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De Rossi Di Francesco PalladinoGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Chi sarà l'allenatore del Bologna se Italiano va al Napoli: ipotesi De Rossi, Di Francesco e Palladino

Serie A
Bologna

Con Italiano vicino al Napoli, il Bologna valuta il sostituto: Di Francesco e Palladino intrigano, su De Rossi pesa la clausola col Genoa. Grosso verso Firenze, sullo sfondo Pioli e Vanoli.

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Vincenzo Italiano sembra avviato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, portando il Bologna a reperire a sua volta colui che dovrà garantire continuità al progetto.


Il timoniere rossoblù si avvicina a grandi passi verso Napoli ed il club di Saputo, per non compiere passi indietro rispetto alle solide e brillanti fondamenta costruite dall'ex viola, setaccia il mercato allenatori a caccia dell'erede.


Il Corriere dello Sport propone la 'margherita' di nomi su cui gli emiliani lavorano per la panchina, con tre nomi in cima all'elenco di Sartori e Di Vaio: Daniele De Rossi, Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino.

  • DE ROSSI E LA CLAUSOLA COL GENOA

    Il profilo leggermente indietro nel toto-tecnico che sta prendendo forma a Casteldebole è DDR: salvezza tranquilla col Genoa prendendo il Grifone in corsa, gestione e concetti moderni, personalità da vendere.


    Il neo? La clausola rescissoria, presente nel contratto (scadenza 2027) che lega la bandiera della Roma ai liguri, che complicherebbe i piani del Bologna: 10 milioni di euro, ecco quanto servirebbe per liberare De Rossi dal Genoa.


    Una pista affascinante, ma anche la più complessa dda percorrere.

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  • DI FRANCESCO INTRIGA

    Le asperità per arrivare a Pegli alimentano ulteriori ipotesi: vedi quella di Di Francesco, capace finalmente di sfatare il tabù retrocessione salvando il Lecce sul filo del rasoio.


    Ciò che accattiva il Bologna è la filosofia di gioco, pressoché simile in quanto ad argomenti a quella di Italiano e dunque possibile trait d'union col corso pronto a concludersi.

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  • SUGGESTIONE PALLADINO

    In lizza per allenare i rossoblù compare anche Palladino, ai saluti con l'Atalanta dopo pochi mesi. I presupposti per incrementare il freschissimo matrimonio non si sono verificati, l'era Giuntoli è iniziata con la scelta di Sarri, ragion per cui il tecnico partenopeo a breve sarà libero di accasarsi altrove. E a Firenze, come evidenzia il Corsport, era partito giocando con la difesa a 4 in stile Italiano.


  • GROSSO-FIORENTINA, PIOLI E VANOLI SULLO SFONDO

    Firenze dove è in procinto di far capolino Fabio Grosso, altro nome caldo per forza di cose depennato dal Bologna dopo l'accelerata probabilmente decisiva tra l'artefice della rinascita Sassuolo e Paratici. Da nome spendibile per sedersi sotto alle Due Torri, dunque, l'eroe di Germania 2006 sfuma.


    Ed allora, accanto al trittico De Rossi-DiFra-Palladino, sullo sfondo figurano Stefano Pioli e Paolo Vanoli. Idee da non ignorare, ma di sicuro indietro rispetto ai colleghi in prima fila.

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