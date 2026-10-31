Due vittorie nelle prime 13 partite della stagione, contro due squadre non esattamente blasonate come Ipswich Town in Premier League e Sabah in Champions League. Zero i successi nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, una classifica che in campionato vede appena sette punti, due in più rispetto all'ultimo posto. Il Manchester United è ancora nel tunnel e Michael Carrick, che aveva risollevato la squadra subentrando a Ruben Amorim nel 2025/26, è in condizioni simili se non peggiori rispetto al suo predecessore.
Chi sarà l'allenatore del Manchester United contro la Roma: Carrick rischia l'esonero, le voci su Howe e Nagelsmann, l'ipotesi Conte
TRACOLLO ANCHE A STAMFORD BRIDGE
Il board del Manchester United ha fatto filtrare fiducia in Carrick almeno fino alla gara contro il Chelsea a Stamford Bridge, e il primo tempo è sembrato anche incoraggiante, poi però sono arrivati in 14 minuti il goal di Rogers e il rigore di Palmer, con annesso cartellino rosso per Lisandro Martinez, proprio il difensore che qualche tempo fa si era scagliato pubblicamente contro la dirigenza. Adesso la situazione sembra diventata insostenibile.
LE PAROLE DI CARRICK
"Penso che nel primo tempo abbiamo giocato una delle migliori partite degli ultimi tempi", ha commentato Carrick durante la conferenza stampa. "Sembravamo pericolosi, giocavamo fluidamente. Avremmo potuto, dovuto segnare uno o due goal, forse anche tre, viste le occasioni e gli spazi che abbiamo creato, e poi la partita ci è sfuggita di mano. Alcune decisioni non le ho riviste, quindi non so se si trattasse o meno di un'espulsione. Ovviamente lui ci è andato incontro e l'arbitro ha preso quella decisione, ma è un momento importante della partita. Il secondo tempo ci è sfuggito di mano, ed è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. Non ci sono parole che vi dirò ora che possano cambiare le cose; non cambieranno nulla. Dobbiamo andare avanti e vincere le partite di calcio, è semplice. L'unico modo per farcela è ovviamente quello di cogliere le occasioni, ribaltare la situazione e rimanere in gioco anche quando le cose si mettono male per un momento. Non abbiamo saputo capitalizzare le opportunità che ci si sono presentate e poi abbiamo lasciato che la situazione precipitasse troppo quando le cose ci sono andate male. Se sono convinto di essere in panchina per la prossima partita? Sì".
C'E' TEMPO PER CAMBIARE?
Il calendario non si ferma ad aspettare: martedì arriva la Roma a Old Trafford, poi sarà il turno dell'Aston Villa. Dopo la sosta i Red Devils sono attesi ad Anfield dal Liverpool, che andrebbe affrontato nelle migliori condizioni possibili: se cambio dovrà essere, sicuramente sarà nel giro di otto giorni. E con chi in panchina?
I NOMI IN LIZZA
In caso di esonero di Carrick il sogno è ovviamente Antonio Conte, libero e desideroso di un'esperienza dai connotati simili (la famosa "squadra che ha perso contatto con la propria storia" menzionata a The Athletic qualche tempo fa), ma non si registrano prima di oggi contatti concreti, come invece con Eddie Howe, ex manager del Newcastle che con lui ha raggiunto la qualificazione alla Champions League. Infine, è libero anche Julian Nagelsmann, ct della Germania agli ultimi Mondiali chiusi con l'eliminazione ai sedicesimi di finale contro il Paraguay.
L'ex allenatore di RB Lipsia e Bayern Monaco è considerato il successore ideale dal responsabile del reclutamento, Christopher Vivell. Per Howe invece, secondo alcune indiscrezioni, lo United dovrebbe pagare circa 3 milioni di sterline di indennizzo come parte dell'accordo per la sua partenza dal Newcastle United.
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