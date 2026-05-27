Chi sarà l'allenatore del Bologna se Italiano va al Napoli: ipotesi De Rossi, Di Francesco e Palladino

Vincenzo Italiano sembra avviato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, portando il Bologna a reperire a sua volta colui che dovrà garantire continuità al progetto.
Il timoniere rossoblù si avvicina a grandi passi verso Napoli ed il club di Saputo, per non compiere passi indietro rispetto alle solide e brillanti fondamenta costruite dall'ex viola, setaccia il mercato allenatori a caccia dell'erede.
Il Corriere dello Sport propone la 'margherita' di nomi su cui gli emiliani lavorano per la panchina, con tre nomi in cima all'elenco di Sartori e Di Vaio: Daniele De Rossi, Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino.