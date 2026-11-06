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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 6 novembre, quando si giocherà Venezia-Udinese.

  • VENEZIA-UDINESE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lauberbach, Busio, Davis, Solet

    Scommessa Lauberbach per leghe numerose, mentre Busio a centrocampo può tornare al bonus. Davis si schiera, l'Udinese ha bisogno dei suoi +3. Torna Solet e va schierato.

  • CAGLIARI-FROSINONE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Adopo, Birligea, Bobcek

    Mendy una terza punta ideale per questa giornata, Adopo può giocare anche più avanzato. Birligea e Bobcek faranno staffetta per sostituire Raimondo, se avete puntato su uno dei due è il momento di schierarlo.

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  • Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    TORINO-LECCE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Fitz-JIm, Stulic

    Partita da +3 per il Cholito e occhio a Fitz-Jim come mossa per il centrocampo. Lecce in difficoltà, Stulic in leghe numerose si può azzardare, anche in ottica rigori.

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  • PARMA-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lontani, Cambiaghi, Orsolini

    Lontani in questo momento si mette, sta bene ed è in fiducia dopo la chiamata in Nazionale. Cambiaghi il più pericoloso del Bologna, da centrocampista è un must. Orsolini anche dalla panchina può incidere, non lasciatelo fuori.

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  • ROMA-SASSUOLO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pisilli, De Roon, Laurienté

    Pisilli schierabile a prescindere dal minutaggio, De Roon pronto a regalare il primo bonus in Serie A. Laurienté si è sbloccato e potrebbe far bene anche a Roma.

  • FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLIAFP

    NAPOLI-LAZIO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Bruyne, Anguissa, Frattesi, Tavares

    Al netto delle tensioni, De Bruyne va schierato. Potrebbe giocare al fianco di Hojlund in attacco. Anguissa da bonus, Frattesi idem dopo un periodo di astinenza. Nuno Tavares recupera, ovviamente si mette.

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  • GENOA-MILAN: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Messias, Ramos, Moreira

    Messias da ex è una mossa molto intrigante. Goncalo Ramos deve tornare al goal, dategli ancora fiducia. Moreira può essere devastante contro la statica difesa del Genoa.

  • MONZA-ATALANTA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mota, Elmas, Zappacosta

    Mota è un ottimo terzo slot se vi manca un attaccante, Elmas in questo momento è il più in forma dell'Atalanta insieme all'intoccabile Krstovic. Zappacosta da bonus per la difesa.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    INTER-COMO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Spence, Pio Esposito, Da Cunha, Baturina

    Sta crescendo di partita in partita e in Champions è stato tra i migliori in campo. Fiducia a Spence. Pio Esposito si è sbloccato e può segnare ancora. Da Cunha e Baturina si sono già esaltati a San Siro.

  • FIORENTINA-JUVENTUS: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Njie, Kolo Muani, Koopmeiners

    Njie on fire ultimamente, dategli un'altra possibilità contro la Juve. Kolo Muani e Koopmeiners si sono sbloccati in Europa trovando anche una grande intesa. Il francese giocando largo a destra può incidere decisamente di più.

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