategli un'altra possibilità contro la Juve. Kolo Muani e Koopmeiners si sono sbloccati in Europa trovando anche una grande intesa. Il francese giocando largo a destra può incidere decisamente di più.