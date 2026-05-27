Chi sarà l'allenatore del Bologna se Italiano va al Napoli: ipotesi De Rossi, Di Francesco e Palladino

In lizza per allenare i rossoblù compare anche Palladino, ai saluti con l'Atalanta dopo pochi mesi. I presupposti per incrementare il freschissimo matrimonio non si sono verificati, l'era Giuntoli è iniziata con la scelta di Sarri, ragion per cui il tecnico partenopeo a breve sarà libero di accasarsi altrove. E a Firenze, come evidenzia il Corsport, era partito giocando con la difesa a 4 in stile Italiano.



