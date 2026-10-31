Chi sarà l'allenatore del Manchester United contro la Roma: Carrick rischia l'esonero, le voci su Howe e Nagelsmann, l'ipotesi Conte

"Penso che nel primo tempo abbiamo giocato una delle migliori partite degli ultimi tempi", ha commentato Carrick durante la conferenza stampa. "Sembravamo pericolosi, giocavamo fluidamente. Avremmo potuto, dovuto segnare uno o due goal, forse anche tre, viste le occasioni e gli spazi che abbiamo creato, e poi la partita ci è sfuggita di mano. Alcune decisioni non le ho riviste, quindi non so se si trattasse o meno di un'espulsione. Ovviamente lui ci è andato incontro e l'arbitro ha preso quella decisione, ma è un momento importante della partita. Il secondo tempo ci è sfuggito di mano, ed è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. Non ci sono parole che vi dirò ora che possano cambiare le cose; non cambieranno nulla. Dobbiamo andare avanti e vincere le partite di calcio, è semplice. L'unico modo per farcela è ovviamente quello di cogliere le occasioni, ribaltare la situazione e rimanere in gioco anche quando le cose si mettono male per un momento. Non abbiamo saputo capitalizzare le opportunità che ci si sono presentate e poi abbiamo lasciato che la situazione precipitasse troppo quando le cose ci sono andate male. Se sono convinto di essere in panchina per la prossima partita? Sì".