Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Spence, Pio Esposito, Da Cunha, Baturina

Sta crescendo di partita in partita e in Champions è stato tra i migliori in campo. Fiducia a Spence. Pio Esposito si è sbloccato e può segnare ancora. Da Cunha e Baturina si sono già esaltati a San Siro.